Hjärnforskaren larmar: skärmtid ger dummare barn

I Utah började resultaten vända nedåt när delstaten införde sitt första datorstyrda provsystem 2014. Hjärnforskaren och tidigare läraren Jared Cooney Horvath såg hur nedgången sammanföll med att skolorna tvingades bygga upp digital infrastruktur för att klara provkraven.

Han kopplar utvecklingen till ett globalt mönster: ju mer tid elever tillbringar framför skärmar i undervisningen, desto sämre presterar de på standardiserade prov.

Tidigare i år vittnade Horvath inför det amerikanska senatens utskott för handel, vetenskap och transport. Där varnade han för att tekniken inte bara påverkar provresultat, utan även de kognitiva förmågor som proven är avsedda att mäta. Detta rapporterar Fortune.

Enligt Horvath är dagens unga den första generationen i modern tid som inte överträffar sina föräldrar på standardiserade tester. Gen Z är alltså den första generationen som presterar sämre än sina föregångare.