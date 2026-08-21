Solpaneler har aldrig varit billigare – det är därför branschen blöder.

Kostnadsspiralen startade i en helt annan ekonomi.

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I början av 2000-talet drev det tyska Miljöpartiet igenom subventioner för takmonterad solel. Det skapade en europeisk marknad och kinesiska bolag byggde fabriker för att möta efterfrågan, skriver Oilprice.

Sedan tog skalfördelarna över. Varje fördubbling av produktionen tryckte ned styckkostnaden. Resultatet blev ett fall på 90 procent på femton år, och Kina kontrollerar i dag runt 80 procent av leveranskedjan.

Priset fortsätter neråt. BloombergNEF räknar med att solel går om samtliga andra kraftslag och blir världens största elkälla redan 2032, skriver Dagens PS.

Kris i Kina

Baksidan syns tydligast där panelerna byggs. Åratal av aggressiva investeringar har skapat en enorm överkapacitet, och tillverkarna säljer nu under produktionskostnad.

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Sedan 2024 har mer än 40 kinesiska solenergiföretag gått i konkurs, köpts upp eller avnoterats.

De kinesiska jättarna har dessutom sagt upp nästan var tredje anställd.