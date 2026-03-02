Under två decennier har skolor i USA utsatts för starka påtryckningar att digitalisera undervisningen. Nu visar data att läs- och matematikkunskaper sjunker och att tekniken kan vara en del av förklaringen.
Hjärnforskaren larmar: skärmtid ger dummare barn
I Utah började resultaten vända nedåt när delstaten införde sitt första datorstyrda provsystem 2014. Hjärnforskaren och tidigare läraren Jared Cooney Horvath såg hur nedgången sammanföll med att skolorna tvingades bygga upp digital infrastruktur för att klara provkraven.
Han kopplar utvecklingen till ett globalt mönster: ju mer tid elever tillbringar framför skärmar i undervisningen, desto sämre presterar de på standardiserade prov.
Hjärnforskaren: Skolorna står inför ett kognitivt ras
Tidigare i år vittnade Horvath inför det amerikanska senatens utskott för handel, vetenskap och transport. Där varnade han för att tekniken inte bara påverkar provresultat, utan även de kognitiva förmågor som proven är avsedda att mäta. Detta rapporterar Fortune.
Enligt Horvath är dagens unga den första generationen i modern tid som inte överträffar sina föräldrar på standardiserade tester. Gen Z är alltså den första generationen som presterar sämre än sina föregångare.
Tekniken skapade nya problem
Vid millennieskiftet ökade trycket från teknikföretag som ville in i skolan. De hävdade att utbildningssystemet var trasigt och att digitala verktyg skulle anpassa undervisningen efter varje elevs behov.
Horvath avfärdar den bilden. Han pekar på att resultaten vid den tiden steg och att skillnader mellan elevgrupper minskade.
Trots det investerade skolor miljardbelopp i datorer och surfplattor. Stora teknikbolag fick snabbt fotfäste när skolor tecknade omfattande avtal.
Horvath menar att detta tryck från industrin skapade en berättelse om att skolan behövde räddas, en berättelse som saknade grund.
AI förstärker problemen i skolorna
Nu upprepas samma sak med AI. En majoritet av amerikanska tonåringar använder tekniken i skolarbetet, ofta för att slippa tänka själva. Lärare beskriver elever som tappar förmågan att resonera och lösa problem.
Horvath varnar för att elever lär sig verktygen men går miste om kunskapen som skulle läras ut. Han framhåller att verkligt lärande kräver motstånd: att kämpa med ett problem, inte klicka sig förbi det.
När experter använder AI fungerar det som stöd. När elever gör det blir det en genväg som skapar beroende och försvagar lärandet.
