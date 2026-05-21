Kan lösa textilindustrins plastproblem – polyester bryts ner helt

Plast är billigt, slitstarkt och konstruerat för att hålla länge. Samtidigt är det just de egenskaperna som gör materialet till ett av vår tids svåraste och dyraste miljöproblem.

De flesta plastsorter kan bara återvinnas ett fåtal gånger innan kvaliteten försämras avsevärt. I dag är det enligt WWF bara omkring 9 procent av allt plastavfall som återvinns globalt.

För företag som lyckas återställa plastmolekyler till sina ursprungliga byggstenar så att plast kan återanvändas utan kvalitetsförsämring väntar en enorm marknad.

Enligt FN:s miljöprogram UNEP uppgår de globala kostnaderna för plastföroreningar till omkring 600 miljarder dollar per år. Om plast kunde återvinnas mer effektivt skulle delar av dessa kostnader kunna minska.

Vad lovar Denovia egentligen?

Det kanadensiska företaget Denovia beskriver, enligt Oilprice.com, sin teknik som ett genombrott. De uppger att de utvecklat en snabb kemisk process som bryter ned plast till sina ursprungliga byggstenar.



I stället för stora fabriker använder bolaget en liten, kompakt enhet som kan ställas där avfallet uppstår – hos textilinsamlingar, sjukhus eller företag som hanterar stora mängder utsorterat material.



Enheten bryter ned plasten till monomerer på några minuter. Monomerer är de små molekyler som plast ursprungligen består av och som kan användas för att tillverka ny plast utan förlorade egenskaper.

Läs också: Startar dagen med en kopp mikroplast – Dagens PS

Men når tekniken de stora plastvolymerna?

ANNONS

Denovia uppger att tekniken fungerar på polyester, polyamider och polyuretaner. Det är plasttyper som framför allt finns i textilier, arbetskläder, sjukhusplagg och vissa skumprodukter.



Materialen är i dag svåra att återvinna mekaniskt eftersom fibrerna tappar kvalitet redan efter ett fåtal cykler. Kemisk återvinning, som Denovia utlovar, kan därför ge ett tydligare cirkulärt flöde just för dessa material.

De stora plastvolymerna återstår

Men de plastsorter som dominerar världens avfall är framför allt polyeten och polypropen. De står tillsammans för mer än hälften av all plast som produceras globalt och används i allt från förpackningar till engångsartiklar.



Polyeten och polypropen är också de material som oftast hamnar i naturen och som driver på den växande plastkrisen. Varken Denovia eller Oilprice-artikeln beskriver hur tekniken fungerar på dessa plasttyper.

Att lyckas bryta ner plaster i textilier kan ändå ses som ett betydande genombrott, även om en stor del av utmaningen med plast fortfarande består.



Den aktör som lyckas göra samma sak med polyeten och polypropen kan samtidigt stå inför en enorm marknad.

Läs också: Ny teknik kan lösa plastkrisen: “Banbrytande” – Dagens PS