Kommer AI att knäcka den tyska mjukvarujätten?

Den tyska mjukvarujätten SAP gick om Novo Nordisk i våras och blev under en period Europas största företag sett till börsvärde.

Men nu går bolaget igenom en tuff tid.

Aktiekursen har rasat sedan SAP har hamnat i centrum för oro kring hur AI kommer att påverka mjukvarubranschen, skriver Bloomberg.

Sjönk kraftigt

Aktiekursen föll som mest 7,1 procent i tisdagens handel i Frankfurt, vilket motsvarade nära 22 miljarder euro i utraderat börsvärde vid sessionens bottennivå.

Det var den största enskilda nedgången sedan slutet av 2020.

Bättre och billigare AI-modeller har fått investerare att fundera på mjukvarujättarnas framtid. (Foto: Andy Wong/AP/TT).

Bakgrunden är lanseringen av nya kraftfulla AI-modeller, däribland OpenAI:s GPT-5 och Anthropic:s Claude för Financial Services.

Den tekniska utvecklingen har väckt farhågor om att generativ AI snabbt kan förändra marknaden totalt och göra det möjligt att utveckla applikationer betydligt snabbare och billigare.

