Realtid
Realtid.se
IT & tech

Kinas plan: Slå ut Nvidia med egna chip

kina
Det finns redan gott om chiptillverkare i Kina, som den här i Binzhou, men nu ska landet också få fart på den avancerade tillverkningen. (Foto: AP/TT):
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

USA stoppar Kina från att ta del av de mest avancerade produkterna. Nu storsatsar Kina på sina inhemska tillverkare – men räcker det?

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Kinas behov av avancerade halvledare ökar kraftigt i och med den snabba AI-utvecklingen.

Men Nvidia – världsledande på chiptillverkning – stoppas av den amerikanska regeringen från att leverera de bästa produkterna till kinesiska företag.

Därför trappar Kina nu upp sina inhemska satsningar på avancerade halvledare och planerar att nästa år tredubbla landets tillverkning av AI-chip, skriver Financial Times.

Missa inte: Världens största bolag – ett hot mot marknaden? Realtid

Flera nya anläggningar byggs

Tre nya tillverkningsanläggningar för Huaweis AI-processorer är under uppbyggnad och den första väntas vara i drift redan vid årsskiftet.

När kapaciteten är fullt utbyggd kan dessa fabriker producera mer än hela nuvarande utbudet från Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Kinas största tillverkare.

Huawei är en av de inhemska tillverkarna som nu lär få en boost. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT).
ANNONS

SMIC planerar parallellt att fördubbla sin kapacitet för 7-nanometerschip under nästa år, en teknik som fortfarande ligger generationer bakom de mest avancerade processorerna men som nu blir central för landets AI-ambitioner.

Missa inte: AI-tvivel kan grusa fortsatt Wall Street-rally. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Inhemska företag tros växa

Utbyggnaden innebär att mindre chiputvecklare som Cambricon, MetaX och Biren kan få betydligt större tillgång till tillverkningskapacitet.

Det bäddar för ökad konkurrens på en snabbt växande inhemsk marknad som tidigare dominerats av Nvidia. Cambricon har redan rapporterat en intäktsökning med 4 000 procent, enligt CNBC.

Ett viktigt inslag i satsningen är utvecklingen av nya chipstandarder anpassade för Deepseeks behov, som kommer att använda sig av ett nytt format vid namn FP8.

Missa inte: Nvidias vd – USA:s fredsmäklare i Kina. Realtid

Börsnoteringar på väg

ANNONS

Genom att anpassa både hårdvara och mjukvara till detta format hoppas kinesiska aktörer kunna minska avståndet till västerländska konkurrenter.

Huawei och Cambricon har redan produkter anpassade för tekniken, och fler aktörer väntas lansera egna varianter.

Kinas statliga ledning ställer sig bakom utvecklingen genom politiskt och finansiellt stöd. Flera halvledarbolag förbereder börsnoteringar för att ta in kapital.

Missa inte: Nvidias Kina-rival ökar 4 000 procent i omsättning. Dagens PS

Vill ha eget ekosystem för chip

Myndigheterna har också uppmanat till samordnad utveckling mellan forskning, tillverkning och kommersialisering.

Deepseek tränar fortfarande sina mest avancerade modeller på Nvidias hårdvara, men utvecklingen av ett gemensamt kinesiskt ekosystem kan på sikt minska beroendet av amerikanska produkter.

”Nöden föder innovation. Företag i Silicon Valley kommer inte ens att bry sig om att göra det Deepseek gör eftersom de kan få så många avancerade Nvidia-chip som de vill”, säger en investerare till FT.

ANNONS

Missa inte: Så viktigt är Nvidia för svenska soffliggare. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS