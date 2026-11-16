Renault sparkar 1 000 tjänstemän – ersätter med 1 650 fabriksarbetare

Den franska biltillverkaren Renault planerar att anställa 1 650 personer vid sina fabriker i Frankrike fram till 2028.

Samtidigt ska upp till 1 000 tjänstemannajobb försvinna genom frivilliga avgångar, enligt uppgifter till Reuters.

Rekryteringarna ska möta den ökade efterfrågan på elbilar och gäller framför allt operatörer vid företagets franska produktionsanläggningar.

Motsvarar sju procent

Nedskärningarna omfattar däremot hela Renaults franska industriella verksamhet, inklusive kvalitetskontroll och leveranskedjor. Anställda på monteringslinjerna berörs inte.

De upp till 1 000 tjänsterna motsvarar omkring sju procent av en personalstyrka på cirka 15 000 personer. Planerna rapporterades först av den franska tidningen Les Echos.

Omställningen sker mot bakgrund av en kraftig ökning av elbilsförsäljningen i Europa.

Stigande bensinpriser efter USA:s och Israels attacker mot Iran har bidragit till att öka efterfrågan på modeller som Renaults eldrivna R5.

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