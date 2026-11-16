Med avancerad AI-utrustning kunde Han Won-seo fuska på provet för att bli revisor. Det har nu skakat om hela Sydkorea.
Fuskskandal på antagningsprov skakar Sydkorea – regeringen kallar till krismöte
Sydkorea inför skärpta säkerhetskontroller vid landets stora universitetsprov.
Det kommer efter en specifik incident.
En student har nämligen avslöjats med att använda en minikamera, artificiell intelligens och en mobiltelefon för att fuska på ett prestigefyllt examensprov.
Kallat till krismöte
Åtgärderna kommer bara dagar före årets nationella antagningsprov till universiteten, som hålls på torsdagen, skriver Financial Times.
Över 500 000 studenter har anmält sig till det nio timmar långa provet, som spelar en avgörande roll för deras framtida utbildnings- och karriärmöjligheter.
Landets premiärminister Han Sung-sook har sammankallat ett krismöte för att samordna insatserna mot alltmer avancerade former av fusk.
Bland åtgärderna finns särskilt utbildad personal som ska kontrollera om studenter använder AI-glasögon eller annan teknisk utrustning.
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Använde AI för att fuska
Den som ertappas med fusk under universitetsprovet riskerar straffrättsliga påföljder. Avstängningen från att göra om provet ska dessutom förlängas från ett till tre år.
Bakgrunden är ett uppmärksammat fall med Han Won-seok, som nyligen erkände att han fuskat på ett kvalificerat prov för blivande auktoriserade revisor.
I en video som publicerades på hans advokats Youtubekanal berättade han hur han fotograferade provfrågorna med en dold kamera, skickade bilderna till ett AI-system och kontrollerade svaren i sin mobiltelefon.
Han hade tidigare förnekat anklagelserna men erkände till slut brottet och anmälde sig själv till polisen.
Gjorde nästan inga misstag
Vid provtillfället i april missade han endast en av 160 frågor. Han uppnådde också mycket höga resultat vid ett andra prov i juli.
Finansdepartementet har meddelat att hans yrkescertifikat kommer att dras in och att han förbjuds att göra om provet under fem år.
Fallet har utlöst en omfattande debatt i Sydkorea om hur utbildningssystemet ska hantera AI-teknikens snabba utveckling.
I ett land där utbildningsmeriter spelar en central roll för social status och framtida karriärer lägger många elever flera år på intensiva studier och privatundervisning. Presidentkansliet har lovat att utreda samtliga misstänkta fall av AI-relaterat fusk.
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