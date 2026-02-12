13 feb. 2026

Realtid
MISSA INTE:

Sverige river vattenkraft – riskerar el motsvarande ett kärnkraftverk

Realtid.se
IT & tech

Kina skickar humanoida robotar till gränsen

robot
Walker-roboten från UBTech får nu nya uppgifter. (Foto: John Locher/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 feb. 2026Publicerad: 12 feb. 2026

Resenärer som når gränsen mellan Vietnam och Kina kan snart tas emot av en humanoid robot. Det markerar ytterligare ett steg i Kinas robotstrategi.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Moltbook
IT & tech

Fulspelet bakom AI-succén Moltbook

12 feb. 2026
waymo
IT & tech

Waymo släpper ny självkörande bil – klarar alla väder

12 feb. 2026
Vind-, vatten- och solkraft
IT & tech

Vatten, sol och vindkraft: Så står sig förnybar energi i Sverige

12 feb. 2026
IT & tech

Sverige river vattenkraft – riskerar el motsvarande ett kärnkraftverk

12 feb. 2026
Spela klippet
IT & tech

Svenska företag överskattar sin cybersäkerhet

12 feb. 2026

Humanoida robotar har redan utkristalliserat sig som ett av Kinas fokusområden. Nu får det också nya användningsområden.

Kinesiska UBTech Robotics har tecknat ett kontrakt värt motsvarnade cirka 340 miljoner kronor för att leverera människoliknande robotar vid gränsövergångar i Guangxi-regionen som gränsar mot Vietnam.

Satsningen markerar en av de största praktiska utrullningarna hittills av humanoida robotsystem inom kinesisk myndighetsverksamhet.

Ska fungera dygnet runt

Avtalet har ingåtts med ett humanoidrobotcentrum i kuststaden Fangchenggang, och leveranserna ska inledas i december, skriver Interesting Engineering.

Det handlar om modellen Walker S2, som presenterades i juli och beskrivs som den första humanoida roboten som självständigt kan byta sitt eget batteri.

Genom ett dubbelt, utbytbart batterisystem kan roboten ersätta ett urladdat batteri med ett fulladdat på omkring tre minuter, vilket möjliggör drift dygnet runt utan manuell hantering.

ANNONS

Kan också användas inom industrin

ANNONS

Vid gränskontrollerna ska robotarna användas för att vägleda resenärer, hantera personflöden, bistå vid patrullering samt utföra logistiska uppgifter och enklare kommersiella tjänster.

Parallellt planeras de även att användas inom industrin, bland annat vid stål-, koppar- och aluminiumverk, där de ska genomföra inspektioner.

Walker S2 är cirka 1,76 meter hög och utrustad med 52 rörlighetsgrader, inklusive finmotoriska händer med elva rörlighetsgrader vardera.

Går på två ben utan problem

Konstruktionen gör det möjligt att utföra avancerade monteringsmoment och greppa objekt med hög precision.

Varje arm kan hantera laster på upp till 15 kilo inom ett arbetsområde som sträcker sig från marknivå till 1,8 meters höjd.

För att klara krävande rörelser är roboten försedd med kraftfulla leder och dynamiska balanssystem som möjliggör stabil tvåbent gång även vid högre hastigheter och tyngre belastning.

Satsar hårt på robotar

ANNONS

Systemet använder binokulär RGB-syn för djupuppfattning och drivs av UBTechs egna AI-ramverk för multimodal analys, uppgiftsplanering och självständig hantering av avvikelser.

Affären speglar Kinas bredare ambition att kommersialisera så kallad förkroppsligad AI. Robotar har redan introducerats på flygplatser, i offentliga byggnader och vid större internationella evenemang.

UBTech planerar att leverera 500 industriella humanoider före årets slut och mångdubbla produktionen nästa år, med ett långsiktigt mål om 10 000 enheter årligen till 2027.

Läs mer: Polis genomsökte Amazons kontor – misstänker brott. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KinaRobotRobotar
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS