Stålbolaget Thyssenkrupp har installerat egna vindkraftverk i Tyskland. Ändå räcker det inte för att täcka företagets elbehov, menar vd:n.
Tysk ståljätte kämpar med omställningen: "Olösligt"
Mest läst i kategorin
Bayers akuta kris – hotar lägga ner ogräsmedel
När Bill Anderson tillträdde som Bayer-chef kostade aktien 52 euro. I dag handlas den för hälften – och nu levererar han sitt ultimatum om världens mest använda ogräsmedel. ”Om inget förändras kommer vi att tvingas sluta producera glyfosat”, säger Bayers vd Bill Anderson enligt Reuters. Hotet avser amerikansk produktion av den aktiva substansen i ogräsmedlet …
Europas M&A-marknad undvek kraschlandning
Motvinden fick inte M&A-marknaden att dö i Europa. Istället är antalet affärer uppe på den högsta nivån på flera år. Den globala oron och de geopolitiska spänningarna visar inga tecken på att avta. Länge trodde också en hel del bedömare att det skulle köra Europas marknad för M&A i marken. Missa inte: Svensk M&A-marknad sticker …
BP:s överraskande vinst döljer 65-miljardersbörda
Trots största oljefynd på 25 år och överträffade prognoser tillkännager BP:s vd en omfattande genomgång av hela portföljen. BP:s justerade nettovinst på 2,35 miljarder dollar överträffade analytikernas förväntningar på 1,76 miljarder. Trots detta meddelade vd Murray Auchincloss att en grundlig genomgång av hela portföljen ska genomföras – ett tecken på att BP:s förvandling är långt …
Tio kvartal av kollaps – oljegigantens längsta kris någonsin
För världens största börsnoterade företag, Saudi Aramco, blev nedgången längre och djupare än någon förutsåg. Trots rekordproduktion störtade vinsten 19 procent – och det är bara början på historien. När Saudi Aramco släppte årets andra kvartalsrapport bekräftades det som marknaden fruktat – men kanske inte i denna omfattning. Resultatet blev sämre än vad analytikerna hade …
Försiktigheten håller företagarna i ett järngrepp
Riksbanken sänker räntan, börsen stiger och ekonomin stabiliseras. Ändå vägrar svenska enmansföretagare att släppa sin försiktighet. En majoritet av företagarna ser ingen förändring framöver, trots att alla tecken pekar uppåt. Riksbanken har som bekant sänkt styrräntan och öppnat dörren för ytterligare sänkningar. Förutsägbarheten kring den ekonomiska utvecklingen har ökat och även börskurserna stigit. Missa inte: …
Industriföretag hör till de allra mest energislukande verksamheterna i samhället.
Samtidigt försöker länder som Tyskland öka andelen elektricitet från förnybara energikällor.
Missa inte: Skånes el fem gånger dyrare: ”Exceptionella prisskillnader”. Realtid
Det ställer nya krav på tunga aktörer att minska sitt beroende av fossila bränslen, skriver Financial Times.
Använder stora mängder energi
Ett exempel på ett sådant företag är den tyska industrijätten Thyssenkrupp. Vid stålverket i Hohenlimburg har företaget installerat egna vindkraftverk som täcker upp till 40 procent av anläggningens elbehov.
Samtidigt krävs fortfarande stora mängder naturgas för att värma ugnarna. Anläggningen förbrukar lika mycket energi som en mindre stad.
Det illustrerar den komplexa energibalans som många industrier nu måste hantera.
Missa inte: Företag tiger om upptrappat klimatarbete. Realtid
Senaste nytt
Måste planera mer noggrant i Tyskland
Vissa fabriker har börjat anpassa sin produktion till tider när priserna är låga eller till och med negativa, vilket kan ge betydande kostnadsbesparingar.
Erfarenhet från Taiwan, som Ernst & Young tagit fram, visar att en handelsmarknad för förnybar el kan vara en bra hjälp.
Det krävs annars noggrann planering för att utnyttja de snabbt skiftande elpriserna som uppstår till följd av sol- och vindkraftens nycker.
Mer sol och vind men elsystemet är stabilt
Sveriges elsystem är stabilt och kommer att fortsätta vara det.
Tysk lag försvårar för vindkraft
Det långsiktiga målet för många bolag är att fasa ut kol och naturgas. Thyssenkrupp har planer på att ersätta sina kolbaserade masugnar i Duisburg med vätgasbaserad teknik.
Företaget undersöker även möjligheten att använda vätgas i Hohenlimburg, där majoriteten av energin används till att hetta upp stål.
Missa inte: Stålchef: Europas stålindustri kan gå under. Realtid
Trots ambitionerna finns det betydande begränsningar. Enligt tysk lag måste kraftverk som är direktkopplade till fabriker ligga inom fem kilometers avstånd, vilket i praktiken omöjliggör storskalig utbyggnad av vindkraft för många industrier.
Thyssenkrupp: ”Olösligt”
Dessutom är elpriserna i Europa avsevärt högre än i konkurrerande regioner som Kina och USA, vilket påverkar exportindustrins konkurrenskraft.
”Det är olösligt just nu”, säger Dennis Grimm, som är vd för Thyssenkrupps stålavdelning, till FT, om dilemmat att få både billig och miljövänlig el i tillräckliga mängder.
Thyssenkrupp har även pausat sina planer på att köpa så kallad grön vätgas, då prisnivåerna fortfarande är för höga och marknaden är underutvecklad.
Samtidigt ses investeringar i gröna energilösningar som en möjlighet till differentiering när även kunderna ställer högre klimatkrav.
Tyska ståljättens kris – nedskärningar och miljardförluster
Frågan är om åtgärderna är tillräckliga för att rädda det krisande bolaget?