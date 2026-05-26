Techjätten som ignorerar ai – med framgång

Utvecklingen säger mer om marknaden än om Nintendo. Efter månader av extrema uppgångar i AI‑sektorn börjar investerare ifrågasätta hur länge trenden kan fortsätta.

”Det här är ett skifte bort från AI‑tech”, säger Amir Anvarzadeh, Japan‑strateg på Asymmetric Advisors.

Han ser de senaste månadernas AI‑uppgångar som ohållbara och menar att investerare nu söker lägre risk – något som lyfter aktien hos bolag som tappat mark, däribland Nintendo.

För höga förväntningar sänker aktierna

Nvidia fortsätter att dominera AI‑sektorn. Bolaget slog ännu en gång förväntningarna med ett rekordkvartal där vinsterna mer än fördubblades jämfört med året innan.



Men trots siffrorna föll aktien. Förväntningarna var helt enkelt ännu högre, och marknaden hade redan prisat in ett nytt rekord.

Här kliver Nintendo in som ett stabilt alternativ i osäkra tider. Efter fem månader av kursnedgångar – delvis på grund av osäkerhet kring Switch‑uppföljaren – är värderingen lägre och risknivån mer hanterbar. Det blir ett andningshål för investerare som tröttnat på osäkerheten kring AI.

Fler andra bolag får utrymme när AI-hypen mattas

Nintendo är inte ensamt om att dra nytta av marknadens omsvängning. Flera japanska spelbolag steg samtidigt, just för att de inte är direkt kopplade till AI‑sektorn.



När investerare söker stabilitet hamnar bolag med tydliga kassaflöden och begränsad teknologisk hype i ett bättre ljus.

För Nintendo innebär det att en period av svag kursutveckling plötsligt vänds till en fördel. Osäkerheten kring nästa konsolgeneration har pressat aktien i månader, men i en marknad där AI‑bolag upplevs som överköpta blir den typen av risker mer hanterbara.

