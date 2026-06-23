Bubblan växer i öst – personal får bonusar på 4 miljoner

Under årets första kvartal nådde Sydkoreas nominella BNP-tillväxt 17,1 procent, vilket är den starkaste siffran sedan 1976. Drivkraften är den massiva efterfrågan på AI-chips.

Landets två dominerande chipjättar, Samsung Electronics och SK Hynix, står i dag för mer än hälften av Seoulbörsens huvudindex Kospi, som mer än fördubblats under 2026.

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Extraordinära bonusar

Framgångarna har lett till extraordinära bonusutbetalningar. Efter avtal med fackföreningarna avsätts över 10 procent av rörelsevinsterna till personalen. Anställda hos SK Hynix och Samsung kvitterar ut prestationsbonusar på motsvarande drygt 4 miljoner kronor – belopp som motsvarar sju till åtta gånger en normal årslön.

De enorma kapitalinflödena har fått lyxförsäljningen i fabriksområdena att skjuta i höjden, men väcker också djup oro. Centralbanken, Bank of Korea, varnar i en ny rapport för att techsektorns miljonbonusar kan sprida sig till bredare löne- och inflationstryck i hela ekonomin.

Ekonomi i två hastigheter

Presidentens chefspolitiska rådgivare, Kim Yong-beom, pekar på en växande strukturell obalans. Gapet mellan Sydkoreas reella BNP-tillväxt på 3,8 procent och de skenande reallönerna (GDI) på 13,2 procent är det största på 25 år.

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Det visar att landets köpekraft, driven av stigande chippriser, växer betydligt snabbare än den faktiska produktionen.

Medan makroindikatorerna är glödheta kämpar småföretagare fortfarande med svag efterfrågan. Myndigheterna befarar nu att den enorma likviditeten från aktievinster och bonusar ska strömma rakt in i fastighetsmarknaden.

Trots skärpta amorteringsregler har Seoul redan noterat 72 sammanhängande veckor med stigande bostadspriser, och rådgivare varnar för att utvecklingen nu drivs av rena kontanter snarare än kredit.