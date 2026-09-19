AI har redan vänt upp och ned på stora delar av techbranschen. Nu vill Anthropic flytta fram gränserna inom läkemedelsindustrin.
Anthropics "hemliga" satsning – bygger labb för egna biologiska experiment
AI-bolaget Anthropic har, utan att göra något väsen av det, etablerat ett laboratorium i San Francisco-området för biologiska experiment.
Satsningen är en del av bolagets ambition att använda artificiell intelligens för att påskynda utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar.
Två personer med insyn i verksamheten uppger för Reuters att Anthropic har byggt ett så kallat wet lab, där fysiska biologiska experiment kan genomföras.
Har bestått av datorsimuleringar
Bolagets chef för life sciences, Eric Kauderer-Abrams, bekräftar att laboratoriet existerar.
Anthropic har tidigare talat om att använda AI för att hitta behandlingar mot sällsynta sjukdomar och andra tillstånd som läkemedelsindustrin har svårt att behandla.
Hittills har mycket av AI-arbetet inom området bestått av datorsimuleringar, men bolaget vill nu kombinera modellerna med praktiska experiment.
Enligt en av källorna vill Anthropic utveckla teknik där AI-modellen Claude kan styra robotar som genomför laboratoriearbete med begränsad mänsklig inblandning.
Företaget betonar samtidigt att mänsklig kontroll är nödvändig av säkerhetsskäl.
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Varnar för riskerna
Satsningen sker samtidigt som Anthropic varnar för riskerna med den egna tekniken. Under de senaste veckorna har forskare inom bolaget lyft risken för att AI kan bidra till mänsklighetens undergång.
Anthropic har också identifierat exempel på hur dess system skulle kunna användas i utveckling av biologiska vapen.
Bolagets vd Dario Amodei har dessutom argumenterat för en långsammare AI-utveckling.
Samtidigt förbereder Anthropic en börsnotering som enligt tidigare uppgifter kan värdera bolaget till omkring 2 000 miljarder dollar.
I juni meddelade Anthropic att bolaget ville börja driva egna läkemedelsprogram, med fokus på områden där traditionella läkemedelsföretag inte ser tillräckliga ekonomiska incitament.
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Hoppas kunna påskynda utvecklingen
Bolaget har också lanserat mjukvaran Claude Science och rekryterat personer med erfarenhet av biokemi och laboratoriearbete.
Anthropic har köpt startupbolaget Coefficient Bios för omkring 400 miljoner dollar i aktier, enligt medieuppgifter. Förvärvet ska stärka bolagets verktyg för läkemedelsutveckling.
Bolaget har bekräftat köpet men inte kommenterat prislappen.
Kauderer-Abrams uppger att Anthropic för närvarande inte genomför kliniska prövningar på människor. Företaget vill i stället fokusera på tidiga utvecklingsfaser och områden som läkemedelsindustrin inte prioriterar.
Anthropic hoppas att AI ska kunna påskynda utvecklingen av behandlingar mot sjukdomar som hittills betraktats som svåra eller omöjliga att behandla.
Men även om en lovande molekyl identifieras kan det ta flera år innan den når marknaden, och de flesta läkemedelskandidater misslyckas under utvecklingen.
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