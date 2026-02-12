Kina skickar humanoida robotar till gränsen

Humanoida robotar har redan utkristalliserat sig som ett av Kinas fokusområden. Nu får det också nya användningsområden.

Kinesiska UBTech Robotics har tecknat ett kontrakt värt motsvarnade cirka 340 miljoner kronor för att leverera människoliknande robotar vid gränsövergångar i Guangxi-regionen som gränsar mot Vietnam.

Satsningen markerar en av de största praktiska utrullningarna hittills av humanoida robotsystem inom kinesisk myndighetsverksamhet.

Ska fungera dygnet runt

Avtalet har ingåtts med ett humanoidrobotcentrum i kuststaden Fangchenggang, och leveranserna ska inledas i december, skriver Interesting Engineering.

Det handlar om modellen Walker S2, som presenterades i juli och beskrivs som den första humanoida roboten som självständigt kan byta sitt eget batteri.

Genom ett dubbelt, utbytbart batterisystem kan roboten ersätta ett urladdat batteri med ett fulladdat på omkring tre minuter, vilket möjliggör drift dygnet runt utan manuell hantering.