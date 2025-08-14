AI-jätten tänker om efter fiasko – satsar på människor

AI breder snabbt ut sig i många sektorer, och mediabranschen är en av de mest påverkade.

Flera mediebolag har genomfört stora nedskärningar när teknologin kan överta nya funktioner.

Men AI-bolaget Anthropic går mot strömmen – och väljer att anställa fler människor, skriver Fastcompany.

En central roll

Bolaget, som värderas till omkring 170 miljarder dollar, söker nu en managing editor som ska leda och utveckla företagets växande redaktionella verksamhet, med placering i New York eller San Francisco.

Tjänsten beskrivs som en central funktion i organisationen.

AI är ett vanligt samtalsämne på jobbmässor och på arbetsförmedlingar just nu. (Foto: Charlie Riedel/AP/TT).

Uppdraget innebär bland annat att ansvara för innehåll om artificiell intelligens och dess samhällseffekter, en del av företagets kommunikationsstrategi som fokuserar på analys, berättande och faktagranskning.

