Bankernas kryptering kan snart knäckas

Finanssektorn ligger särskilt risigt till

För banker är utvecklingen extra känslig. Transaktioner, identitetskontroller och intern kommunikation bygger på krypterade system som på sikt kan påverkas av utvecklingen inom kvanttekniken.



Det gör att historiskt material som känns säkert i dag kan bli fullt läsbart i efterhand när tekniken väl når tillräcklig nivå.

Även kryptovalutor är i riskzonen. Kryptovalutor och blockkedjor använder kryptografiska algoritmer som kan påverkas av framtida kvantdatorer, och om kvantdatorer kan bryta dessa algoritmer riskerar vissa delar av systemen att bli sårbara.



Säkerhetsforskare varnar därför för att även kryptomarknaden måste börja förbereda sig för en kvantframtid.

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HSBC visar att kvantdatorer fungerar i praktiken

Kvantdatorer används redan hos storbanker. HSBC har testat IBM:s mest avancerade kvantprocessor och lyckats optimera obligationshandel med bättre resultat än vissa klassiska metoder.



Det är första gången en global bank visar att kvantdatorer kan lösa ett verkligt affärsproblem i stor skala.

Resultatet har fått flera aktörer att omvärdera hur nära kommersiell kvantteknik faktiskt är. När tekniken börjar ge konkreta fördelar i finanssektorn ökar också trycket på att säkra de system som riskerar att knäckas.

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Kvantsäkra system finns – men används knappt

Det finns redan krypteringsmetoder som är byggda för att tåla kvantdatorer. Trots det saknar runt 90 procent av alla system kvantsäkert skydd, enligt färska säkerhetsrapporter.



Äldre kryptering används fortfarande i banker, myndigheter, industriella styrsystem och kritisk infrastruktur.

Att byta skydd är både dyrt och komplext. För banker handlar det om tusentals system med beroenden som sträcker sig över flera decennier.



Men alternativet — att vänta med att förbereda systemen tills kvantdatorerna är tillräckligt kraftfulla — är inte längre realistiskt.

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