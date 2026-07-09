Kinesiska företag kan dumpa billigt ankkött på den europeiska marknaden tack vare subventioner, menar EU. Det kan nu utlösa en bredare konflikt.
EU tar sikte på Pekingankan – risk för nytt handelskrig
EU trappar upp handelskonflikten med Kina genom att inleda en antidumpningsutredning.
Utredningen gäller kött från den så kallade Pekin-ankan, rasen som används i den klassiska rätten Pekinganka.
Det kan i förlängningen leda till nya tullar på kinesiska produkter, menar experter.
Har slagit hårt mot europeiska producenter
Enligt EU-kommissionen finns misstankar om att kinesiska producenter säljer ankkött till priser under marknadsnivå tack vare omfattande statliga stöd, skriver Financial Times.
Kommissionen pekar bland annat på subventioner, förmånliga lån och billigt djurfoder som en del av Kinas industripolitik och femårsplaner.
Europeiska producenter hävdar att den prispressade importen har slagit hårt mot försäljning, marknadsandelar och lönsamhet.
Om utredningen visar att dumpning förekommer kan EU införa tullar på färskt, fryst och rökt ankkött från Kina.
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Livsmedel kan dras in i handelskriget
Utredningen markerar en ny fas i den allt mer infekterade handelsrelationen mellan Bryssel och Peking. Hittills har EU handelspolitiska åtgärder främst riktats mot industrivaror som elbilar och kemikalier.
Genom att rikta in sig på jordbrukssektorn riskerar konflikten nu att även omfatta livsmedel.
Kina har tidigare svarat på EU:s tullar genom att införa egna handelshinder mot bland annat europeiskt griskött, mejeriprodukter och konjak.
Bedömare varnar därför för att även den nya utredningen kan utlösa motåtgärder.
Ökat underskott
Tidpunkten är särskilt känslig eftersom EU samtidigt arbetar med att ge Pekinganka ett skyddat ursprung, vilket skulle innebära att producenter utanför Kina inte längre får använda beteckningen.
Handelsspänningarna har ökat i takt med att EU:s handelsunderskott mot Kina vuxit. Enligt EU-kommissionen uppgår underskottet till omkring en miljard euro om dagen och beskrivs som ohållbart.
Bryssel anklagar Kina för att använda statliga subventioner och andra stödåtgärder för att öka exporten, medan Kina kritiserar EU tullar och exportrestriktioner på avancerad teknik.
Kina står för omkring 4,8 miljoner ton av världens årliga produktion på fem miljoner ton ankkött. EU-marknaden för ankkött uppskattades vara värd cirka 800 miljoner euro under 2025, varav importen från Kina uppgick till 199 miljoner euro.
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