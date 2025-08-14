Anthropic försökte använda en chattbot för att producera innehåll, men tvingades avsluta projektet redan efter en vecka. Nu startar man en mänsklig redaktion istället.
AI-jätten tänker om efter fiasko – satsar på människor
AI breder snabbt ut sig i många sektorer, och mediabranschen är en av de mest påverkade.
Flera mediebolag har genomfört stora nedskärningar när teknologin kan överta nya funktioner.
Men AI-bolaget Anthropic går mot strömmen – och väljer att anställa fler människor, skriver Fastcompany.
En central roll
Bolaget, som värderas till omkring 170 miljarder dollar, söker nu en managing editor som ska leda och utveckla företagets växande redaktionella verksamhet, med placering i New York eller San Francisco.
Tjänsten beskrivs som en central funktion i organisationen.
Uppdraget innebär bland annat att ansvara för innehåll om artificiell intelligens och dess samhällseffekter, en del av företagets kommunikationsstrategi som fokuserar på analys, berättande och faktagranskning.
Fick avsluta projekt
Satsningen kommer efter att Anthropic tidigare misslyckats med ett AI-genererat bloggprojekt. Försöket, där företagets egen chatbot producerade inlägg, avbröts efter bara en vecka.
Sedan dess har bolaget valt en mer mänskligt styrd strategi för sina publikationer.
Utvecklingen sker i en tid då många mediehus skär ned på redaktionell personal till förmån för AI-producerat material.
Efterfrågan på mänsklig kompetens ökar
Exempelvis har Business Insider nyligen reducerat personalstyrkan med över en femtedel för att istället prioritera AI och evenemang.
Trots att AI blir vanligare på arbetsmarknaden visar flera undersökningar att efterfrågan på mänskliga färdigheter ökar inom många yrken.
Linkedin listar AI-kunskap som den mest eftertraktade kompetensen 2025, men de näst högst värderade färdigheterna är mjuka kompetenser som konflikthantering, anpassningsförmåga och kreativt tänkande.
”Hantverk med högt värde”
Det följer experter som rapporterar om liknande tendenser och menar att mänskliga färdigheter inte ersätts utan snarare omvärderas.
”Redaktionell expertis är fortfarande ett hantverk med högt värde. Den unika kombinationen av kritiskt tänkande, medvetenheten om sammanhang, empati med läsarna, omdöme i berättandet, noggrann faktakontroll, digitalt kunnande och kreativitet är fortfarande avgörande”, skriver Annalyn Kurtz, som arbetar med Deloittes eget magasin, i ett inlägg på Linkedin.
