Kravet på OpenAI: Dra tillbaka er videotjänst

Debatten om i vilken takt AI-utvecklingen ska ske har pågått i flera år, men den har intensifierats i takt med häpnadsväckande teknologisk genombrott.

AI-giganten OpenAI får ny kritik för hur företaget hanterar lanseringen av sina produkter.

En amerikansk organisation kräver nu att videoplattformen Sora 2 dras tillbaka, med hänvisning till bristande säkerhet och svaga skydd mot missbruk, skriver Fortune.

Oroväckande material

Sora 2, som gör det möjligt att skapa realistiska videor enbart genom textkommandon, har snabbt spridits via sociala medier.

Appen används till allt från humoristiska klipp till mer trovärdiga iscensättningar av vardagliga situationer.

Sam Altman har också fått kritik för att ChatGPT har kunnat missbrukas. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT).

Samtidigt har en växande mängd material väckt oro, bland annat så kallade deepfakes och innehåll som skildrar våld eller sexuella inslag trots vissa förbud.

ANNONS

Public Citizen, en amerikansk konsumentorganisation, varnar för att tekniken kan undergräva tilltron till verkliga bilder och skapa nya former av trakasserier, särskilt mot kvinnor och andra utsatta grupper.