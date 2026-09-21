Kundkris och vandaliserade kameror – nu flyr de anställda AI-jätten

Flock Safety säljer AI-drivna kameror som läser av registreringsskyltar till polis och bostadsföreningar i USA. Nu har bolaget lanserat ett frivilligt avgångsprogram, rapporterar Wired.

De anställda har till den 2 oktober på sig att bestämma sig, och enligt det interna mejlet räknar Flock med att bevilja de flesta ansökningarna. Beskedet väntas den 9 oktober. De flesta som godkänns ska lämna senast den 29 oktober, men i vissa fall kan bolaget be dem stanna ytterligare en till tre månader.

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Vissa erbjudanden ligger enligt uppgift på tiotusentals dollar. Paketen innehåller också flera månaders sjukvårdsförsäkring och två år på sig att lösa in optioner efter avgången, vilket är längre än vad bolaget normalt erbjuder.

Personer med insyn i programmet tror att en betydande del av Flocks omkring 1 500 anställda kan komma att söka. Utan de frivilliga avgångarna skulle bolaget ”nästan säkert” tvingas säga upp personal.

Kunderna flyr

Bakgrunden är en snabbt växande motreaktion mot de kontroversiella kamerorna. En intresseorganisation har räknat till 93 städer och län som bröt med Flock bara i augusti. Under 2026 har ungefär tre gånger så många lokala myndigheter lämnat bolaget som under de fem föregående åren. Samtidigt har en våg av skadegörelse mot kamerorna oväntat drivit upp kostnaderna.

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I augusti kartlade The Washington Post 46 fall där poliser anklagas för att ha missbrukat Flocks teknik, bland annat för att förfölja fruar, flickvänner och före detta partner. I San Jose fick nyligen en polis sparken efter att ha tagit reda på var en kvinna befann sig och lämnat uppgiften till en man som var misstänkt för att ha misshandlat henne, skriver The Guardian.

Flock är inte ensamt om att möta motstånd. Den bredare AI-kritiken har vuxit kraftigt i västvärlden under året.