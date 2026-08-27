Bill Gates varnar i en ny essä för att världens regeringar saknar en plan för den snabba AI‑omställningen. Han uppmanar politiska ledare att agera.
Gates varnar: AI‑riskerna växer – och politiken hänger inte med
Bill Gates konstaterar att det just nu saknas en tydlig plan för att hantera de risker som uppstår i samband med inträdet i AI-eran.
Gates menar att AI har stor potential att skapa en fantastisk värld. Men utvecklingen kan också få motsatt effekt. Vad som händer avgörs inte av slumpen, utan av hur snabbt regeringar lyfter upp frågan på bordet och börjar agera.
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Jobb som kan försvinna permanent
Den mest akuta risken är enligt Gates arbetsmarknaden. Många jobb kommer att försvinna permanent när AI tar över både rutinuppgifter och kvalificerade tjänster.
Kundtjänst, paralegals och programmerare är först ut, men Gates varnar även för att byggsektorn och service- och hotellbranschen påverkas när robotik och generativ AI kombineras.
Gates riktar särskild uppmärksamhet mot unga. De riskerar att möta en arbetsmarknad där inträdesjobben är borta och där omställningen kräver utbildningssystem som ännu inte finns.
Gates varnar för att arbetslösheten kan öka kraftigt om omställningen inte hanteras i tid.
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Kriminella får nya verktyg
Den andra riskzonen är, enligt Fortunes rapportering, kriminalitet och cyberattacker. Gates varnar för att AI gör det möjligt för personer med mycket begränsade tekniska kunskaper att genomföra avancerade intrång, bedrägerier och riktade attacker mot både individer och företag.
Han lyfter även biotekniska risker. Det finns en risk att AI‑modeller i framtiden skulle kunna hjälpa användare att designa nya sjukdomar eller manipulera biologiskt material.
Det kräver enligt Gates nya institutioner och internationella ramverk för att hantera riskerna.
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Barnens utveckling i fokus
Den tredje riskgruppen är barn och unga. Gates varnar för att AI‑kompanjoner kan bli högst beroendeframkallande och ersätta mänskliga relationer.
Det handlar inte om teknikens existens, utan om hur den integreras i vardagen. Utan riktlinjer riskerar AI att forma barns sociala utveckling på sätt som ingen ännu förstår.
OpenAI‑incidenten som väcker frågor
Gates lyfter fram en incident där två två OpenAI-modeller lyckades ta sig förbi begränsningarna i en kontrollerad miljö och angripa system hos Hugging Face för att försöka klara testet. Något bolaget kallade ”en aldrig tidigare skådad cyberincident”.
För Gates är den här incidenten ett tydligt exempel på hur snabbt riskerna förändras.
Han återkommer flera gånger till att riskerna inte är teoretiska utan redan synliga i både företag och myndigheter.
Vad Gates vill att regeringar ska göra
Gates menar att lösningen inte är att stoppa AI-utvecklingen, utan att samhället måste hinna anpassa sig.
Regeringar behöver bygga nya institutioner och regelverk som kan hantera både arbetsmarknadens omställning och de säkerhetsrisker som följer med tekniken.
Han har bland annat lyft idén om att vissa yrken kan reserveras för människor, särskilt arbeten där empati och mänsklig kontakt är avgörande.
Han anser också att skattesystemet kan behöva ses över när företag ersätter mänsklig arbetskraft med AI och robotar. Intäkter från exempelvis AI- eller robotskatter skulle kunna användas till omskolning och stöd för människor som förlorar sina jobb.
På det internationella planet efterlyser Gates också samarbete mellan länder för att hantera risker kring bland annat cyberattacker och bioteknik.
Hans grundbudskap är att politiker måste agera innan problemen blir akuta – inte först när arbetslösheten har ökat och samhället tvingas reagera i efterhand.
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