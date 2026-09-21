En stark utveckling uppåt – men också rejäla dippar emellanåt. Den extrema volatiliteten på Sydkoreas börs har nu väckt stor uppmärksamhet i landet.
Börsen har gått bäst i världen – nu har den blivit ett nationellt problem
Sydkoreas börs har haft en av världens starkaste utvecklingar i år.
Det har förstås glatt många investerare och företag.
Men den kraftiga uppgången har samtidigt följts av extrem volatilitet och en växande oro för småspararnas spekulation.
Förstärks av AI-boomen
Volatiliteten på den sydkoreanska marknaden har under året legat över 60 procent och nådde under sommaren nära 100 procent, skriver Financial Times.
Nivåerna är ovanligt höga även i ett internationellt perspektiv och har få motsvarigheter bland större ekonomier under perioder utan finanskris.
En viktig förklaring är den stora andelen privata investerare på den sydkoreanska aktiemarknaden.
Utvecklingen har förstärkts av AI-boomen, där halvledarbolag som Samsung Electronics och SK Hynix har blivit centrala drivkrafter för börsen.
Samtidigt har Sydkorea flera stora internationella företag inom bland annat försvar, skönhetsprodukter, underhållning och teknik.
Läs mer: Asiens börsrekord döljer en sårbarhet lätt att missa. Dagens PS
Billigare än på många andra håll
Landets aktier handlas dock fortfarande med en betydande rabatt jämfört med många andra marknader, något som brukar beskrivas som Korea-rabatten.
Rabatten har bland annat kopplats till den cykliska karaktären hos flera stora industrier och till bolagsstyrningen inom landets stora familjekontrollerade konglomerat, de så kallade chaebol.
Reformer har genomförts för att stärka minoritetsägarnas ställning och minska familjernas inflytande över bolagen.
President Lee Jae-myungs regering har samtidigt försökt stimulera aktiemarknaden. Under valkampanjen 2025 satte Lee upp målet att fördubbla Kospi-indexet under sin första mandatperiod.
Börsuppgången blev därefter så kraftig att indexet snabbt närmade sig regeringens mål på 5 000 punkter.
Regeringen har även gjort det möjligt för småsparare att investera i hävstångsprodukter kopplade till enskilda aktier.
Läs mer: Samsung betalar 3,2 miljoner i bonus till varje anställd. Dagens PS
Gillar kryptovalutor
När marknaden föll kraftigt under sommaren förstärktes nedgången av att sådana positioner avvecklades.
Trots ett fall på omkring 35 procent från toppen låg den sydkoreanska börsen fortfarande nära tre gånger över nivån från början av rallyt året innan.
Börsvärdet som ägs av koreanska investerare hade samtidigt ökat från omkring 1 500 miljarder dollar till 5 000 miljarder dollar på 18 månader.
Handelsintresset märks även på de globala marknaderna. Sydkoreanska småsparare är stora aktörer inom kryptovalutor och har också blivit en betydande grupp bland utländska privatinvesterare på USA-börsen.
Efter sommarens börsfall har regeringen försökt dämpa spekulationen. Utvecklingen på den sydkoreanska börsen får samtidigt internationella konsekvenser.
Omkring 75 procent av de börsnoterade bolagens vinster genereras utanför landet, vilket gör Kospi till en viktig indikator på utvecklingen i den globala ekonomin.
Läs mer: Tillväxten bromsar in i många länder – hotar levnadsstandarden. Dagens PS