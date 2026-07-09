EU tar sikte på Pekingankan – risk för nytt handelskrig

EU trappar upp handelskonflikten med Kina genom att inleda en antidumpningsutredning.

Utredningen gäller kött från den så kallade Pekin-ankan, rasen som används i den klassiska rätten Pekinganka.

Det kan i förlängningen leda till nya tullar på kinesiska produkter, menar experter.

Har slagit hårt mot europeiska producenter

Enligt EU-kommissionen finns misstankar om att kinesiska producenter säljer ankkött till priser under marknadsnivå tack vare omfattande statliga stöd, skriver Financial Times.

Kommissionen pekar bland annat på subventioner, förmånliga lån och billigt djurfoder som en del av Kinas industripolitik och femårsplaner.

Europeiska producenter hävdar att den prispressade importen har slagit hårt mot försäljning, marknadsandelar och lönsamhet.

Om utredningen visar att dumpning förekommer kan EU införa tullar på färskt, fryst och rökt ankkött från Kina.

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