Realtid
Realtid.se
IT & tech

Kravet på OpenAI: Dra tillbaka er videotjänst

openai
Med Sora från OpenAI går det enkelt att skapa egna videor. För enkelt, menar kritiker. (Foto: Anders Wiklund/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Med några enkla ord kan OpenAI:s Sora 2 skapa AI-genererade videor med stor detaljrikedom. Det får nu en organisation att kräva att Sam Altman drar i handbromsen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Debatten om i vilken takt AI-utvecklingen ska ske har pågått i flera år, men den har intensifierats i takt med häpnadsväckande teknologisk genombrott.

AI-giganten OpenAI får ny kritik för hur företaget hanterar lanseringen av sina produkter.

En amerikansk organisation kräver nu att videoplattformen Sora 2 dras tillbaka, med hänvisning till bristande säkerhet och svaga skydd mot missbruk, skriver Fortune.

Oroväckande material

Sora 2, som gör det möjligt att skapa realistiska videor enbart genom textkommandon, har snabbt spridits via sociala medier.

Appen används till allt från humoristiska klipp till mer trovärdiga iscensättningar av vardagliga situationer.

Sam Altman har också fått kritik för att ChatGPT har kunnat missbrukas. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT).

Samtidigt har en växande mängd material väckt oro, bland annat så kallade deepfakes och innehåll som skildrar våld eller sexuella inslag trots vissa förbud.

ANNONS

Public Citizen, en amerikansk konsumentorganisation, varnar för att tekniken kan undergräva tilltron till verkliga bilder och skapa nya former av trakasserier, särskilt mot kvinnor och andra utsatta grupper.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

”Farligt mönster”

Organisationen menar också att det inte är någon engångshändelse, utan tvärtom ett medvetet val av Sam Altmans företag.

” ett konsekvent och farligt mönster av OpenAI som rusar ut på marknaden med en produkt som antingen är i sig osäker eller saknar nödvändiga skydd mot missbruk av den”, skriver man i ett brev som Fortune citerar.

OpenAI har försökt införa spärrar för att hindra användning av kända personer och skyddade karaktärer utan tillstånd.

Företaget har nyligen slutit avtal med flera rättighetsinnehavare, däribland arvingar till Martin Luther King och företrädare för Hollywoods fackförbund, skriver BBC.

Trots det anser Public Citizen att bolaget endast agerar när protesterna blir offentliga, i stället för att ta ansvar redan i utvecklingsfasen.

ANNONS

Kritiken mot Sora 2 kommer samtidigt som OpenAI möter rättsliga processer kring sin chattjänst ChatGPT.

Behöver försvara sig juridiskt

Nya stämningar i Kalifornien hävdar att bolaget släppte en version av modellen trots interna varningar om psykisk påverkan på användare.

Flera av målen gäller personer som ska ha tagit sina liv efter interaktioner med systemet.

Även kulturella branscher har reagerat kraftigt på Sora 2. I Japan har en sammanslutning av animatörer och spelutvecklare uttryckt oro för hur tekniken kan användas för att kopiera skyddade verk och karaktärer.

OpenAI säger sig föra dialog med rättighetsinnehavare och påpekar att reglerna anpassas efter lokala omständigheter.

Läs mer: Buffett: Andra halvan av livet bättre än den första. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIDeepfakeOpenAI
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS