Om OpenAI inte lyckas nå sina högt ställda mål borde företaget gå under, precis som vilket annat bolag. Det menar Sam Altman efter att hans finanschefs uttalanden om statligt stöd spridits.
OpenAI:s vd: "Om vi misslyckas borde vi gå under"
Mest läst i kategorin
Bedrägerier och bluffar – en kassako för Meta
Meta har anklagats för att inte arbeta tillräckligt med att ta bort bedrägeriannonser från Facebook. I interna dokument framkommer hur mycket bolaget egentligen verkar tjäna på att låta dem vara kvar. Bedrägerier på Facebook har lurat av många människor stora summor pengar. Men för ägarbolaget Meta har de varit en lukrativ affär. Interna dokument visar …
Säkerhetschock – sju hål i ChatGPT avslöjade
Forskare har hittat sju allvarliga brister i ChatGPT:s säkerhet – vissa är åtgärdade, men flera risker kvarstår. Forskare från säkerhetsföretaget Tenable har granskat OpenAI:s språkmodell ChatGPT-4o och upptäckt sju olika säkerhetsbrister. De kallar helheten för “HackedGPT”, en attackkedja som gör det möjligt att lura AI:n att utföra kommandon utan att användaren märker något, skriver Techradar. …
AI väcker både karriärhopp och oro på svenska arbetsplatser
Fler företag satsar på artificiell intelligens – och de som använder tekniken mest känner störst framtidstro. Men AI skapar också nya tvivel på jobbet. AI håller snabbt på att bli vardag i svenskt näringsliv. En färsk rapport från SCB visar att mer än en tredjedel av landets företag numera använder någon form av AI-lösning – …
Företag höjer marginalen – med AI de inte förstår
Nästan hälften av svenska företagen har lanserat över 100 AI-projekt. Bara 7 procent har lyckats implementera brett. Samtidigt rapporterar två av tre företag elva procentenheter högre bruttomarginal från tekniken. När ekonomichefer räknar på sina AI-satsningar ser siffrorna bra ut. 67 procent av företagen globalt, och 65 procent i Sverige, rapporterar att AI ökat deras bruttomarginal …
Jättestadens plan: Ta flyget från flyget
Inom tre år ska det gå att ta en elektrisk flygtaxi från Shanghais flygplats till centrum. Det är den kinesiska utvecklaren EHangs ambitiösa plan. Flygtaxi har varit en affärsmodell på idéstadiet i flera år – men nu kan den vara på väg att bli verklighet. Den kinesiska flygtaxiutvecklaren EHang planerar nämligen att inom tre år …
Kan OpenAI bli en dyr affär för USA:s skattebetalare om bolaget börjar gå knackigt ekonomiskt?
Frågan ställdes på sin spets efter att företagets CFO, Sarah Friar, gått ut med kommentarer om att statligt stöd skulle kunna bli aktuellt.
Nu försöker dock hennes chef, OpenAI:s vd Sam Altman, försöker tona ned farhågorna om att bolaget håller på att växa sig så stort att ett eventuellt misslyckande skulle få systemrisker för ekonomin, skriver Financial Times.
”Ekonomin skulle klara sig fint”
Altman framhöll att företaget inte söker några statliga garantier eller stöd och att det, om verksamheten misslyckas, bör tillåtas gå under som vilket annat företag som helst.
Han betonade att AI-sektorn i så fall skulle fortsätta utvecklas genom andra aktörer.
”Om vi misslyckas och inte kan lyckas lösa det borde vi gå under, och andra företag kommer i så fall att fortsätta att göra ett bra jobb och betjäna kunder. Det är så kapitalismen fungerar, och hela ekosystemet och ekonomin skulle klara sig fint”, skriver Altman på X.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Uttalandet fick vingar
Bakgrunden är att OpenAI planerar investeringar på omkring 1,4 biljoner dollar de kommande åtta åren, främst i datorkraft och infrastruktur.
Planen omfattar omfattande samarbeten med flera amerikanska teknikjättar, däribland Nvidia, AMD och Oracle, och finansieras genom komplexa upplägg som i vissa fall knyter parternas ekonomi tätt samman.
Sarah Friar hade sagt till Wall Street Journal i veckan beskrivit möjligheten till en statlig backstop som ett sätt att underlätta finansieringen av AI-infrastruktur.
Kommer att ta stora lån
Hennes formulering tolkades av många som ett förslag om statliga garantier, något som väckte oro för att riskerna i OpenAI:s aggressiva expansionsstrategi skulle kunna hamna hos amerikanska skattebetalare.
Altman öppnade dock för att staten kan ha en roll i att bygga upp en strategisk nationell reserv av datorkraft och stödja utbyggnaden av halvledarfabriker i USA.
Den amerikanska regeringen har under Donald Trumps ledning redan lanserat planer för att stärka landets inhemska chipproduktion och AI-export, bland annat genom lån, investeringar och delägarskap i Intel.
OpenAI planerar samtidigt att ta in tiotals miljarder dollar i lån för att täcka de växande kostnaderna.
Läs mer: Oljepengarna sinar – har inte råd med framtidsstaden. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.