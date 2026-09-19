Anthropics "hemliga" satsning – bygger labb för egna biologiska experiment

AI-bolaget Anthropic har, utan att göra något väsen av det, etablerat ett laboratorium i San Francisco-området för biologiska experiment.

Satsningen är en del av bolagets ambition att använda artificiell intelligens för att påskynda utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar.

Två personer med insyn i verksamheten uppger för Reuters att Anthropic har byggt ett så kallat wet lab, där fysiska biologiska experiment kan genomföras.

Har bestått av datorsimuleringar

Bolagets chef för life sciences, Eric Kauderer-Abrams, bekräftar att laboratoriet existerar.

Anthropic har tidigare talat om att använda AI för att hitta behandlingar mot sällsynta sjukdomar och andra tillstånd som läkemedelsindustrin har svårt att behandla.

Hittills har mycket av AI-arbetet inom området bestått av datorsimuleringar, men bolaget vill nu kombinera modellerna med praktiska experiment.

Enligt en av källorna vill Anthropic utveckla teknik där AI-modellen Claude kan styra robotar som genomför laboratoriearbete med begränsad mänsklig inblandning.

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Företaget betonar samtidigt att mänsklig kontroll är nödvändig av säkerhetsskäl.

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