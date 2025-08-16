Realtid
Realtid.se
IT & tech

Kommer AI att knäcka den tyska mjukvarujätten?

sap
SAP-vd:n Christian Klein har en utmanade situation framför sig. (Foto: Uwe Anspach/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 16 aug. 2025Publicerad: 16 aug. 2025

AI-modellerna blir allt bättre, och investerare börjar tro att de kan ta marknadsandelar av traditionella mjukvaruföretag. Det har fått SAP:s aktiekurs att rasa.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den tyska mjukvarujätten SAP gick om Novo Nordisk i våras och blev under en period Europas största företag sett till börsvärde.

Men nu går bolaget igenom en tuff tid.

Aktiekursen har rasat sedan SAP har hamnat i centrum för oro kring hur AI kommer att påverka mjukvarubranschen, skriver Bloomberg.

Missa inte: Tysklands stjärnor kliver fram i industrijättarnas ställe. Realtid

Sjönk kraftigt

Aktiekursen föll som mest 7,1 procent i tisdagens handel i Frankfurt, vilket motsvarade nära 22 miljarder euro i utraderat börsvärde vid sessionens bottennivå.

Det var den största enskilda nedgången sedan slutet av 2020.

Bättre och billigare AI-modeller har fått investerare att fundera på mjukvarujättarnas framtid. (Foto: Andy Wong/AP/TT).
ANNONS

Bakgrunden är lanseringen av nya kraftfulla AI-modeller, däribland OpenAI:s GPT-5 och Anthropic:s Claude för Financial Services.

Den tekniska utvecklingen har väckt farhågor om att generativ AI snabbt kan förändra marknaden totalt och göra det möjligt att utveckla applikationer betydligt snabbare och billigare.

Missa inte: Nu stiger optimismen: ”Tyskland är tillbaka”. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Drabbat även andra företag

För etablerade aktörer som SAP innebär det en risk för prispress, minskade marginaler och utmaningar för befintliga affärsmodeller.

Utvecklingen inom AI har även utlöst bredare kursfall i sektorn. Franska Dassault Systèmes och brittiska Sage har tappat tvåsiffriga procenttal sedan mitten av juli.

I USA har aktier i exempelvis Adobe och Salesforce också pressats kraftigt.

Missa inte: AI-jätten tänker om efter fiasko – satsar på människor. Realtid

ANNONS

Hög värdering för SAP

Samtidigt har konsult- och analysbolag som London Stock Exchange Group och Capgemini sett kursnedgångar när investerare ifrågasätter långsiktiga tillväxtutsikter i ljuset av AI:s framsteg, skriver Reuters.

SAP:s höga värdering – omkring 45 gånger årsvinsten jämfört med ett snitt på 17 för det breda europeiska Stoxx 600-indexet – har gjort aktien mer känslig för att förväntningarna ändras.

Kombinationen av höga multiplar och teknologiska genombrott har förstärkt rörelserna när marknaden snabbt omprövat bolagets utsikter.

Missa inte: Så ska Tyskland klara försvarskrisen. Dagens PS

Gäller inte alla produkter

Analytiker bedömer att effekten av AI kommer att slå olika beroende på hur djupt produkterna är integrerade i kundernas verksamheter och om de bygger på sådant som är svårt att kopiera.

Vissa typer av programvara anses mindre utsatta, särskilt sådana som är centrala för affärskritiska processer och där byte av leverantör innebär höga kostnader och risker.

ANNONS

Missa inte: Tysk ståljätte kämpar med omställningen: ”Olösligt”. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS