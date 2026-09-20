Disney trappar upp techsatsning – skapar ny tjänst åt toppchef

Disney stärker sin tekniksatsning och har för första gången utsett en teknikchef på koncernnivå.

Karandeep Anand, senast vd för AI-bolaget Character.AI, tillträder den 2 oktober och rapporterar direkt till Disneys vd Josh D’Amaro, skriver CNBC.

Den nya rollen som vice vd och teknikchef omfattar bland annat företagets tekniska infrastruktur, data, artificiell intelligens, produktutveckling och tekniska plattformar.

Ska hitta nya tekniska lösningar

Anand ska samordna Disneys olika teknikteam och modernisera hur bolaget utvecklar och levererar tekniska lösningar.

Utnämningen är en del av D’Amaros strategi sedan han tog över som vd tidigare i år.

Han har pekat ut teknikutveckling som ett centralt verktyg för att stärka Disneys verksamhet, särskilt inom strömningstjänster och nöjesparker.

Disney+ står i centrum för flera av planerna. Bolaget överväger bland annat att lansera ett kostnadsfritt, reklamfinansierat abonnemang som ska locka fler användare till plattformen.

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Tanken är att Disney+ ska fungera som en ingång till företagets bredare utbud av tjänster och produkter.

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