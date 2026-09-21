Städer säger upp avtal, kameror vandaliseras och vd:n medger att moralen har fått sig en törn. Nu erbjuder det amerikanska övervakningsbolaget Flock Safety sina anställda generösa avgångspaket.
Kundkris och vandaliserade kameror – nu flyr de anställda AI-jätten
Flock Safety säljer AI-drivna kameror som läser av registreringsskyltar till polis och bostadsföreningar i USA. Nu har bolaget lanserat ett frivilligt avgångsprogram, rapporterar Wired.
De anställda har till den 2 oktober på sig att bestämma sig, och enligt det interna mejlet räknar Flock med att bevilja de flesta ansökningarna. Beskedet väntas den 9 oktober. De flesta som godkänns ska lämna senast den 29 oktober, men i vissa fall kan bolaget be dem stanna ytterligare en till tre månader.
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Vissa erbjudanden ligger enligt uppgift på tiotusentals dollar. Paketen innehåller också flera månaders sjukvårdsförsäkring och två år på sig att lösa in optioner efter avgången, vilket är längre än vad bolaget normalt erbjuder.
Personer med insyn i programmet tror att en betydande del av Flocks omkring 1 500 anställda kan komma att söka. Utan de frivilliga avgångarna skulle bolaget ”nästan säkert” tvingas säga upp personal.
Kunderna flyr
Bakgrunden är en snabbt växande motreaktion mot de kontroversiella kamerorna. En intresseorganisation har räknat till 93 städer och län som bröt med Flock bara i augusti. Under 2026 har ungefär tre gånger så många lokala myndigheter lämnat bolaget som under de fem föregående åren. Samtidigt har en våg av skadegörelse mot kamerorna oväntat drivit upp kostnaderna.
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I augusti kartlade The Washington Post 46 fall där poliser anklagas för att ha missbrukat Flocks teknik, bland annat för att förfölja fruar, flickvänner och före detta partner. I San Jose fick nyligen en polis sparken efter att ha tagit reda på var en kvinna befann sig och lämnat uppgiften till en man som var misstänkt för att ha misshandlat henne, skriver The Guardian.
Flock är inte ensamt om att möta motstånd. Den bredare AI-kritiken har vuxit kraftigt i västvärlden under året.
Vd:n medger moralproblem
Garrett Langley, vd och medgrundare, sa i All-In-podden i augusti att den största skadan av motreaktionen har drabbat moralen internt. Anställda som går in på X eller Reddit undrar varför folk är så arga ”när vi har gjort samma sak i nio år”, sa han.
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Langley har själv spätt på ilskan. I juli kallade han aktivistgruppen DeFlock, som kartlägger bolagets kameror, för en ”terroristisk organisation”. Han bad senare om ursäkt, men efterlyste några veckor därefter i Fox News en ”kompromiss” mellan integritet och säkerhet, skriver Neowin.
Miljardvärderat bolaf
Flock grundades 2017 och tog i april in 500 miljoner dollar till en värdering på 8,3 miljarder dollar. Därmed har bolaget totalt tagit in omkring 1,2 miljarder dollar.
Bolaget har också uppgett att de årliga återkommande intäkterna passerade 500 miljoner dollar under första halvåret 2026. Enligt Wireds källor spekuleras det nu om att bolaget i förlängningen kan tvingas sälja delar av eller hela verksamheten.
Frågan om polisens övervakningsteknik har också nått Sverige. Där har det amerikanska dataanalysbolaget Palantir enligt Dagens ETC arbetat inifrån polishuset på Kungsholmen.
Palantirs vd Alex Karp har, liksom Langley, blivit en omstridd figur.