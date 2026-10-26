Kina försöker komma ikapp USA i AI-racet med hjälp av så kallad destillation. Men det finns kinesiska techhöjdare som inte gillar det.
Kina har blivit beroende av att kopiera amerikanska AI-modeller
Kinas framsteg inom artificiell intelligens bygger i allt högre grad på att kopiera förmågor från amerikanska modeller.
Metoden hjälper kinesiska bolag att minska teknikgapet.
Men det kan samtidigt riskerar att hindra landet från att nå den absoluta AI-fronten, menar experter.
Kräver mycket datorkraft
Metoden kallas destillation och innebär att en AI-modell tränas på svar och resultat från en annan modell, i stället för att utvecklas helt från grunden.
Genom att använda resultat från avancerade amerikanska system kan kinesiska utvecklare lära sina egna modeller att resonera och lösa komplicerade problem med betydligt mindre resurser, skriver The Economist.
Samtidigt förändras förutsättningarna för AI-utvecklingen. Amerikanska bolag har i allt högre grad gått över till förstärkningsinlärning, där modeller får experimentera för att hitta lösningar på uppgifter.
Tekniken kräver stora mängder beräkningskraft, men kan ge nya förmågor som inte enkelt kan hämtas från befintliga modeller.
Amerikanska AI-bolag lägger nu mer än hälften av sina beräkningsresurser på förstärkningsinlärning och närliggande metoder, jämfört med omkring fem procent i början av 2024.
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Försöker försvåra
Kinesiska bolag kan dra nytta av resultaten utan att själva behöva genomföra hela den kostsamma processen.
I en studie som publicerades i juli ökade en mindre modell från kinesiska Deepseek sitt resultat på ett matematiktest från 14,6 till 45,8 procent efter träning på 800 000 exempel från en mer avancerad modell.
Enligt en rapport från Anthropic i september hade fem kinesiska bolag samlat in över 180 miljoner meddelanden från företagets modeller under fem månader.
USA försöker nu begränsa metoden. Anthropic och OpenAI har skärpt sina åtgärder mot systematisk insamling av modellernas svar, skriver Reuters.
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Ligger upp till ett halvår efter
Anthropic uppger att åtgärderna hittills har minskat datainsamlingen med 90–99 procent, men bedömer att effekten inte nödvändigtvis blir bestående.
Trots att destillation hjälper Kina att komma ikapp finns det farhågor om att beroendet blir långsiktigt.
Enligt bedömningar ligger kinesiska modeller omkring tre till sex månader efter de främsta amerikanska systemen.
Utan destillation skulle avståndet kunna bli nästan dubbelt så stort.
ByteDance-grundaren Zhang Yiming har enligt kinesiska medier varnat för att metoden kan hjälpa bolag att närma sig teknikfronten, men inte nödvändigtvis överträffa den.
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