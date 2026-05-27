På arbetsplatser i offentlig sektor finns det redan nu AI-assistenter som sparar pengar. Men i många andra fall har implementeringen av AI misslyckats, enligt en ny rapport.
Rapport: Svårt att få offentligt anställda att använda AI
Offentlig sektor behöver göra mer med mindre, och artificiell intelligens kan vara ett verktyg i den resan. Men ofta misslyckas det av flera olika skäl.
Det är utgångspunkten i en ny guide från AI-bolaget Intric.
Den bygger på erfarenheter från fler än 50 AI-implementeringar i offentlig sektor och trycker på slutsatsen att organisation är den viktigaste faktorn i framgångsrika berättelser.
Ersätter inte omdömet
Tekniken i sig är sällan är det största hindret.
I stället fastnar AI-satsningar ofta för att nyttan inte blir tydlig för medarbetarna, att verktyg köps in utan att någon får tid att använda dem, att osäkerhet kring regler bromsar arbetet eller att artificiell intelligens behandlas som ett IT-projekt snarare än verksamhetsutveckling.
Guiden riktar sig till bland annat förvaltningschefer, digitaliseringsledare, IT-chefer och verksamhetsutvecklare.
Ibland talas det om AI som en ersättning av människans arbetskraft, inklusive det mänskliga omdömet.
Men Intric beskriver snarare AI som ett verktyg för att frigöra tid från informations- och administrationsintensiva arbetsuppgifter.
”Börja med något litet”
En central rekommendation är att börja smått. Enligt Intric har 95 procent av de organisationer där AI fått fäste börjat med ett enskilt delmoment, snarare än att försöka automatisera hela processer från start.
”Välj det enklaste möjliga användningsfallet och gör det bra. Varje organisation som i dag har en mogen AI-kultur började med något litet som faktiskt fungerade i praktiken”, skriver Intric i rapporten.
Det kan handla om att sammanfatta dokument, söka i regelverk eller besvara återkommande frågor.
Intric använder en fyrastegsmodell för AI-mognad, där fyra ord på engelska får beteckna varje steg: substitution, augmentation, modification och redefinition.
Organisering är avgörande
Först ersätts enskilda manuella moment. Därefter byggs mer verksamhetsanpassade assistenter.
I senare steg förändras hela processer, exempelvis genom integrationer med befintliga system. Det sista steget innebär att verksamhetens arbetssätt omdefinieras.
Bolaget lyfter också fram organisering som avgörande. De mest framgångsrika organisationerna har enligt Intric ofta ett råd, ett labb och ambassadörer för just AI.
Ger tydliga råd
AI-rådet bör samla verksamhetsutveckling, IT eller digitalisering och informationssäkerhet. AI-labbet fungerar som ett återkommande forum där medarbetare testar, lär sig och bygger lösningar.
Ambassadörerna ska vara verksamhetsnära personer som känner problemen i vardagen.
Säkerhet och regelefterlevnad beskrivs som en förutsättning, men inte som ett skäl att vänta.
Intric rekommenderar därför att organisationer börjar med öppen och icke-känslig information, tar fram enkla riktlinjer och successivt bygger vidare med informationsklassning, konsekvensbedömningar och utbildning.
