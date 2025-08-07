Realtid
Realtid.se
Affärer

Tysk ståljätte kämpar med omställningen: "Olösligt"

thyssenkrupp
Dennis Grimm, som styr Thyssenkrupps stålbolag, menar att elproblemet är svårt att komma runt just nu. (Foto: Martin Meissner/AP/TT)
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Stålbolaget Thyssenkrupp har installerat egna vindkraftverk i Tyskland. Ändå räcker det inte för att täcka företagets elbehov, menar vd:n.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Industriföretag hör till de allra mest energislukande verksamheterna i samhället.

Samtidigt försöker länder som Tyskland öka andelen elektricitet från förnybara energikällor.

Missa inte: Skånes el fem gånger dyrare: ”Exceptionella prisskillnader”. Realtid

Det ställer nya krav på tunga aktörer att minska sitt beroende av fossila bränslen, skriver Financial Times.

Använder stora mängder energi

Ett exempel på ett sådant företag är den tyska industrijätten Thyssenkrupp. Vid stålverket i Hohenlimburg har företaget installerat egna vindkraftverk som täcker upp till 40 procent av anläggningens elbehov.

Samtidigt krävs fortfarande stora mängder naturgas för att värma ugnarna. Anläggningen förbrukar lika mycket energi som en mindre stad.

Tyskland har en hel del vindkraft, men inte tillräckligt för att försörja landets alla tunga industrier. (Foto: Matthias Schrader/AP/TT)
ANNONS

Det illustrerar den komplexa energibalans som många industrier nu måste hantera.

Missa inte: Företag tiger om upptrappat klimatarbete. Realtid

ANNONS

Senaste nytt

magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Måste planera mer noggrant i Tyskland

Vissa fabriker har börjat anpassa sin produktion till tider när priserna är låga eller till och med negativa, vilket kan ge betydande kostnadsbesparingar.

Erfarenhet från Taiwan, som Ernst & Young tagit fram, visar att en handelsmarknad för förnybar el kan vara en bra hjälp.

Det krävs annars noggrann planering för att utnyttja de snabbt skiftande elpriserna som uppstår till följd av sol- och vindkraftens nycker.

Mer sol och vind men elsystemet är stabilt

Sveriges elsystem är stabilt och kommer att fortsätta vara det.

Tysk lag försvårar för vindkraft

ANNONS

Det långsiktiga målet för många bolag är att fasa ut kol och naturgas. Thyssenkrupp har planer på att ersätta sina kolbaserade masugnar i Duisburg med vätgasbaserad teknik.

Företaget undersöker även möjligheten att använda vätgas i Hohenlimburg, där majoriteten av energin används till att hetta upp stål.

Missa inte: Stålchef: Europas stålindustri kan gå under. Realtid

Trots ambitionerna finns det betydande begränsningar. Enligt tysk lag måste kraftverk som är direktkopplade till fabriker ligga inom fem kilometers avstånd, vilket i praktiken omöjliggör storskalig utbyggnad av vindkraft för många industrier.

Thyssenkrupp: ”Olösligt”

Dessutom är elpriserna i Europa avsevärt högre än i konkurrerande regioner som Kina och USA, vilket påverkar exportindustrins konkurrenskraft.

”Det är olösligt just nu”, säger Dennis Grimm, som är vd för Thyssenkrupps stålavdelning, till FT, om dilemmat att få både billig och miljövänlig el i tillräckliga mängder.

Thyssenkrupp har även pausat sina planer på att köpa så kallad grön vätgas, då prisnivåerna fortfarande är för höga och marknaden är underutvecklad.

ANNONS

Samtidigt ses investeringar i gröna energilösningar som en möjlighet till differentiering när även kunderna ställer högre klimatkrav.

Tyska ståljättens kris – nedskärningar och miljardförluster

Frågan är om åtgärderna är tillräckliga för att rädda det krisande bolaget?
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
IndustriStålindustrinThyssenkruppTyskland
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

Lawyer for IBM Sweden
Placering: Stockholm
Credit and Collections Specialist
Placering: Stockholm
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS