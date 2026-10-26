Kina har blivit beroende av att kopiera amerikanska AI-modeller

Kinas framsteg inom artificiell intelligens bygger i allt högre grad på att kopiera förmågor från amerikanska modeller.

Metoden hjälper kinesiska bolag att minska teknikgapet.

Men det kan samtidigt riskerar att hindra landet från att nå den absoluta AI-fronten, menar experter.

Kräver mycket datorkraft

Metoden kallas destillation och innebär att en AI-modell tränas på svar och resultat från en annan modell, i stället för att utvecklas helt från grunden.

Genom att använda resultat från avancerade amerikanska system kan kinesiska utvecklare lära sina egna modeller att resonera och lösa komplicerade problem med betydligt mindre resurser, skriver The Economist.

Samtidigt förändras förutsättningarna för AI-utvecklingen. Amerikanska bolag har i allt högre grad gått över till förstärkningsinlärning, där modeller får experimentera för att hitta lösningar på uppgifter.

Tekniken kräver stora mängder beräkningskraft, men kan ge nya förmågor som inte enkelt kan hämtas från befintliga modeller.

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Amerikanska AI-bolag lägger nu mer än hälften av sina beräkningsresurser på förstärkningsinlärning och närliggande metoder, jämfört med omkring fem procent i början av 2024.

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