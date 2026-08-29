Nya beräkningar inom kvantteknik visar att bankernas kryptering kan knäckas långt tidigare än väntat. Nu tvingas myndigheter och storbolag att skynda på övergången till kvantsäkra system.
Bankernas kryptering kan snart knäckas
Forskningen inom kvantdatorer tar just nu stora kliv framåt, något du Realtid rapporterat om tidigare. En viktig skillnad jämfört med tidigare är att datorn klarar av att behålla information längre och utföra mer avancerade beräkningar.
Nya beräkningar visar att den datorkraft som krävs för att knäcka dagens kryptering är betydligt lägre än man trott.
Det innebär, enligt Yahoo finance, att den så kallade Q‑day – dagen då kvantdatorer kan bryta vissa av de krypteringsalgoritmer som används för att skydda bankernas och myndigheternas information – kan inträffa tidigare än de tidslinjer som hittills använts i branschen.
Angripare samlar data redan nu
Statliga aktörer och kriminella grupper kan redan nu samla in krypterad data i väntan på att kvantdatorer ska kunna dekryptera den. Det betyder att även om krypteringen inte kan knäckas i dag, så kan information som stjäls nu bli fullt läsbar om tio eller tjugo år.
Finanssektorn ligger särskilt risigt till
För banker är utvecklingen extra känslig. Transaktioner, identitetskontroller och intern kommunikation bygger på krypterade system som på sikt kan påverkas av utvecklingen inom kvanttekniken.
Det gör att historiskt material som känns säkert i dag kan bli fullt läsbart i efterhand när tekniken väl når tillräcklig nivå.
Även kryptovalutor är i riskzonen. Kryptovalutor och blockkedjor använder kryptografiska algoritmer som kan påverkas av framtida kvantdatorer, och om kvantdatorer kan bryta dessa algoritmer riskerar vissa delar av systemen att bli sårbara.
Säkerhetsforskare varnar därför för att även kryptomarknaden måste börja förbereda sig för en kvantframtid.
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HSBC visar att kvantdatorer fungerar i praktiken
Kvantdatorer används redan hos storbanker. HSBC har testat IBM:s mest avancerade kvantprocessor och lyckats optimera obligationshandel med bättre resultat än vissa klassiska metoder.
Det är första gången en global bank visar att kvantdatorer kan lösa ett verkligt affärsproblem i stor skala.
Resultatet har fått flera aktörer att omvärdera hur nära kommersiell kvantteknik faktiskt är. När tekniken börjar ge konkreta fördelar i finanssektorn ökar också trycket på att säkra de system som riskerar att knäckas.
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Kvantsäkra system finns – men används knappt
Det finns redan krypteringsmetoder som är byggda för att tåla kvantdatorer. Trots det saknar runt 90 procent av alla system kvantsäkert skydd, enligt färska säkerhetsrapporter.
Äldre kryptering används fortfarande i banker, myndigheter, industriella styrsystem och kritisk infrastruktur.
Att byta skydd är både dyrt och komplext. För banker handlar det om tusentals system med beroenden som sträcker sig över flera decennier.
Men alternativet — att vänta med att förbereda systemen tills kvantdatorerna är tillräckligt kraftfulla — är inte längre realistiskt.
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