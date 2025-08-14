Realtid
Realtid.se
IT & tech

AI-jätten tänker om efter fiasko – satsar på människor

människor
Anthropic-vd:n Dario Amodei vill ha en ny kollega, och det handlar inte om en maskin den här gången. (Foto: Don Feria/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Anthropic försökte använda en chattbot för att producera innehåll, men tvingades avsluta projektet redan efter en vecka. Nu startar man en mänsklig redaktion istället.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

AI breder snabbt ut sig i många sektorer, och mediabranschen är en av de mest påverkade.

Flera mediebolag har genomfört stora nedskärningar när teknologin kan överta nya funktioner.

Men AI-bolaget Anthropic går mot strömmen – och väljer att anställa fler människor, skriver Fastcompany.

Missa inte: Kapplöpningen om nyheter intensifieras. Realtid

En central roll

Bolaget, som värderas till omkring 170 miljarder dollar, söker nu en managing editor som ska leda och utveckla företagets växande redaktionella verksamhet, med placering i New York eller San Francisco.

Tjänsten beskrivs som en central funktion i organisationen.

AI är ett vanligt samtalsämne på jobbmässor och på arbetsförmedlingar just nu. (Foto: Charlie Riedel/AP/TT).
ANNONS

Uppdraget innebär bland annat att ansvara för innehåll om artificiell intelligens och dess samhällseffekter, en del av företagets kommunikationsstrategi som fokuserar på analys, berättande och faktagranskning.

Missa inte: Källor: USA använder AI för att spionera. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Fick avsluta projekt

Satsningen kommer efter att Anthropic tidigare misslyckats med ett AI-genererat bloggprojekt. Försöket, där företagets egen chatbot producerade inlägg, avbröts efter bara en vecka.

Sedan dess har bolaget valt en mer mänskligt styrd strategi för sina publikationer.

Utvecklingen sker i en tid då många mediehus skär ned på redaktionell personal till förmån för AI-producerat material.

Missa inte: AI-satsning från Meta: Handlar bara om annonser. News55

Efterfrågan på mänsklig kompetens ökar

ANNONS

Exempelvis har Business Insider nyligen reducerat personalstyrkan med över en femtedel för att istället prioritera AI och evenemang.

Trots att AI blir vanligare på arbetsmarknaden visar flera undersökningar att efterfrågan på mänskliga färdigheter ökar inom många yrken.

Linkedin listar AI-kunskap som den mest eftertraktade kompetensen 2025, men de näst högst värderade färdigheterna är mjuka kompetenser som konflikthantering, anpassningsförmåga och kreativt tänkande.

Missa inte: AI kommer inte att skapa nya jobb – “100 procent skitsnack”. Dagens PS

”Hantverk med högt värde”

Det följer experter som rapporterar om liknande tendenser och menar att mänskliga färdigheter inte ersätts utan snarare omvärderas.

”Redaktionell expertis är fortfarande ett hantverk med högt värde. Den unika kombinationen av kritiskt tänkande, medvetenheten om sammanhang, empati med läsarna, omdöme i berättandet, noggrann faktakontroll, digitalt kunnande och kreativitet är fortfarande avgörande”, skriver Annalyn Kurtz, som arbetar med Deloittes eget magasin, i ett inlägg på Linkedin.

Missa inte: Dålig AI-kunskap skapar problem i finanssektorn. Realtid

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS