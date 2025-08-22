Realtid
Realtid.se
IT & tech

Ministerns uttalande får Kina att uppmana till bojkott

usa
Den amerikanska handelsministern Howard Lutnick var rättfram på ett sätt som inte gick hem i Peking. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Kina får inte ens köpa det tredje bästa som USA har i chipväg, sa handelsministern Howard Lutnick. Det kan leda till en bojkott från Peking.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ska Kina kunna ta del av amerikanska företags avancerade AI-chip?

Det är knäckfrågan som nu har rört upp en storm mellan de två länderna.

Efter att USA:s handelsminister Howard Lutnick sagt att kineserna bara får köpa enklare produkter från Nvidia uppmanar Kinas myndigheter nu till bojkott företaget, skriver Financial Times.

Missa inte: Nvidia och AMD får skatta 15 procent av vinsten i Kina – till USA. Realtid

Togs som en förolämpning

Bakgrunden är restriktionerna som USA har infört på vissa av Nvidias mest avancerade AI-chip. Som svar på dessa har Nvidia tagit vad man kallar för H20-chip, som är tillräckligt enkla för att kunna exportas till Kina.

Så sent som för några veckor sedan var Nvidias vd Jensen Huang i Kina för att träffa företrädare, ett möte som betraktades som en framgång för båda parter.

Jensen Huang var på besök i Kina i somras, men nu kan hans arbete med att smörja relationen vara förgäves. (Foto: Andy Wong/AP/TT).
ANNONS

Men förra månaden uttalade sig Howard Lutnick på ett sätt som har fått kinesiska företrädare att gå i taket.

”Vi säljer inte våra bästa grejer till dem, inte våra näst bästa grejer, inte ens våra tredje bästa. Vi vill bara sälja tillräckligt mycket till kineserna så att deras utvecklare blir beroende av den amerikanska tekniken, det är tanken”, sa Lutnick till CNBC i juli.

Missa inte: Nvidia hetare på Wall Street än Fed-toppen. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Har redan fått effekt

Dessa uttalanden uppfattades som en förolämpning av Kinas myndigheter, som nu har påbörjat en samordnad insats för att minska landets teknikbolags användning av Nvidias H20-chip.

En rad nyckelmyndigheter har under sommaren signalerat till ledande teknikföretag att avstå från att lägga nya beställningar av Nvidias chip.

Åtgärderna har i praktiken fått flera bolag, som Alibaba och Bytedance, att minska sina ordrar.

Missa inte: Så får Kina tag på Nvidias förbjudna superchip. Realtid

ANNONS

Försöker ersätta dem

Nvidias H20 har varit central för utvecklingen av artificiell intelligens i Kina sedan USA införde exportrestriktioner på bolagets mest avancerade produkter.

Trots detta har kinesiska myndigheter allt mer drivit på för att ersätta chippen med inhemska alternativ.

Aktörer som Huawei och Cambricon har på senare tid utvecklat egna komponenter och försökt öka acceptansen för ett skifte.

Missa inte: Deepseeks prestigeprojekt går i stöpet, tvingas byta spår. Dagens PS

Inte bra för Nvidia

För Nvidia innebär utvecklingen ett bakslag.

Efter exportlättnader från Washington i juli hade bolaget återupptagit produktionen av H20 tillsammans med TSMC tack vare ökad efterfrågan i Kina. Nu riskerar intresset snabbt att avta.

ANNONS

Missa inte: Dråpslaget mot Nvidia – får inte sälja sitt chip till Kina. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS