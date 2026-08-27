Kriminella får nya verktyg

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Den andra riskzonen är, enligt Fortunes rapportering, kriminalitet och cyberattacker. Gates varnar för att AI gör det möjligt för personer med mycket begränsade tekniska kunskaper att genomföra avancerade intrång, bedrägerier och riktade attacker mot både individer och företag.

Han lyfter även biotekniska risker. Det finns en risk att AI‑modeller i framtiden skulle kunna hjälpa användare att designa nya sjukdomar eller manipulera biologiskt material.



Det kräver enligt Gates nya institutioner och internationella ramverk för att hantera riskerna.

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Barnens utveckling i fokus

Den tredje riskgruppen är barn och unga. Gates varnar för att AI‑kompanjoner kan bli högst beroendeframkallande och ersätta mänskliga relationer.



Det handlar inte om teknikens existens, utan om hur den integreras i vardagen. Utan riktlinjer riskerar AI att forma barns sociala utveckling på sätt som ingen ännu förstår.

OpenAI‑incidenten som väcker frågor

Gates lyfter fram en incident där två två OpenAI-modeller lyckades ta sig förbi begränsningarna i en kontrollerad miljö och angripa system hos Hugging Face för att försöka klara testet. Något bolaget kallade ”en aldrig tidigare skådad cyberincident”.



För Gates är den här incidenten ett tydligt exempel på hur snabbt riskerna förändras.

Han återkommer flera gånger till att riskerna inte är teoretiska utan redan synliga i både företag och myndigheter.

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Vad Gates vill att regeringar ska göra

Gates menar att lösningen inte är att stoppa AI-utvecklingen, utan att samhället måste hinna anpassa sig.



Regeringar behöver bygga nya institutioner och regelverk som kan hantera både arbetsmarknadens omställning och de säkerhetsrisker som följer med tekniken.

Han har bland annat lyft idén om att vissa yrken kan reserveras för människor, särskilt arbeten där empati och mänsklig kontakt är avgörande.



Han anser också att skattesystemet kan behöva ses över när företag ersätter mänsklig arbetskraft med AI och robotar. Intäkter från exempelvis AI- eller robotskatter skulle kunna användas till omskolning och stöd för människor som förlorar sina jobb.

På det internationella planet efterlyser Gates också samarbete mellan länder för att hantera risker kring bland annat cyberattacker och bioteknik.



Hans grundbudskap är att politiker måste agera innan problemen blir akuta – inte först när arbetslösheten har ökat och samhället tvingas reagera i efterhand.

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