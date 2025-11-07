OpenAI:s vd: "Om vi misslyckas borde vi gå under"

Kan OpenAI bli en dyr affär för USA:s skattebetalare om bolaget börjar gå knackigt ekonomiskt?

Frågan ställdes på sin spets efter att företagets CFO, Sarah Friar, gått ut med kommentarer om att statligt stöd skulle kunna bli aktuellt.

Nu försöker dock hennes chef, OpenAI:s vd Sam Altman, försöker tona ned farhågorna om att bolaget håller på att växa sig så stort att ett eventuellt misslyckande skulle få systemrisker för ekonomin, skriver Financial Times.

”Ekonomin skulle klara sig fint”

Altman framhöll att företaget inte söker några statliga garantier eller stöd och att det, om verksamheten misslyckas, bör tillåtas gå under som vilket annat företag som helst.

Han betonade att AI-sektorn i så fall skulle fortsätta utvecklas genom andra aktörer.

”Om vi ​​misslyckas och inte kan lyckas lösa det borde vi gå under, och andra företag kommer i så fall att fortsätta att göra ett bra jobb och betjäna kunder. Det är så kapitalismen fungerar, och hela ekosystemet och ekonomin skulle klara sig fint”, skriver Altman på X.