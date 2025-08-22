Kina får inte ens köpa det tredje bästa som USA har i chipväg, sa handelsministern Howard Lutnick. Det kan leda till en bojkott från Peking.
Ministerns uttalande får Kina att uppmana till bojkott
Ska Kina kunna ta del av amerikanska företags avancerade AI-chip?
Det är knäckfrågan som nu har rört upp en storm mellan de två länderna.
Efter att USA:s handelsminister Howard Lutnick sagt att kineserna bara får köpa enklare produkter från Nvidia uppmanar Kinas myndigheter nu till bojkott företaget, skriver Financial Times.
Togs som en förolämpning
Bakgrunden är restriktionerna som USA har infört på vissa av Nvidias mest avancerade AI-chip. Som svar på dessa har Nvidia tagit vad man kallar för H20-chip, som är tillräckligt enkla för att kunna exportas till Kina.
Så sent som för några veckor sedan var Nvidias vd Jensen Huang i Kina för att träffa företrädare, ett möte som betraktades som en framgång för båda parter.
Men förra månaden uttalade sig Howard Lutnick på ett sätt som har fått kinesiska företrädare att gå i taket.
”Vi säljer inte våra bästa grejer till dem, inte våra näst bästa grejer, inte ens våra tredje bästa. Vi vill bara sälja tillräckligt mycket till kineserna så att deras utvecklare blir beroende av den amerikanska tekniken, det är tanken”, sa Lutnick till CNBC i juli.
Har redan fått effekt
Dessa uttalanden uppfattades som en förolämpning av Kinas myndigheter, som nu har påbörjat en samordnad insats för att minska landets teknikbolags användning av Nvidias H20-chip.
En rad nyckelmyndigheter har under sommaren signalerat till ledande teknikföretag att avstå från att lägga nya beställningar av Nvidias chip.
Åtgärderna har i praktiken fått flera bolag, som Alibaba och Bytedance, att minska sina ordrar.
Försöker ersätta dem
Nvidias H20 har varit central för utvecklingen av artificiell intelligens i Kina sedan USA införde exportrestriktioner på bolagets mest avancerade produkter.
Trots detta har kinesiska myndigheter allt mer drivit på för att ersätta chippen med inhemska alternativ.
Aktörer som Huawei och Cambricon har på senare tid utvecklat egna komponenter och försökt öka acceptansen för ett skifte.
Inte bra för Nvidia
För Nvidia innebär utvecklingen ett bakslag.
Efter exportlättnader från Washington i juli hade bolaget återupptagit produktionen av H20 tillsammans med TSMC tack vare ökad efterfrågan i Kina. Nu riskerar intresset snabbt att avta.
