Techjätten Microsoft tror inte att det kommer att behövas lika många anställda framöver. Därför erbjuds nu en stor del av personalen avgångsvederlag.
60 000 anställda på Microsoft erbjuds avgångsvederlag – även chefer omfattas
Microsoft erbjuder frivilliga avgångspaket till omkring 60 000 anställda i USA, Kanada, Indien och Storbritannien.
Erbjudandet omfattar medarbetare upp till och med nivå 70 i bolagets interna tjänstegradering och är en del av teknikjättens förändrade personalstrategi.
De anställda måste fatta beslut om de vill acceptera erbjudandet i december.
Fortsätter på inslagen väg
De som väljer att lämna bolaget väntas avsluta sina anställningar den 31 december, enligt uppgifter till CNBC.
Vissa team inom marknadsföring, försäljning och teknik har valt att inte omfattas av programmet.
Erbjudandet sträcker sig samtidigt högre upp i organisationen än tidigare initiativ och omfattar även personer på vicepresidentnivå.
Beskedet kommer sex månader efter att Microsoft presenterade sitt första frivilliga pensionsprogram. Det initiativet riktade sig till en mindre grupp anställda i USA, där omkring sju procent av den amerikanska personalstyrkan var berättigad att delta.
Microsoft har uppgett att mer än 30 procent av de berörda medarbetarna valde att anta erbjudandet.
Läs mer: AI-jättarnas dolda skuld växer – 2 700 miljarder dollar står på spel. Dagens PS
Ska satsa mer på AI
Bakgrunden till det nya programmet är bland annat bolagets omfattande satsningar på artificiell intelligens.
Microsoft investerar kraftigt i datacenter för att möta den växande efterfrågan på beräkningskapacitet och molntjänster.
Bolaget tillhandahåller bland annat molninfrastruktur till OpenAI och Anthropic.
Investeringarna innebär stora kostnader och ökar pressen på bolagets ekonomi, samtidigt som konkurrensen om AI-kunder och datorkraft hårdnar.
Läs mer: Microsoft drar sig ur efter elproblem – Nscales jättevärdering i fara. Dagens PS
Får välja själva
Microsofts senaste initiativ ska enligt bolagets personalchef Amy Coleman ge anställda större flexibilitet och fler möjligheter att själva påverka sin framtid.
Programmet bygger vidare på erfarenheterna från det tidigare pensionsinitiativet.
Till skillnad från ett traditionellt nedskärningsprogram bygger erbjudandet på att medarbetarna själva väljer om de vill lämna företaget.
Det är ännu oklart hur många av de omkring 60 000 berättigade anställda som kommer att acceptera villkoren.
Microsoft har hittills kunnat behålla ett positivt fritt kassaflöde, trots de stora investeringarna. Konkurrenterna Alphabet och Amazon rapporterade däremot negativt fritt kassaflöde under det andra kvartalet.
Läs mer: Pengarna flödar in i defense tech – oron växer för en bubbla. Realtid