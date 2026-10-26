Allt fler investerare väljer att satsa på bolag inom defense tech. Det har lett till stigande värderingar som inte alla är helt bekväma med.
Pengarna flödar in i defense tech – oron växer för en bubbla
Private equity-bolag investerar allt större summor i försvarsteknik.
Under årets första nio månader uppgick tillväxtinvesteringarna i sektorn till fyra miljarder dollar. Det visar data från analysföretaget PitchBook.
Nu väcker stigande värderingar väcker oro för en investeringsbubbla.
Åtta gånger större
Investeringarna har ökat kraftigt i takt med att militärutgifterna stiger och den geopolitiska osäkerheten tilltar, rapporterar CNBC.
Kapitalet går bland annat till bolag som utvecklar autonoma drönare, robotförsvar och satellitteknik.
År 2024 uppgick private equity-bolagens tillväxtinvesteringar i försvarsteknik till omkring 500 miljoner dollar.
Under de första nio månaderna 2026 hade summan därmed blivit åtta gånger större.
Samtidigt växer antalet affärer. Antalet tillväxtinvesteringar från private equity i sektorn ökade från 15 under 2024 till 31 under 2025. Till och med september 2026 hade 48 affärer genomförts.
De stod för 41 procent av det totala transaktionsvärdet inom private equity i försvarssektorn, jämfört med 3 procent två år tidigare.
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Mindre tydlig gräns
Utvecklingen innebär att gränsen mellan riskkapital och traditionella private equity-investeringar blir allt mindre tydlig.
Medan riskkapital traditionellt finansierar unga bolag i tidiga utvecklingsskeden, riktar sig private equity oftare mot etablerade verksamheter.
Enligt en undersökning från advokatbyrån White & Case, där 250 beslutsfattare i brittiska försvarsbolag deltog, räknar 97 procent med att behöva betydande extern finansiering under det kommande året.
Kapitalinflödet bidrar till att finansiera innovation och öka produktionen, men väcker också frågor om värderingarna.
En del försvarsteknikbolag värderas högt utifrån sin tekniska potential snarare än faktiska intäkter, vinster och orderböcker.
Advent International har aviserat investeringar på upp till en miljard dollar i nästa generations försvarsteknik.
Omkring tre fjärdedelar av kapitalet hade redan investerats enligt bolagets ledning.
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Kan bli svårare att sälja
Samtidigt bedömer investerare att en korrigering kan bli oundviklig när vissa bolag misslyckas med att omsätta tekniska framsteg i kommersiella resultat.
Andra private equity-aktörer håller fast vid mer traditionella strategier och fokuserar på lönsamma försvarsleverantörer med etablerade kunder och positivt kassaflöde.
I Europa väntas möjligheterna bland annat ligga i att finansiera ökad produktionskapacitet och slå samman mindre leverantörer i en fragmenterad försvarsindustri.
Att omvandla investeringsboomen till avkastning kan dock bli en utmaning.
Sedan 2021 har 504 private equity-affärer genomförts i försvarssektorn, medan antalet avyttringar uppgår till 101, enligt PitchBook.
Börsnoteringar stod för 70 procent av avyttringarnas värde till och med september 2026, vilket gör investerarna känsliga för svängningar på aktiemarknaden.
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