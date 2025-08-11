Arbetsmarknaden för de som läser datavetenskap blir bara tuffare. För bara några år sedan var de hett eftertraktade, nu slåss de om jobben.
Datavetenskap var tänkt att ge drömlön – får inga jobb
"Så tar svenska bolag ledningen med ChatGPT-5"
När OpenAI har lanserat ChatGPT-5 står svenska företag inför ett vägskäl. Det här är inte bara en uppgradering av en AI-modell – det är början på en ny era där försprånget går till dem som agerar först. Det skriver SEO-experten Jorge Castro. Den som väntar in ”rätt tid” riskerar att bli omsprungen av snabbare och …
AI-boomen lamslår landet – familjer nekas el
Svetsarens drömhus står färdigt, men familjen kan inte flytta in. Orsaken: Irland har slut på el till vanliga medborgare – medan 23 procent av landets ström går till amerikanska techbolags datacenter. När Andrew Dollard, hans fru och barn skulle ta steget in i sitt nybyggda hem i den lilla irländska staden Portlaoise för sex månader …
AI kan göra konsulten överflödig: "Existentiellt"
Konsulter brukar påminna företag om vikten av förändring för att överleva. Nu måste konsultbranschen själv göra det – på grund av AI. Att vara managementkonsult har i åratal varit ett lukrativt arbete. Konsultfirmor som McKinsey, Bain och BCG har erbjudit företag råd i svåra situationer – och ofta har detta också lett till produktivitetsökningar. Missa …
Ljummet mottagande för nya ChatGPT-5
Sam Altmans ord var storslagna när ChatGPT-5 lanserades: ”Doktorsnivå” och ”superpower on demand”. Men bakom de fina PR-orden växer kritiska röster som ifrågasätter om OpenAI verkligen levererat det utlovade genombrottet. ChatGPT-5, som lanserades på torsdagen, är OpenAI:s första stora modelluppdatering på över två år. Företaget, som enligt Dagens Industri har närmare 700 miljoner aktiva användare …
Palantirs vd – miljardären som vill övervaka världen
Dataanalysjätten Palantir rapporterar sitt första miljardkvartal och når rekordhöjder på börsen. Men bakom framgången växer oron för vad som händer när övervakningstekniken blir mainstream – från tysk polis till Trumps USA. På måndagskvällen amerikansk tid steg Palantirs aktiekurs till rekordhöjder efter att företaget rapporterat sitt första miljardkvartal någonsin. ”Vi fortsätter att se den häpnadsväckande påverkan …
I flera år har unga fått höra att en examen i datavetenskap i regel ger både hög ingångslön och en framgångsrik karriär.
Men den sanningen verkar inte gälla längre.
Nyutexaminerade datavetare i USA möter nu en betydligt tuffare arbetsmarknad, där techföretagens nedbantningar och AI utgör de största orsakerna, skriver New York Times.
Arbetslösheten har stigit
Sedan början av 2010-talet har politiker, företagsledare och miljardärer uppmuntrat unga att satsa på datavetenskap. Antalet studenter som tar examen inom området har mer än fördubblats på tio år i USA.
Många av dessa kunde många räkna med sexsiffriga årslöner i dollar – motsvarande nästan 100 000 kronor i månadslön – direkt efter examen.
Men statistiken visar en ny verklighet. Bland amerikanska akademiker i åldrarna 22 till 27 har arbetslösheten för datavetare stigit till drygt sex procent.
Juniora roller försvinner
Många rapporterar att de skickat hundratals, ibland tusentals, ansökningar utan att få napp.
”Jag har precis tagit examen i datavetenskap, och det enda företaget som har kallat mig till intervju är Chipotle”, säger 21-åriga Manasi Mishra, som hade det svårt att få jobb efter sin examen vid Purdue University.
Ett växande problem är att AI-baserade verktyg gör att företag kan minska rekryteringen av nyutexaminerade utvecklare.
AI används i jobbsökandet
De jobb som lättast kan automatiseras är just de enklare uppgifter som tidigare gavs till juniora ingenjörer.
Samtidigt använder arbetssökande AI-verktyg för att effektivisera sina ansökningar, vilket i sin tur lett till att företag filtrerar bort kandidater med automatiserade system.
Resultatet är en arbetsmarknad där både sökande och arbetsgivare använder AI, men med mindre mänsklig kontakt blir allt mer sällsynt.
Flera nyutexaminerade beskriver långa och krävande rekryteringsprocesser med tester och intervjuer som ofta slutar utan återkoppling.
Techbolag gör nya satsningar
Vissa har tvingats söka arbeten utanför branschen för att klara ekonomin. Andra försöker stärka sina chanser genom egna projekt eller att profilera sig på andra saker, som marknadsföring och försäljning.
Samtidigt pågår en omställning inom utbildningsväsendet, där fler lärosäten nu börjar inkludera AI-programmering i kursplanen för att matcha arbetsgivarnas krav.
Även techbolagen styr nu fokus mot AI-relaterade yrken. Både Microsoft och Google har aviserat miljardsatsningar på AI-utbildning för studenter, skriver Reuters.
