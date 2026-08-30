Efter decennier i laboratoriemiljö börjar kärnfusion locka den sortens kapital och industriplanering som normalt är reserverad för teknik på väg mot elnätet. Nu är det oljebolagen som driver på.
Från labb till elnät: Nu storsatsar oljegiganterna på fusion
De globala privata investeringarna i fusion nådde rekordnivån 4,48 miljarder dollar under 2025, en uppgång med 69 procent, som Realtid tidigare rapporterat.
Italienska Eni planerar ett kommersiellt fusionskraftverk i Europa i början av 2040-talet eller tidigare. Bolaget har bundit upp mer än en miljard dollar i ett avtal om att köpa el från Commonwealth Fusion Systems första kommersiella anläggning i USA rapporterar Oilprice.com.
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Francesca Ferrazza, chef för Enis magnetfusionssatsning, säger till Financial Times att konkurrensen i branschen har ökat kraftigt de senaste fem–sex åren. Fusion betraktades tidigare som forskning, men ses nu som en industri, enligt henne.
Commonwealth Fusion Systems tog in ytterligare en miljard dollar i juli och är därmed uppe i fyra miljarder i total finansiering. Anläggningen ARC i Virginia på 400 megawatt blev tidigare i år det första fusionsprojektet att ansöka om nätanslutning hos PJM. Google har avtalat om att köpa 200 megawatt av produktionen.
Tritium är flaskhalsen
Eni vill också sälja själva bränslesystemen. Tillsammans med brittiska UK Atomic Energy Authority har bolaget bildat ett joint venture för att utvinna, rena och återvinna deuterium och tritium, de två väteisotoper som de flesta reaktordesigner använder.
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Deuterium är stabilt och finns i havsvatten, ungefär en av 6 700 väteatomer. Tritium är radioaktivt, har en halveringstid på 12,3 år och förekommer naturligt bara i mycket små mängder. Ett fusionskraftverk på en gigawatt kan förbruka runt 55 kilo tritium per år.
Reaktorerna måste därför tillverka sitt eget bränsle i slutna kretslopp. Enis testanläggning vid UKAEA:s Culham-campus i Oxfordshire ska stå klar 2028.
Spridda vad över tekniker
Equinor Ventures gick in i Commonwealth Fusion Systems 2020 och ökade året därpå i bolagets Series B på 1,8 miljarder dollar, vid tillfället Equinors största riskkapitalinvestering.
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Chevron har i stället spridit satsningarna över flera tekniker och backat både TAE Technologies och Zap Energy. Shell Ventures deltog i Zap Energys Series D på 130 miljoner dollar 2024. Zap använder så kallad sheared-flow-stabilisering i stället för stora supraledande magneter.
Kanadensiska Cenovus var tidigast ute med fyra miljoner dollar i General Fusion redan 2011. Bolaget är nu på väg mot Nasdaq via en SPAC-affär som värderar det till omkring en miljard dollar.
Men även om satsningar växer ngen har ännu levererat kommersiell el.
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