Börsen har gått bäst i världen – nu har den blivit ett nationellt problem

Sydkoreas börs har haft en av världens starkaste utvecklingar i år.

Det har förstås glatt många investerare och företag.

Men den kraftiga uppgången har samtidigt följts av extrem volatilitet och en växande oro för småspararnas spekulation.

Förstärks av AI-boomen

Volatiliteten på den sydkoreanska marknaden har under året legat över 60 procent och nådde under sommaren nära 100 procent, skriver Financial Times.

Nivåerna är ovanligt höga även i ett internationellt perspektiv och har få motsvarigheter bland större ekonomier under perioder utan finanskris.

En viktig förklaring är den stora andelen privata investerare på den sydkoreanska aktiemarknaden.

Utvecklingen har förstärkts av AI-boomen, där halvledarbolag som Samsung Electronics och SK Hynix har blivit centrala drivkrafter för börsen.

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Samtidigt har Sydkorea flera stora internationella företag inom bland annat försvar, skönhetsprodukter, underhållning och teknik.

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