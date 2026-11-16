Fuskskandal på antagningsprov skakar Sydkorea – regeringen kallar till krismöte

Sydkorea inför skärpta säkerhetskontroller vid landets stora universitetsprov.

Det kommer efter en specifik incident.

En student har nämligen avslöjats med att använda en minikamera, artificiell intelligens och en mobiltelefon för att fuska på ett prestigefyllt examensprov.

Kallat till krismöte

Åtgärderna kommer bara dagar före årets nationella antagningsprov till universiteten, som hålls på torsdagen, skriver Financial Times.

Över 500 000 studenter har anmält sig till det nio timmar långa provet, som spelar en avgörande roll för deras framtida utbildnings- och karriärmöjligheter.

Landets premiärminister Han Sung-sook har sammankallat ett krismöte för att samordna insatserna mot alltmer avancerade former av fusk.

Bland åtgärderna finns särskilt utbildad personal som ska kontrollera om studenter använder AI-glasögon eller annan teknisk utrustning.

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