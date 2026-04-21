Kinesiskt elbilsbatteri klarar 150 mil – på en laddning

Den kinesiska batteritillverkaren CATL presenterar ett nytt genombrott inom elbilsbatterier.

Det handlar om batterilösning som uppges ge en räckvidd på upp till 150 mil på en enda laddning.

Beskedet gör att konkurrensen hårdnar med en inhemsk konkurrent, BYD, när bolagen gör upp om den globala batterimarknaden.

Behöver göra nya framsteg

Det nya batteriet bygger vidare på CATL:s Qilin-teknik och innebär ett rejält steg upp från tidigare generationer, som nått omkring 100 mils räckvidd.

Samtidigt introducerar bolaget en uppdaterad version av sin Shenxing-batteriplattform, där laddningstiderna pressats kraftigt.

Den nya lösningen ska kunna laddas från låg nivå till nära full kapacitet på drygt sex minuter, vilket är snabbare än flera konkurrerande system, skriver Financial Times.

Utvecklingen sker i en bransch där tekniska framsteg är avgörande för att öka efterfrågan på elbilar.