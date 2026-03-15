Rubeln faller trots oljepriset – ryska investeringar backar

Flera starka oljeländers valutor går starkt. Dollarn är tillbaka på 9 kronor och 49 öre och norska kronan har nästan hämtat in hela underläget mot den svenska.

Men rubeln visar inte samma styrka. Mot dollarn har den backat drygt fem procent mot Kinas valuta och 4 procent mot USA:s bara i mars.

Och som om det inte vore nog backar investeringarna i Ryssland för första gången sedan pandemin. Från ständigt ökade investeringar till ett tapp på 2,3 procent under 2025.

”Ett år i kylskåpet”

Samtidigt som rubeln vacklar slår centralbankens räntevapen hårt mot landets investeringsvilja. Utvecklingen under 2025 visar på en dramatisk inbromsning: från en tillväxt på 6,5 procent under första kvartalet till ett fall på hela 5,3 procent under det fjärde.

Läs även:

Sprickor i Rysslands budget: Tvingas till smärtsamt sparpaket

Ekonomiminister Maxim Reshetnikov beskriver utvecklingen som det ”naturliga priset” för en stram penningpolitik som syftar till att tygla den ryska inflationen. Men analytiker på marknaden målar upp en betydligt dystrare bild av det ekonomiska läget.

Anton Tabakh, chefsekonom vid kreditvärderingsinstitutet Expert RA, säger enligt Moscow Times att de höga räntorna har skapat en situation där bolag väljer bankboken framför expansion.

Han beskriver det nuvarande läget som ett resultat av landets budgetkris och ett år av att ”klättra in i kylskåpet” i form av höga räntor.

De investeringar som trots allt genomförs handlar sällan om att bygga nytt. Istället tvingas ryska företag lägga enorma summor på att ersätta västerländsk teknik.

Bara under 2024 tvingades bolagen lägga 1,6 biljoner rubel på att ersätta utländsk mjukvara. En nödvändighet för överlevnad, men en klen tröst för en ekonomi under press.