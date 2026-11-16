Sociala medier-plattformarna måste varna användare i New York för potentiellt negativa effekter på hälsan. Det gillas inte av techjättarna som nu slår tillbaka mot myndigheterna.
Techjättarna stämmer New York – vägrar varna för sociala medier
En amerikansk branschorganisation stämmer delstaten New York efter att en ny lag införts som kräver att sociala medieplattformar visar varningar om potentiella hälsorisker med användningen.
Organisationen NetChoice lämnade på fredagen in en stämningsansökan till en federal domstol.
Den vill stoppa lagen, som enligt organisationen strider mot yttrandefrihetsskyddet i USA:s konstitution.
Kopplas till psykisk ohälsa
Lagen, som undertecknades av New Yorks guvernör Kathy Hochul i december förra året, omfattar plattformar med funktioner som oändlig rullning, automatisk uppspelning och algoritmstyrda flöden, skriver Reuters.
Användarna ska mötas av en varning om att sociala medier kan ha positiva effekter för vissa unga, men att överdriven användning kan kopplas till betydande psykisk ohälsa.
Varningen bygger på slutsatser från USA:s tidigare hälsominister Vivek Murthy från 2023.
Enligt NetChoice innebär lagstiftningen att användarna tvingas ta del av delstatens budskap när de loggar in och efter flera timmars användning. Det ska inte heller vara möjligt att klicka bort varningarna.
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Liknande fall i andra stater
NetChoice, som företräder fler än 30 företag, har bland sina medlemmar Google, Youtube, Meta, Snapchat och Tiktok.
Organisationen har tidigare drivit flera rättsprocesser mot regleringar av sociala medier.
I oktober lämnade den in en liknande stämningsansökan mot Kalifornien. Organisationen hänvisar också till en lag i Colorado som stoppades av en federal domstol i november 2025. Delstaten har överklagat det beslutet.
New Yorks lag är planerad att träda i kraft den 1 januari. Delstatens justitieminister Letitia James har ännu inte kommenterat stämningsansökan.
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