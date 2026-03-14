Gröna bränslen som ammoniak och e-metanol tar allt större plats i industrin och sjöfarten. Från tyska motorkoncept till kinesisk storskalig produktion. Omställningen från fossila bränslen accelererar.
Motorrevolution på gång med helt fossilfri förbränning
Det tyska industrikoncernen Liebherr har avslöjat planer på att lansera en ammoniakdriven förbränningsmotor, riktad mot tunga tillämpningar som gruvdrift och byggindustri.
Tekniken, som presenteras i konceptform på byggmaskinsmässan Bauma 2025, kan innebära ett paradigmskifte för en sektor som länge dominerats av diesel, rapporterar Dagens PS.
För- och nackdelar med ammoniak
Ammoniak, en förening av kväve och väte, fungerar som en vätgasbärare och kan framställas genom att omvandla grön vätgas, producerad med förnybar energi, till så kallad grön ammoniak.
En av de stora fördelarna är att ammoniak är betydligt enklare att lagra och transportera än ren vätgas, något som gör bränslet särskilt intressant för maskiner som opererar i avlägsna miljöer.
En teknisk utmaning är dock ammoniakens höga antändningstemperatur på cirka 650 grader Celsius. Liebherr undersöker därför en så kallad dual fuel-lösning, där små mängder diesel eller vätgas används för att starta förbränningen. Konfigurationen kan potentiellt ge helt koldioxidfri drift.
Stort intresse för sjöfarten
Ammoniak som bränsle röner samtidigt allt större intresse inom sjöfarten.
Gruvjätten BHP har tecknat charteravtal med kinesiska COSCO Shipping för två ammoniakdrivna Newcastlemax-bulkfartyg, som ska levereras från 2028 och användas för att frakta järnmalm från västra Australien till nordöstra Asien, rapporterar Reuters.
Enligt BHP kan fartygen minska växthusgasutsläppen med mellan 50 och 95 procent per resa jämfört med konventionellt drivna fartyg.
Även containersjöfarten rör sig i samma riktning. Hapag-Lloyd och North Sea Container Line har vunnit en upphandling om att driva containerfartyg med vätgasbaserade bränslen från 2027 i minst tre år, skriver Reuters.
Hapag-Lloyd ska driva fem stora containerfartyg med omkring 70 000 ton e-metanol, medan NCL ska tanka ett mindre fartyg med cirka 25 000 ton e-ammoniak. Upphandlingen arrangerades av Zero Emission Maritime Buyers Alliance, ett frivilligt initiativ med stöd av företag som Amazon, IKEA och Nike.
Volymerna beskrivs som betydande med tanke på att användningen av sådana bränslen inom sjöfarten hittills varit försumbar.
Initiativet kom till efter att FN:s sjöfartsorganisation IMO under amerikanskt tryck sköt upp införandet av ett globalt koldioxidpris för sjöfarten.
Kina är ledande inom utvecklingen
Bakom den globala utvecklingen mot gröna bränslen finns även Kina som drivande kraft.
Landet har tre gånger fler kommersiella projekt för ren industriproduktion i drift eller finansierade än USA, enligt Financial Times.
Vindkraftstillverkaren Envision har investerat motsvarande drygt 1,1 miljarder dollar i en anläggning för grön ammoniak i Chifeng i Inre Mongoliet, med kunder i Japan, Singapore, Sydkorea och Europa.
Planen är att öka produktionen till fem miljoner ton inom ett decennium.
Kinesiska företag drar nytta av billig förnybar energi och statligt stöd i form av låga räntor, billig mark och forskningssubventioner. Kommunistpartiet har listat vätgas bland de framtidsindustrier man vill accelerera i nästa femårsplan.
Inte problemfritt
Utmaningarna kvarstår dock. Höga kostnader för elektrolysörer och brist på lagrings- och distributionsnätverk hämmar utvecklingen.
Envisions chef för vätgas och gröna bränslen, Frank Yu, bedömer att det kommer att krävas tekniska förbättringar fram till 2035, enligt Financial Times.
Samtidigt understryker Yu den kanske största bromsen: osäkerheten kring klimatpolitiken i västvärlden. Utan tydlig politik för utsläppsminskningar blir det svårt för gröna bränslen att konkurrera med fossil energi. Den senaste tidens