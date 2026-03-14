Motorrevolution på gång med helt fossilfri förbränning

Det tyska industrikoncernen Liebherr har avslöjat planer på att lansera en ammoniakdriven förbränningsmotor, riktad mot tunga tillämpningar som gruvdrift och byggindustri.

Tekniken, som presenteras i konceptform på byggmaskinsmässan Bauma 2025, kan innebära ett paradigmskifte för en sektor som länge dominerats av diesel, rapporterar Dagens PS.

För- och nackdelar med ammoniak

Ammoniak, en förening av kväve och väte, fungerar som en vätgasbärare och kan framställas genom att omvandla grön vätgas, producerad med förnybar energi, till så kallad grön ammoniak.

En av de stora fördelarna är att ammoniak är betydligt enklare att lagra och transportera än ren vätgas, något som gör bränslet särskilt intressant för maskiner som opererar i avlägsna miljöer.

En teknisk utmaning är dock ammoniakens höga antändningstemperatur på cirka 650 grader Celsius. Liebherr undersöker därför en så kallad dual fuel-lösning, där små mängder diesel eller vätgas används för att starta förbränningen. Konfigurationen kan potentiellt ge helt koldioxidfri drift.