Tysk ståljätte kämpar med omställningen: "Olösligt"

Måste planera mer noggrant i Tyskland

Vissa fabriker har börjat anpassa sin produktion till tider när priserna är låga eller till och med negativa, vilket kan ge betydande kostnadsbesparingar.

Erfarenhet från Taiwan, som Ernst & Young tagit fram, visar att en handelsmarknad för förnybar el kan vara en bra hjälp.

Det krävs annars noggrann planering för att utnyttja de snabbt skiftande elpriserna som uppstår till följd av sol- och vindkraftens nycker.

Tysk lag försvårar för vindkraft

Det långsiktiga målet för många bolag är att fasa ut kol och naturgas. Thyssenkrupp har planer på att ersätta sina kolbaserade masugnar i Duisburg med vätgasbaserad teknik.

Företaget undersöker även möjligheten att använda vätgas i Hohenlimburg, där majoriteten av energin används till att hetta upp stål.

Trots ambitionerna finns det betydande begränsningar. Enligt tysk lag måste kraftverk som är direktkopplade till fabriker ligga inom fem kilometers avstånd, vilket i praktiken omöjliggör storskalig utbyggnad av vindkraft för många industrier.

Thyssenkrupp: ”Olösligt”

Dessutom är elpriserna i Europa avsevärt högre än i konkurrerande regioner som Kina och USA, vilket påverkar exportindustrins konkurrenskraft.

”Det är olösligt just nu”, säger Dennis Grimm, som är vd för Thyssenkrupps stålavdelning, till FT, om dilemmat att få både billig och miljövänlig el i tillräckliga mängder.

Thyssenkrupp har även pausat sina planer på att köpa så kallad grön vätgas, då prisnivåerna fortfarande är för höga och marknaden är underutvecklad.

Samtidigt ses investeringar i gröna energilösningar som en möjlighet till differentiering när även kunderna ställer högre klimatkrav.