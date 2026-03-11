De spionerar genom bilen: ”Det är en dator på fyra däck”

Kinesisk dominans väcker oro

En stor del av diskussionen rör säkerhetsrisker kopplade till ursprungsland. Forskning på kinesiskt tillverkade elbilar visar att så mycket som 90 procent av den insamlade datan går direkt till Kina. Detta har lett till att vissa sektorer nu drar i handbromsen.

”Man har börjat förbjuda dessa bilar på militär mark och för personer i yrkesroller där känsliga uppgifter diskuteras i bilen”, säger Wallenrud.

ANNONS

Sabotage snarare än spioneri

För den vanliga privatbilisten är risken för personligt spioneri i vardagen liten. Det är snarare den systematiska sårbarheten som oroar experterna.

Den stora riskbilden handlar om potentialen för storskaligt sabotage om ett stort antal bilar skulle hackas samtidigt, snarare än att någon är intresserad av privatpersoners vardagliga samtal.

Problematiken stannar inte vid kinesiska bilmärken. Även europeiska och amerikanska tillverkare använder ofta mjukvara med rötter i Kina, eftersom landet ligger långt fram i den tekniska utvecklingen.

”Att flytta den produktionen till Europa är både dyrt och komplext. Vi har i dagsläget inte alltid den kunskap som krävs för att göra det själva”, konstaterar Wallenrud.

Behov av ny säkerhetsstandard

För att öka tryggheten framåt efterlyser Wallenrud en diskussion om hur vi skyddar våra fordon digitalt. Ett förslag är att applicera samma säkerhetslösningar som vi har för telefoner och datorer.

”Vi använder tvåstegsverifiering och BankID för våra appar. Vi behöver titta på hur man kan applicera liknande säkerhetslager på en bil för att faktiskt kunna låsa den digitalt.”

ANNONS

Framtidens bilägande kommer kräva en betydligt högre medvetenhet om digital integritet i takt med att fordonen blir alltmer autonoma och uppkopplade.

ANNONS