Kina skickar humanoida robotar till gränsen

Humanoida robotar har redan utkristalliserat sig som ett av Kinas fokusområden. Nu får det också nya användningsområden.
Kinesiska UBTech Robotics har tecknat ett kontrakt värt motsvarnade cirka 340 miljoner kronor för att leverera människoliknande robotar vid gränsövergångar i Guangxi-regionen som gränsar mot Vietnam.
Satsningen markerar en av de största praktiska utrullningarna hittills av humanoida robotsystem inom kinesisk myndighetsverksamhet.
Ska fungera dygnet runt
Avtalet har ingåtts med ett humanoidrobotcentrum i kuststaden Fangchenggang, och leveranserna ska inledas i december, skriver Interesting Engineering.
Det handlar om modellen Walker S2, som presenterades i juli och beskrivs som den första humanoida roboten som självständigt kan byta sitt eget batteri.
Genom ett dubbelt, utbytbart batterisystem kan roboten ersätta ett urladdat batteri med ett fulladdat på omkring tre minuter, vilket möjliggör drift dygnet runt utan manuell hantering.
Kan också användas inom industrin
Vid gränskontrollerna ska robotarna användas för att vägleda resenärer, hantera personflöden, bistå vid patrullering samt utföra logistiska uppgifter och enklare kommersiella tjänster.
Parallellt planeras de även att användas inom industrin, bland annat vid stål-, koppar- och aluminiumverk, där de ska genomföra inspektioner.
Walker S2 är cirka 1,76 meter hög och utrustad med 52 rörlighetsgrader, inklusive finmotoriska händer med elva rörlighetsgrader vardera.
Går på två ben utan problem
Konstruktionen gör det möjligt att utföra avancerade monteringsmoment och greppa objekt med hög precision.
Varje arm kan hantera laster på upp till 15 kilo inom ett arbetsområde som sträcker sig från marknivå till 1,8 meters höjd.
För att klara krävande rörelser är roboten försedd med kraftfulla leder och dynamiska balanssystem som möjliggör stabil tvåbent gång även vid högre hastigheter och tyngre belastning.
Satsar hårt på robotar
Systemet använder binokulär RGB-syn för djupuppfattning och drivs av UBTechs egna AI-ramverk för multimodal analys, uppgiftsplanering och självständig hantering av avvikelser.
Affären speglar Kinas bredare ambition att kommersialisera så kallad förkroppsligad AI. Robotar har redan introducerats på flygplatser, i offentliga byggnader och vid större internationella evenemang.
UBTech planerar att leverera 500 industriella humanoider före årets slut och mångdubbla produktionen nästa år, med ett långsiktigt mål om 10 000 enheter årligen till 2027.
