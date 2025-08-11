Datavetenskap var tänkt att ge drömlön – får inga jobb

I flera år har unga fått höra att en examen i datavetenskap i regel ger både hög ingångslön och en framgångsrik karriär.

Men den sanningen verkar inte gälla längre.

Nyutexaminerade datavetare i USA möter nu en betydligt tuffare arbetsmarknad, där techföretagens nedbantningar och AI utgör de största orsakerna, skriver New York Times.

Arbetslösheten har stigit

Sedan början av 2010-talet har politiker, företagsledare och miljardärer uppmuntrat unga att satsa på datavetenskap. Antalet studenter som tar examen inom området har mer än fördubblats på tio år i USA.

Många av dessa kunde många räkna med sexsiffriga årslöner i dollar – motsvarande nästan 100 000 kronor i månadslön – direkt efter examen.

Google har satsat på AI-utbildningar, men man har också sagt upp en hel del anställda. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT).

Men statistiken visar en ny verklighet. Bland amerikanska akademiker i åldrarna 22 till 27 har arbetslösheten för datavetare stigit till drygt sex procent.

