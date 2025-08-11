Realtid
Realtid.se
IT & tech

Datavetenskap var tänkt att ge drömlön – får inga jobb

datavetare
Studenterna vid Columbia University firade sin examen, men för en hel del ser framtidsutsikterna mindre goda ut. (Foto: Charly Triballeau/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Arbetsmarknaden för de som läser datavetenskap blir bara tuffare. För bara några år sedan var de hett eftertraktade, nu slåss de om jobben.

Mest läst i kategorin

I flera år har unga fått höra att en examen i datavetenskap i regel ger både hög ingångslön och en framgångsrik karriär.

Men den sanningen verkar inte gälla längre.

Nyutexaminerade datavetare i USA möter nu en betydligt tuffare arbetsmarknad, där techföretagens nedbantningar och AI utgör de största orsakerna, skriver New York Times.

Arbetslösheten har stigit

Sedan början av 2010-talet har politiker, företagsledare och miljardärer uppmuntrat unga att satsa på datavetenskap. Antalet studenter som tar examen inom området har mer än fördubblats på tio år i USA.

Många av dessa kunde många räkna med sexsiffriga årslöner i dollar – motsvarande nästan 100 000 kronor i månadslön – direkt efter examen.

Google har satsat på AI-utbildningar, men man har också sagt upp en hel del anställda. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT).
Men statistiken visar en ny verklighet. Bland amerikanska akademiker i åldrarna 22 till 27 har arbetslösheten för datavetare stigit till drygt sex procent.

Juniora roller försvinner

Många rapporterar att de skickat hundratals, ibland tusentals, ansökningar utan att få napp.

”Jag har precis tagit examen i datavetenskap, och det enda företaget som har kallat mig till intervju är Chipotle”, säger 21-åriga Manasi Mishra, som hade det svårt att få jobb efter sin examen vid Purdue University.

Ett växande problem är att AI-baserade verktyg gör att företag kan minska rekryteringen av nyutexaminerade utvecklare.

AI används i jobbsökandet

De jobb som lättast kan automatiseras är just de enklare uppgifter som tidigare gavs till juniora ingenjörer.

Samtidigt använder arbetssökande AI-verktyg för att effektivisera sina ansökningar, vilket i sin tur lett till att företag filtrerar bort kandidater med automatiserade system.

Resultatet är en arbetsmarknad där både sökande och arbetsgivare använder AI, men med mindre mänsklig kontakt blir allt mer sällsynt.

Flera nyutexaminerade beskriver långa och krävande rekryteringsprocesser med tester och intervjuer som ofta slutar utan återkoppling.

Techbolag gör nya satsningar

Vissa har tvingats söka arbeten utanför branschen för att klara ekonomin. Andra försöker stärka sina chanser genom egna projekt eller att profilera sig på andra saker, som marknadsföring och försäljning.

Samtidigt pågår en omställning inom utbildningsväsendet, där fler lärosäten nu börjar inkludera AI-programmering i kursplanen för att matcha arbetsgivarnas krav.

Även techbolagen styr nu fokus mot AI-relaterade yrken. Både Microsoft och Google har aviserat miljardsatsningar på AI-utbildning för studenter, skriver Reuters.

Johannes Stenlund
