Historisk börsnotering av robotbolag – värderas till 25 miljarder

Amerikanska Agility Robotics planerar att gå till börsen genom en sammanslagning med ett så kallat SPAC-bolag.

Affären värderar bolaget till omkring 2,5 miljarder dollar, omkring 25 miljarder kronor, och väntas tillföra drygt 620 miljoner dollar.

Det blir enligt bolaget den största kapitalanskaffningen hittills inom humanoid robotik.

Satsar på humanoid robotik

Bolaget grundades 2015 som en avknoppning från Oregon State University och utvecklar den tvåbenta roboten Digit.

Till skillnad från flera konkurrenter fokuserar Agility inte på robotar för hemmabruk utan på arbete i lager och fabriker, där arbetskraftsbristen är stor och arbetsuppgifterna ofta är fysiskt krävande.

En börsnotering skulle göra Agility till det första renodlade börsbolaget inom humanoid robotik och ge privata investerare möjlighet att investera i en sektor som hittills främst finansierats av riskkapital.

Marknaden har lockat stora investeringar under det senaste året. Kinesiska AI2 Robotics tog nyligen in omkring 735 miljoner dollar, medan amerikanska Apptronik säkrade 935 miljoner dollar tidigare i år.

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