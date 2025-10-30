Jätten bygger teknik som kan slå ut mobilmaster i hela världen

Samsung arbetar med att utveckla ett AI-förstärkt modem till Elon Musks Starlink-nätverk. Samarbetet pekar mot en ny fas av satellitkommunikation som kan eliminera behovet av traditionella basstationer för mobilnät, enligt rapporter.

Så vill Samsung utmana hela telekombranschen

Samsung Electronics utvecklar en avancerad modemkrets med artificiell intelligens (AI) som är skräddarsydd för satellitkommunikation, med Starlink som mål för sin satsning på nästa generations 6G-nätverk, kallat NTN (Non-Terrestrial Network).

Kretsen syftar till att möjliggöra direktuppkoppling mellan lågbanesatelliter (LEO) och vanliga konsumentenheter, såsom smartphones och routrar, genom att kringgå markbaserade basstationer, skriver The Korea Economic Daily.

”Samtal pågår om att Samsung ska ansluta sig till komponentförsörjningskedjan för SpaceX:s 6G-nätverk, som syftar till att ansluta hela världen genom sina Starlink-satelliter,” säger en källa med insyn.

Analytiker menar att denna teknik skulle kunna förändra hela den konventionella telekomarkitekturen och ligga till grund för en marknad som beräknas vara värd 740 biljoner sydkoreanska won, vilket motsvarar ungefär 5 635 miljarder svenska kronor, fram till år 2040.