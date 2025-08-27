USA stoppar Kina från att ta del av de mest avancerade produkterna. Nu storsatsar Kina på sina inhemska tillverkare – men räcker det?
Kinas plan: Slå ut Nvidia med egna chip
Kinas behov av avancerade halvledare ökar kraftigt i och med den snabba AI-utvecklingen.
Men Nvidia – världsledande på chiptillverkning – stoppas av den amerikanska regeringen från att leverera de bästa produkterna till kinesiska företag.
Därför trappar Kina nu upp sina inhemska satsningar på avancerade halvledare och planerar att nästa år tredubbla landets tillverkning av AI-chip, skriver Financial Times.
Flera nya anläggningar byggs
Tre nya tillverkningsanläggningar för Huaweis AI-processorer är under uppbyggnad och den första väntas vara i drift redan vid årsskiftet.
När kapaciteten är fullt utbyggd kan dessa fabriker producera mer än hela nuvarande utbudet från Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Kinas största tillverkare.
SMIC planerar parallellt att fördubbla sin kapacitet för 7-nanometerschip under nästa år, en teknik som fortfarande ligger generationer bakom de mest avancerade processorerna men som nu blir central för landets AI-ambitioner.
Inhemska företag tros växa
Utbyggnaden innebär att mindre chiputvecklare som Cambricon, MetaX och Biren kan få betydligt större tillgång till tillverkningskapacitet.
Det bäddar för ökad konkurrens på en snabbt växande inhemsk marknad som tidigare dominerats av Nvidia. Cambricon har redan rapporterat en intäktsökning med 4 000 procent, enligt CNBC.
Ett viktigt inslag i satsningen är utvecklingen av nya chipstandarder anpassade för Deepseeks behov, som kommer att använda sig av ett nytt format vid namn FP8.
Börsnoteringar på väg
Genom att anpassa både hårdvara och mjukvara till detta format hoppas kinesiska aktörer kunna minska avståndet till västerländska konkurrenter.
Huawei och Cambricon har redan produkter anpassade för tekniken, och fler aktörer väntas lansera egna varianter.
Kinas statliga ledning ställer sig bakom utvecklingen genom politiskt och finansiellt stöd. Flera halvledarbolag förbereder börsnoteringar för att ta in kapital.
Vill ha eget ekosystem för chip
Myndigheterna har också uppmanat till samordnad utveckling mellan forskning, tillverkning och kommersialisering.
Deepseek tränar fortfarande sina mest avancerade modeller på Nvidias hårdvara, men utvecklingen av ett gemensamt kinesiskt ekosystem kan på sikt minska beroendet av amerikanska produkter.
”Nöden föder innovation. Företag i Silicon Valley kommer inte ens att bry sig om att göra det Deepseek gör eftersom de kan få så många avancerade Nvidia-chip som de vill”, säger en investerare till FT.
