Pengarna flödar in i defense tech – oron växer för en bubbla

Private equity-bolag investerar allt större summor i försvarsteknik.

Under årets första nio månader uppgick tillväxtinvesteringarna i sektorn till fyra miljarder dollar. Det visar data från analysföretaget PitchBook.

Nu väcker stigande värderingar väcker oro för en investeringsbubbla.

Åtta gånger större

Investeringarna har ökat kraftigt i takt med att militärutgifterna stiger och den geopolitiska osäkerheten tilltar, rapporterar CNBC.

Kapitalet går bland annat till bolag som utvecklar autonoma drönare, robotförsvar och satellitteknik.

År 2024 uppgick private equity-bolagens tillväxtinvesteringar i försvarsteknik till omkring 500 miljoner dollar.

Under de första nio månaderna 2026 hade summan därmed blivit åtta gånger större.

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Samtidigt växer antalet affärer. Antalet tillväxtinvesteringar från private equity i sektorn ökade från 15 under 2024 till 31 under 2025. Till och med september 2026 hade 48 affärer genomförts.

De stod för 41 procent av det totala transaktionsvärdet inom private equity i försvarssektorn, jämfört med 3 procent två år tidigare.

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