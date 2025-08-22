Ministerns uttalande får Kina att uppmana till bojkott

Ska Kina kunna ta del av amerikanska företags avancerade AI-chip?

Det är knäckfrågan som nu har rört upp en storm mellan de två länderna.

Efter att USA:s handelsminister Howard Lutnick sagt att kineserna bara får köpa enklare produkter från Nvidia uppmanar Kinas myndigheter nu till bojkott företaget, skriver Financial Times.

Togs som en förolämpning

Bakgrunden är restriktionerna som USA har infört på vissa av Nvidias mest avancerade AI-chip. Som svar på dessa har Nvidia tagit vad man kallar för H20-chip, som är tillräckligt enkla för att kunna exportas till Kina.

Så sent som för några veckor sedan var Nvidias vd Jensen Huang i Kina för att träffa företrädare, ett möte som betraktades som en framgång för båda parter.

Jensen Huang var på besök i Kina i somras, men nu kan hans arbete med att smörja relationen vara förgäves. (Foto: Andy Wong/AP/TT).

Men förra månaden uttalade sig Howard Lutnick på ett sätt som har fått kinesiska företrädare att gå i taket.

”Vi säljer inte våra bästa grejer till dem, inte våra näst bästa grejer, inte ens våra tredje bästa. Vi vill bara sälja tillräckligt mycket till kineserna så att deras utvecklare blir beroende av den amerikanska tekniken, det är tanken”, sa Lutnick till CNBC i juli.

