AI-modellerna blir allt bättre, och investerare börjar tro att de kan ta marknadsandelar av traditionella mjukvaruföretag. Det har fått SAP:s aktiekurs att rasa.
Kommer AI att knäcka den tyska mjukvarujätten?
Mest läst i kategorin
OpenAI testar sina nya modeller – i Sverige
Sveriges offentliga sektor ses inte alltid som teknologins spjutsspets. Men det är här som OpenAI vill testa sina nya modeller. När OpenAI lanserar en ny språkmodell riktas hela techvärldens blickar dit. Sam Altmans bolag ligger i AI-utvecklingens absoluta framkant. Nu har man lanserat två nya ”öppna” språkmodeller – och OpenAI vill testa dem i en …
AI-jätten tänker om efter fiasko – satsar på människor
Anthropic försökte använda en chattbot för att producera innehåll, men tvingades avsluta projektet redan efter en vecka. Nu startar man en mänsklig redaktion istället. AI breder snabbt ut sig i många sektorer, och mediabranschen är en av de mest påverkade. Flera mediebolag har genomfört stora nedskärningar när teknologin kan överta nya funktioner. Men AI-bolaget Anthropic …
Perplexitys bud på Google Chrome – ett PR-trick?
Perplexity försöker oväntat köpa rivalen Google Chrome – för nästan 35 miljarder dollar. Men var budet verkligen allvarligt menat? AI-startupen Perplexity har blivit ett av de mest omtalade bolagen i Silicon Valley. Den har bland annat kallats för en ”Google-dödare” eftersom den ska kunna leverera information och källor med hjälp av AI. Nu har bolaget …
Soloprenörer – en het trend i Silicon Valley
Ett framgångsrikt företag behöver inte längre ha många anställda. Tack vare AI kan entreprenörer konkurrera – helt själva. Att vara entreprenör har alltid inneburit att förhålla sig till förändring, som teknologisk utveckling och ekonomiska förutsättningar. förändrar snabbt förutsättningarna för entreprenörskap. Nu har dock AI snabbat upp förändringsprocessen enormt. Nya verktyg gör det möjligt för enskilda …
Tvivlar på EU:s chipsatsning: "Behövs tio gånger mer"
Europa vill ha en femtedel av hela världens chipproduktion. Men ett nytt bakslag visar att det behövs mycket mer resurser, enligt experter. Den amerikanska chipjätten Intel hade ambitiösa planer på att bygga nya fabriker i Tyskland och Polen. Det var en del i EU:s projekt att förlägga tillverkningen av kritiska chip och komponenter till europeisk …
Den tyska mjukvarujätten SAP gick om Novo Nordisk i våras och blev under en period Europas största företag sett till börsvärde.
Men nu går bolaget igenom en tuff tid.
Aktiekursen har rasat sedan SAP har hamnat i centrum för oro kring hur AI kommer att påverka mjukvarubranschen, skriver Bloomberg.
Missa inte: Tysklands stjärnor kliver fram i industrijättarnas ställe. Realtid
Sjönk kraftigt
Aktiekursen föll som mest 7,1 procent i tisdagens handel i Frankfurt, vilket motsvarade nära 22 miljarder euro i utraderat börsvärde vid sessionens bottennivå.
Det var den största enskilda nedgången sedan slutet av 2020.
Bakgrunden är lanseringen av nya kraftfulla AI-modeller, däribland OpenAI:s GPT-5 och Anthropic:s Claude för Financial Services.
Den tekniska utvecklingen har väckt farhågor om att generativ AI snabbt kan förändra marknaden totalt och göra det möjligt att utveckla applikationer betydligt snabbare och billigare.
Missa inte: Nu stiger optimismen: ”Tyskland är tillbaka”. Dagens PS
Senaste nytt
Drabbat även andra företag
För etablerade aktörer som SAP innebär det en risk för prispress, minskade marginaler och utmaningar för befintliga affärsmodeller.
Utvecklingen inom AI har även utlöst bredare kursfall i sektorn. Franska Dassault Systèmes och brittiska Sage har tappat tvåsiffriga procenttal sedan mitten av juli.
I USA har aktier i exempelvis Adobe och Salesforce också pressats kraftigt.
Missa inte: AI-jätten tänker om efter fiasko – satsar på människor. Realtid
Hög värdering för SAP
Samtidigt har konsult- och analysbolag som London Stock Exchange Group och Capgemini sett kursnedgångar när investerare ifrågasätter långsiktiga tillväxtutsikter i ljuset av AI:s framsteg, skriver Reuters.
SAP:s höga värdering – omkring 45 gånger årsvinsten jämfört med ett snitt på 17 för det breda europeiska Stoxx 600-indexet – har gjort aktien mer känslig för att förväntningarna ändras.
Kombinationen av höga multiplar och teknologiska genombrott har förstärkt rörelserna när marknaden snabbt omprövat bolagets utsikter.
Missa inte: Så ska Tyskland klara försvarskrisen. Dagens PS
Gäller inte alla produkter
Analytiker bedömer att effekten av AI kommer att slå olika beroende på hur djupt produkterna är integrerade i kundernas verksamheter och om de bygger på sådant som är svårt att kopiera.
Vissa typer av programvara anses mindre utsatta, särskilt sådana som är centrala för affärskritiska processer och där byte av leverantör innebär höga kostnader och risker.
Missa inte: Tysk ståljätte kämpar med omställningen: ”Olösligt”. Realtid