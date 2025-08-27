Mer än hundratusen svenskar äger aktien, och miljontals äger fonder där bolaget är största innehavet. Nvidias delårsrapport i kväll är en angelägenhet för alla småsparare.
Så viktigt är Nvidia för svenska soffliggare
Skulle det gå väsentligt sämre för Nvidia så är det en risk, säger Maria Landeborn på Danske Bank.
Som världens högst värderade bolag, med ett börsvärde på drygt 4 400 miljarder dollar, väger bolaget tungt i både ett amerikanskt och globalt index – där Nvidia är drygt fem procent i det senare.
Läs mer:
Nvidia trotsar krisen och slår rekord. Realtid
Om man sparar i en globalfond innebär det att en tjugondel av ens pengar är placerade i Nvidia.
Har man en indexfond som investerar så som börsen ser ut, då är ju Nvidia det största innehavet, säger Maria Landeborn, Danske Banks seniorstrateg, och fortsätter: Det är klart, skulle det gå väsentligt sämre för Nvidia så är det en risk. Men som det sett ut de senaste två åren så har det ju varit fantastiskt för svenska sparare.
Påverkar pensioner allas pensioner
De sex miljoner svenskar som inte har gjort något aktivt premiepensionsval har sin premiepension i Sjunde AP-fonden, även kallad ”soffliggarfonden”. Fondportföljen AP 7 Såfa består av en räntefond och en aktiefond där den senare är en global indexportfölj. Där är Nvidia det största innehavet, med 4,6 procent.
I och med att det är så många svenskar som har så pass mycket pengar i Sjunde AP-fonden så påverkar det vår framtida pension hur Nvidia går, säger Landeborn.
Antalet Nvidia-ägare hos Avanza är 88 000, med ett medianinnehav värt drygt 15 000 kronor. Antalet svenska Nvidia-ägare hos Nordnet uppgår till cirka 12 000.
Bestämmer humöret
Nvidias rapport är också viktig för de andra techjättarna och för AI-hajpen, som varit ett draglok på den amerikanska börsen de senaste åren. Bolaget kan komma att sätta tonen för hela börshumöret, enligt Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
Skulle det visa sig att Nvidia kommer med en rapport som är en besvikelse, då kanske AI-racet börjar ifrågasättas allt mer, säger hon.
Den här sårbarheten bör sparare vara medvetna om. Om ens innehav ligger tungt mot amerikanska techbolag kan det vara bra att komplettera med något annat, menar Bratt.
Nvidia kommer med sin delårsrapport i dag, klockan 22 svensk tid.