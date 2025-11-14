Regeringen och Sverigedemokraterna planerar att förbjuda aktörer utanför EU och EES att äga svenska skolor, men friskolejätten Academedia känner ingen oro över förslaget.
Stora förändringar i skolan på gång – friskolejätten: ‘Vi är inte oroade
I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 5 november meddelade Tidöpartierna att de i närtid kommer att tillsätta en utredning om ett förbud mot utländskt ägande i skolväsendet.
Förbudet motiveras med säkerhetspolitiska skäl och ska stoppa utländska antagonister från att få inflytande över svensk skola.
Totalförsvarets forskningsinstitut har tidigare konstaterat att det finns betydande risker med att låta främmande makt investera i svensk skola. Särskilt att utländska antagonister kan använda detta för att påverka det demokratiska samhället eller kontrollera och förfölja sin diaspora.
Ingen oro trots stort utländskt ägande
Enligt Academedias (börskurs Academedia) årsredovisning ägs bolaget till 11,1 procent av amerikanska fonder. Trots det känner friskolejätten, som driver skolor för över 200 000 barn och elever, ingen oro, skriver Dagens Samhälle.
”Academedia har i dag bara en ägare med väsentligt inflytande över verksamheten och det är Mellby Gård som är helsvenskt”, säger Jonas Nordström, chefsjurist på Academedia, till tidningen.
Han påpekar också att det redan finns ett kontrollsystem där utländska ägare som vill köpa mer än 10 procent av bolaget måste godkännas av bland annat Skolinspektionen.
Geografiska gränser inte rätt väg
Academedia anser dock att geografiska gränser inte är rätt väg att gå. Jonas Nordström menar att det viktigaste är att hålla ägare från icke-demokratiska länder borta från inflytande, snarare än att införa regelverk baserat på var ägarna geografiskt befinner sig.
Andra delar av regeringens totalrenovering av svensk skola oroar däremot bolaget mer.
Särskilt det skärpta kravet på tillstånd vid ”väsentliga förändringar”, vilket Academedia anser riskerar att skapa onödig byråkrati och hämma utvecklingen.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
