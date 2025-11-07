Realtid
OpenAI:s vd: "Om vi misslyckas borde vi gå under"

altman
Sam Altman, en av de mest inflytelserika personerna i branschen just nu, vill gärna understryka att bolaget inte förväntar sig att räddas av staten. (Foto: Kevin Wolf/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Om OpenAI inte lyckas nå sina högt ställda mål borde företaget gå under, precis som vilket annat bolag. Det menar Sam Altman efter att hans finanschefs uttalanden om statligt stöd spridits.

Kan OpenAI bli en dyr affär för USA:s skattebetalare om bolaget börjar gå knackigt ekonomiskt?

Frågan ställdes på sin spets efter att företagets CFO, Sarah Friar, gått ut med kommentarer om att statligt stöd skulle kunna bli aktuellt.

Nu försöker dock hennes chef, OpenAI:s vd Sam Altman, försöker tona ned farhågorna om att bolaget håller på att växa sig så stort att ett eventuellt misslyckande skulle få systemrisker för ekonomin, skriver Financial Times.

”Ekonomin skulle klara sig fint”

Altman framhöll att företaget inte söker några statliga garantier eller stöd och att det, om verksamheten misslyckas, bör tillåtas gå under som vilket annat företag som helst.

Han betonade att AI-sektorn i så fall skulle fortsätta utvecklas genom andra aktörer.

”Om vi ​​misslyckas och inte kan lyckas lösa det borde vi gå under, och andra företag kommer i så fall att fortsätta att göra ett bra jobb och betjäna kunder. Det är så kapitalismen fungerar, och hela ekosystemet och ekonomin skulle klara sig fint”, skriver Altman på X.

Uttalandet fick vingar

Bakgrunden är att OpenAI planerar investeringar på omkring 1,4 biljoner dollar de kommande åtta åren, främst i datorkraft och infrastruktur.

Planen omfattar omfattande samarbeten med flera amerikanska teknikjättar, däribland Nvidia, AMD och Oracle, och finansieras genom komplexa upplägg som i vissa fall knyter parternas ekonomi tätt samman.

Sarah Friar hade sagt till Wall Street Journal i veckan beskrivit möjligheten till en statlig backstop som ett sätt att underlätta finansieringen av AI-infrastruktur.

Kommer att ta stora lån

Hennes formulering tolkades av många som ett förslag om statliga garantier, något som väckte oro för att riskerna i OpenAI:s aggressiva expansionsstrategi skulle kunna hamna hos amerikanska skattebetalare.

Altman öppnade dock för att staten kan ha en roll i att bygga upp en strategisk nationell reserv av datorkraft och stödja utbyggnaden av halvledarfabriker i USA.

Den amerikanska regeringen har under Donald Trumps ledning redan lanserat planer för att stärka landets inhemska chipproduktion och AI-export, bland annat genom lån, investeringar och delägarskap i Intel.

OpenAI planerar samtidigt att ta in tiotals miljarder dollar i lån för att täcka de växande kostnaderna.

Läs mer: Oljepengarna sinar – har inte råd med framtidsstaden. Dagens PS

