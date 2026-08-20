Kol förblir världens största elkälla – Iran-kriget ger oväntad skjuts

Enligt en färsk prognos från Internationella energiorganet (IEA) väntas kolkraftverk producera nästan 11 000 terawattimmar under 2026, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av all el som genereras globalt. Det rapporterar branschsajten Oilprice.

IEA räknar med att kol står för 10 974 TWh av världens totala elproduktion på 33 313 TWh i år.

Naturgas kommer på andra plats med 6 976 TWh, följt av vattenkraft, solenergi, vindkraft och kärnkraft. Kol väntas därmed producera 77 procent mer el än vind och sol tillsammans.

Iran-kriget bromsar kolets fall

Ursprungligen förväntade sig IEA att kolkraften skulle minska något under 2026. Men det pågående kriget mellan USA och Iran har tvingat fram en revidering.

När leveranser av flytande naturgas (LNG) genom Hormuzsundet stoppats har gaspriserna stigit kraftigt i både Europa och Asien, vilket gjort kol mer konkurrenskraftigt för de kraftbolag som kan växla mellan bränslen.

Läs även: Tyskland gör nedlagda kolgruvor till Europas största sjölandskap. Dagens PS

ANNONS

IEA räknar nu med att gaskraften blir i stort sett oförändrad under året, medan kolproduktionen i stället väntas öka. När billig gas försvinner blir kol snabbt ett attraktivare alternativ för att täcka behovet när vinden mojnar eller solen går ner.