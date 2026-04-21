Räckvidden har länge varit ett problem för elbilar. Men när ny batteriteknik nu börjar rullas ut kan det sätta saken i ett annat läge.
Kinesiskt elbilsbatteri klarar 150 mil – på en laddning
Den kinesiska batteritillverkaren CATL presenterar ett nytt genombrott inom elbilsbatterier.
Det handlar om batterilösning som uppges ge en räckvidd på upp till 150 mil på en enda laddning.
Beskedet gör att konkurrensen hårdnar med en inhemsk konkurrent, BYD, när bolagen gör upp om den globala batterimarknaden.
Behöver göra nya framsteg
Det nya batteriet bygger vidare på CATL:s Qilin-teknik och innebär ett rejält steg upp från tidigare generationer, som nått omkring 100 mils räckvidd.
Samtidigt introducerar bolaget en uppdaterad version av sin Shenxing-batteriplattform, där laddningstiderna pressats kraftigt.
Den nya lösningen ska kunna laddas från låg nivå till nära full kapacitet på drygt sex minuter, vilket är snabbare än flera konkurrerande system, skriver Financial Times.
Utvecklingen sker i en bransch där tekniska framsteg är avgörande för att öka efterfrågan på elbilar.
Dominerar branschen
Konsumenters oro kring räckvidd, laddningstid och batteriers prestanda i extrema klimat har länge varit hinder för en bredare omställning.
Genom att förbättra dessa faktorer försöker tillverkarna göra elbilar mer attraktiva för en global marknad.
CATL och BYD står tillsammans för mer än hälften av världens produktion av elbilsbatterier och investerar stora summor i forskning och utveckling.
Fokus ligger bland annat på nya material och effektivare tillverkningsprocesser.
Batterier blir billigare
Samtidigt bidrar fallande batterikostnader till att stärka Kinas position som ledande inom sektorn.
Som en del av sin strategi planerar CATL även omfattande investeringar i infrastruktur.
Bolaget har aviserat att det tillsammans med kinesiska biltillverkare ska bygga upp till 100 000 laddnings- och batteribytesstationer fram till 2028.
Syftet är att integrera laddning bättre i elsystemet och ytterligare minska trösklarna för elbilsanvändning.
Visar upp modeller på bilmässa
Parallellt arbetar företaget med att lansera natriumjonbatterier i större skala, vilket kan minska beroendet av råvaror som litium, kobolt och nickel.
Tekniken ses som ett potentiellt komplement i takt med att efterfrågan på batterier fortsätter att öka.
Nyheterna presenteras inför bilmässan i Peking, där ett stort antal nya modeller visas upp. Intresset från investerare har samtidigt stärkts, och bolagets aktie har stigit kraftigt det senaste året.
