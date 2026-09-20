Disney har aldrig haft en CTO på koncernnivå förut. Men nu kommer Karandeep Anand in i den rollen och han har fått ett tydligt uppdrag.
Disney trappar upp techsatsning – skapar ny tjänst åt toppchef
Disney stärker sin tekniksatsning och har för första gången utsett en teknikchef på koncernnivå.
Karandeep Anand, senast vd för AI-bolaget Character.AI, tillträder den 2 oktober och rapporterar direkt till Disneys vd Josh D’Amaro, skriver CNBC.
Den nya rollen som vice vd och teknikchef omfattar bland annat företagets tekniska infrastruktur, data, artificiell intelligens, produktutveckling och tekniska plattformar.
Ska hitta nya tekniska lösningar
Anand ska samordna Disneys olika teknikteam och modernisera hur bolaget utvecklar och levererar tekniska lösningar.
Utnämningen är en del av D’Amaros strategi sedan han tog över som vd tidigare i år.
Han har pekat ut teknikutveckling som ett centralt verktyg för att stärka Disneys verksamhet, särskilt inom strömningstjänster och nöjesparker.
Disney+ står i centrum för flera av planerna. Bolaget överväger bland annat att lansera ett kostnadsfritt, reklamfinansierat abonnemang som ska locka fler användare till plattformen.
Tanken är att Disney+ ska fungera som en ingång till företagets bredare utbud av tjänster och produkter.
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Hoppas kunna integrerera olika områden
Ledningen har också talat om att integrera handel, upplevelser och spel i strömningstjänsten.
Det skulle innebära att användarna kan få tillgång till film och tv, Disneyprodukter, parker, kryssningar och interaktiva upplevelser kopplade till bolagets välkända varumärken.
Disneys finanschef Hugh Johnston har beskrivit satsningen som ett integrerat ekosystem under Disney+-varumärket. Fler detaljer väntas presenteras under våren.
I samband med teknikchefens utnämning har Disney även utsett Adam Smith till ordförande för direkt till konsument-verksamheten inom Disney Entertainment. Han får ansvar för strömningstjänsterna.
Karandeep Anand kommer till Disney efter att ha lett Character.AI, en plattform där användare kan skapa och interagera med chattbotar baserade på olika personligheter och figurer.
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Har varit i luven på varandra
Han har tidigare arbetat på fintechbolaget Brex och Meta, där han hade roller inom Facebook.
Disney rekryterar även flera medarbetare från Character.AI tekniska organisation. Enligt Disney ledde Anand bolaget under en period av kraftig tillväxt och arbetade samtidigt med frågor om användarnas förtroende och säkerhet.
Det finns också en tidigare konflikt mellan företagen. Förra året skickade Disney ett så kallat upphörandebrev till Character.AI med krav på att bolaget skulle sluta använda upphovsrättsskyddade Disneyfigurer utan tillstånd.
Character.AI uppgav senare att de figurer som brevet gällde hade tagits bort.
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