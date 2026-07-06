Aldrig förr har ett bolag nischat på humanoida robotar gått till börsen. Men snart är det Agility Robotics tur i en miljardaffär.
Historisk börsnotering av robotbolag – värderas till 25 miljarder
Amerikanska Agility Robotics planerar att gå till börsen genom en sammanslagning med ett så kallat SPAC-bolag.
Affären värderar bolaget till omkring 2,5 miljarder dollar, omkring 25 miljarder kronor, och väntas tillföra drygt 620 miljoner dollar.
Det blir enligt bolaget den största kapitalanskaffningen hittills inom humanoid robotik.
Satsar på humanoid robotik
Bolaget grundades 2015 som en avknoppning från Oregon State University och utvecklar den tvåbenta roboten Digit.
Till skillnad från flera konkurrenter fokuserar Agility inte på robotar för hemmabruk utan på arbete i lager och fabriker, där arbetskraftsbristen är stor och arbetsuppgifterna ofta är fysiskt krävande.
En börsnotering skulle göra Agility till det första renodlade börsbolaget inom humanoid robotik och ge privata investerare möjlighet att investera i en sektor som hittills främst finansierats av riskkapital.
Marknaden har lockat stora investeringar under det senaste året. Kinesiska AI2 Robotics tog nyligen in omkring 735 miljoner dollar, medan amerikanska Apptronik säkrade 935 miljoner dollar tidigare i år.
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Har flera stora kunder
Figure AI uppgav i höstas att bolaget rest en miljard dollar till en värdering på 39 miljarder dollar.
Enligt vd Peggy Johnson ska kapitalet från noteringen användas för att öka produktionen vid bolagets fabrik i Oregon och leverera redan tecknade kundavtal.
Agility uppger sig ha bokade fleråriga intäkter på över 300 miljoner dollar, motsvarande omkring 1 000 robotar som hyrs ut genom en abonnemangsmodell.
Bland kunderna finns GXO Logistics, Amazon, Toyota Motor Manufacturing Canada, Schaeffler och Mercado Libre.
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Kan lyfta föremål
Digit är cirka 175 centimeter hög och väger runt 73 kilo. Roboten är konstruerad för att flytta tunga plastlådor i miljöer som redan är anpassade för människor.
De bakåtböjda knäna gör det möjligt att lyfta föremål både från golvnivå och höga hyllor utan att fastna i lagerinredningen.
Trots det stora intresset för humanoida robotar bedömer bolaget att det dröjer mer än tio år innan tekniken är tillräckligt mogen för bred användning i hemmen.
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