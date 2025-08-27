Kinas plan: Slå ut Nvidia med egna chip

Kinas behov av avancerade halvledare ökar kraftigt i och med den snabba AI-utvecklingen.

Men Nvidia – världsledande på chiptillverkning – stoppas av den amerikanska regeringen från att leverera de bästa produkterna till kinesiska företag.

Därför trappar Kina nu upp sina inhemska satsningar på avancerade halvledare och planerar att nästa år tredubbla landets tillverkning av AI-chip, skriver Financial Times.

Flera nya anläggningar byggs

Tre nya tillverkningsanläggningar för Huaweis AI-processorer är under uppbyggnad och den första väntas vara i drift redan vid årsskiftet.

När kapaciteten är fullt utbyggd kan dessa fabriker producera mer än hela nuvarande utbudet från Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Kinas största tillverkare.

Huawei är en av de inhemska tillverkarna som nu lär få en boost. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT).

SMIC planerar parallellt att fördubbla sin kapacitet för 7-nanometerschip under nästa år, en teknik som fortfarande ligger generationer bakom de mest avancerade processorerna men som nu blir central för landets AI-ambitioner.

