Trots rekordhög utbyggnad av vind- och solkraft är kol fortfarande den enskilt största källan till elproduktion i världen, och med bred marginal.
Kol förblir världens största elkälla – Iran-kriget ger oväntad skjuts
Enligt en färsk prognos från Internationella energiorganet (IEA) väntas kolkraftverk producera nästan 11 000 terawattimmar under 2026, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av all el som genereras globalt. Det rapporterar branschsajten Oilprice.
IEA räknar med att kol står för 10 974 TWh av världens totala elproduktion på 33 313 TWh i år.
Naturgas kommer på andra plats med 6 976 TWh, följt av vattenkraft, solenergi, vindkraft och kärnkraft. Kol väntas därmed producera 77 procent mer el än vind och sol tillsammans.
Kolet – världens sista utvägen när energin krisar
Kolpriset har vänt dramatiskt uppåt, en utveckling som får direkta konsekvenser långt utanför marknaden för kolet.
Iran-kriget bromsar kolets fall
Ursprungligen förväntade sig IEA att kolkraften skulle minska något under 2026. Men det pågående kriget mellan USA och Iran har tvingat fram en revidering.
När leveranser av flytande naturgas (LNG) genom Hormuzsundet stoppats har gaspriserna stigit kraftigt i både Europa och Asien, vilket gjort kol mer konkurrenskraftigt för de kraftbolag som kan växla mellan bränslen.
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IEA räknar nu med att gaskraften blir i stort sett oförändrad under året, medan kolproduktionen i stället väntas öka. När billig gas försvinner blir kol snabbt ett attraktivare alternativ för att täcka behovet när vinden mojnar eller solen går ner.
Tyskland omprövar utfasningen
Utvecklingen märks tydligt i Tyskland, Europas största elproducent med kol.
Landet får fortfarande omkring en femtedel av sin el från kolkraftverk och har åtagit sig att fasa ut kolet helt senast 2038. Men de stigande gaspriserna har gett debatten ny fart, och allt fler ifrågasätter om tidsplanen är realistisk, skriver Dagens PS.
Regeringen ska senare i år besluta om delar av avvecklingen behöver skjutas upp.
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Ett förslag som diskuteras är att sex kolkraftverk som drivs med importerad stenkol ska få återgå till mer regelbunden produktion.
Frågan splittrar regeringskoalitionen: kristdemokratiska CDU vill prioritera energisäkerhet och lägre kostnader, medan socialdemokratiska SPD varnar för att lättnader riskerar att låsa fast landet i fortsatt fossilberoende.
Kina och Indien driver siffrorna
Globalt blir kolets dominans alltmer koncentrerad till Asien.
Kina ensamt står för mer än hälften av världens kolbaserade elproduktion och fick omkring 55 procent av sin el från kol under 2025 – samtidigt som landet byggde mer vind- och solkraft än resten av världen tillsammans.
Indien är ännu mer beroende, med kol som täcker runt 71 procent av elförsörjningen.
Kol kan sitta på tronen till 2030
Sol- och vindkraft växer visserligen snabbt – solproduktionen väntas öka omkring 30 procent i år – men utgår från betydligt lägre nivåer.
IEA bedömer att kol förblir världens enskilt största elkälla ända fram till 2030, med en årlig minskning på endast cirka 0,9 procent.
Eftersom den globala elefterfrågan samtidigt växer med flera procent om året måste ny förnybar kapacitet först täcka den ökande konsumtionen innan den kan tränga undan kolet.