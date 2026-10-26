60 000 anställda på Microsoft erbjuds avgångsvederlag – även chefer omfattas

Microsoft erbjuder frivilliga avgångspaket till omkring 60 000 anställda i USA, Kanada, Indien och Storbritannien.

Erbjudandet omfattar medarbetare upp till och med nivå 70 i bolagets interna tjänstegradering och är en del av teknikjättens förändrade personalstrategi.

De anställda måste fatta beslut om de vill acceptera erbjudandet i december.

Fortsätter på inslagen väg

De som väljer att lämna bolaget väntas avsluta sina anställningar den 31 december, enligt uppgifter till CNBC.

Vissa team inom marknadsföring, försäljning och teknik har valt att inte omfattas av programmet.

Erbjudandet sträcker sig samtidigt högre upp i organisationen än tidigare initiativ och omfattar även personer på vicepresidentnivå.

Beskedet kommer sex månader efter att Microsoft presenterade sitt första frivilliga pensionsprogram. Det initiativet riktade sig till en mindre grupp anställda i USA, där omkring sju procent av den amerikanska personalstyrkan var berättigad att delta.

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Microsoft har uppgett att mer än 30 procent av de berörda medarbetarna valde att anta erbjudandet.

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