Rapport: Svårt att få offentligt anställda att använda AI

Offentlig sektor behöver göra mer med mindre, och artificiell intelligens kan vara ett verktyg i den resan. Men ofta misslyckas det av flera olika skäl.

Det är utgångspunkten i en ny guide från AI-bolaget Intric.

Den bygger på erfarenheter från fler än 50 AI-implementeringar i offentlig sektor och trycker på slutsatsen att organisation är den viktigaste faktorn i framgångsrika berättelser.

Ersätter inte omdömet

Tekniken i sig är sällan är det största hindret.

I stället fastnar AI-satsningar ofta för att nyttan inte blir tydlig för medarbetarna, att verktyg köps in utan att någon får tid att använda dem, att osäkerhet kring regler bromsar arbetet eller att artificiell intelligens behandlas som ett IT-projekt snarare än verksamhetsutveckling.

Guiden riktar sig till bland annat förvaltningschefer, digitaliseringsledare, IT-chefer och verksamhetsutvecklare.

Ibland talas det om AI som en ersättning av människans arbetskraft, inklusive det mänskliga omdömet.

Men Intric beskriver snarare AI som ett verktyg för att frigöra tid från informations- och administrationsintensiva arbetsuppgifter.

