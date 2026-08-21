Sedan 2010 har priset på solpaneler fallit med omkring 90 procent. Det har gjort solel till världens billigaste energikälla. Men samma prisras som driver den gröna omställningen slår nu undan benen på dem som tillverkar och installerar panelerna.
Solpaneler har aldrig varit billigare – det är därför branschen blöder.
Kostnadsspiralen startade i en helt annan ekonomi.
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I början av 2000-talet drev det tyska Miljöpartiet igenom subventioner för takmonterad solel. Det skapade en europeisk marknad och kinesiska bolag byggde fabriker för att möta efterfrågan, skriver Oilprice.
Sedan tog skalfördelarna över. Varje fördubbling av produktionen tryckte ned styckkostnaden. Resultatet blev ett fall på 90 procent på femton år, och Kina kontrollerar i dag runt 80 procent av leveranskedjan.
Priset fortsätter neråt. BloombergNEF räknar med att solel går om samtliga andra kraftslag och blir världens största elkälla redan 2032, skriver Dagens PS.
Kris i Kina
Baksidan syns tydligast där panelerna byggs. Åratal av aggressiva investeringar har skapat en enorm överkapacitet, och tillverkarna säljer nu under produktionskostnad.
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Sedan 2024 har mer än 40 kinesiska solenergiföretag gått i konkurs, köpts upp eller avnoterats.
De kinesiska jättarna har dessutom sagt upp nästan var tredje anställd.
Trycket mot Sverige
Prispressen stannar inte vid Kinas gräns. Kinesiska paneler säljs så billigt att de används som staket i trädgårdar i Nederländerna och Tyskland, under produktionskostnaden för europeiska tillverkare, säger Johan Lindahl, generalsekreterare i branschorganisationen ESMC, till Ny Teknik.
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Nu riskerar trycket att öka. När Trumps ”One big beautiful bill” stänger ute kinesiska paneler från USA måste överskottet ta vägen någonstans och den vägen går mot Europa och Sverige.
För svensk del är kalkylen redan ansträngd. Efter rekordåret 2023, då över 100 000 anläggningar installerades, har takten halverats.
Under 2025 gick 196 svenska solcellsinstallatörer i konkurs, en ökning med 33 procent.
Samma fallande modulpriser som gör solen oslagbar på ren ekonomi gör det nästan omöjligt att tjäna pengar på att bygga anläggningarna.
För slutkunden är solel fortsatt en bra affär. För tillverkaren och installatören är den billiga panelen inte lika självklar.