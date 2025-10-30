Här är den hemliga nyckeln: Teknikjätten Samsung utvecklar en AI-lösning som kan revolutionera uppkopplingen. Musk står redo i kulisserna.
Jätten bygger teknik som kan slå ut mobilmaster i hela världen
Samsung arbetar med att utveckla ett AI-förstärkt modem till Elon Musks Starlink-nätverk. Samarbetet pekar mot en ny fas av satellitkommunikation som kan eliminera behovet av traditionella basstationer för mobilnät, enligt rapporter.
Så vill Samsung utmana hela telekombranschen
Samsung Electronics utvecklar en avancerad modemkrets med artificiell intelligens (AI) som är skräddarsydd för satellitkommunikation, med Starlink som mål för sin satsning på nästa generations 6G-nätverk, kallat NTN (Non-Terrestrial Network).
Kretsen syftar till att möjliggöra direktuppkoppling mellan lågbanesatelliter (LEO) och vanliga konsumentenheter, såsom smartphones och routrar, genom att kringgå markbaserade basstationer, skriver The Korea Economic Daily.
”Samtal pågår om att Samsung ska ansluta sig till komponentförsörjningskedjan för SpaceX:s 6G-nätverk, som syftar till att ansluta hela världen genom sina Starlink-satelliter,” säger en källa med insyn.
Analytiker menar att denna teknik skulle kunna förändra hela den konventionella telekomarkitekturen och ligga till grund för en marknad som beräknas vara värd 740 biljoner sydkoreanska won, vilket motsvarar ungefär 5 635 miljarder svenska kronor, fram till år 2040.
AI:ns roll i musks 6G-vision
Kärnan i den nya designen är en neural processorenhet (NPU). Befintliga chip har svårt att spåra snabbrörliga satelliter och bibehålla en stabil signalriktning, men det AI-förstärkta modemet är utformat för att förutsäga satellitbanor och optimera signalöverföringen i realtid.
Interna presentationsmaterial från Samsung indikerar att deras nya Exynos-modem kan förbättra identifieringen av signalstrålar och kanalprognoser med 55 procent respektive 42 procent jämfört med nuvarande modeller.
Dessa framsteg är avgörande för att upprätthålla pålitlig satellituppkoppling och direkta tjänster till enheter över hela världen.
SpaceX har nyligen stöttat sin satsning på 6G NTN genom att förvärva 50 megahertz av trådlöst spektrum, en investering som rapporteras ha kostat cirka 17 miljarder dollar, motsvarande ungefär 160 miljarder svenska kronor.
Fördjupat samarbete med tesla
Utvecklingen understryker Samsungs ökande ambition att utöka sin halvledarverksamhet bortom smartphones och minneschip.
Samarbetet med Musks företag blir allt djupare. Företagets system-LSI-division arbetar också med Tesla på avancerade AI-chip för deras nya AI5-chip, vilket underströk Samsungs position som en nyckelspelare i nästa generations kommunikationsinfrastruktur.
Förutom Starlink är 6G NTN-nätverket viktigt för framtidens teknik som självkörande fordon och humanoida robotar, vilka kräver mycket låg fördröjning och oavbruten uppkoppling.
Samsung har sedan tidigare säkrat ett kontrakt värt 16,5 miljarder dollar, cirka 155 miljarder svenska kronor, för att tillverka Teslas kommande AI6-processor.
Partnerskapet mellan Starlink och Samsung är ett ambitiöst steg mot att slå samman AI och satellitkommunikation, vars fulla effekt dock återstår att se.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
