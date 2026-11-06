Tiktok kan se annorlunda ut för användare i Europa i framtiden. EU-kommissionens rapport beskriver en app som kan ha skadliga effekter.
EU: Tiktoks algoritmer bryter mot lagen – måste ändra funktion
EU-kommissionen anklagar Tiktok för att bryta mot unionens digitala regelverk genom plattformens algoritmstyrda videoflöde.
Enligt kommissionen riskerar rekommendationssystemet att leda användare in i innehåll som kan skada deras psykiska hälsa och kroppsuppfattning.
Kommissionen presenterade på fredagen preliminära slutsatser efter en utredning av plattformens rekommendationssystem.
Behöver förändra central funktion
EU anser att Tiktok inte har gjort tillräckligt för att bedöma riskerna med att algoritmen kontinuerligt föreslår liknande videor utifrån vad användarna tidigare har tittat på eller gillat, skriver AP.
Det kan exempelvis handla om innehåll som rör viktnedgång eller psykisk ohälsa.
Enligt kommissionen kan användare därmed hamna i ett ”kaninhål”, där de matas med allt mer likartat innehåll och får svårt att bryta mönstret.
EU vill att Tiktok förändrar utformningen av flödet För dig. Bland förslagen finns att användarnas uttryckliga innehållspreferenser ska få större betydelse för rekommendationerna.
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Håller inte med om kritiken
Dessutom ska tittartid inte längre ska användas på samma sätt som ett mått för att föreslå nytt innehåll.
Kommissionen vill också att plattformen gör sina användarinställningar mer lättillgängliga och ger människor större möjlighet att välja bort visst innehåll.
Tiktok avvisar kritiken och beskriver kommissionens slutsatser som felaktiga. Företaget anser att EU ger en missvisande bild av plattformens tekniska uppbyggnad och det arbete som görs för att skydda användarna.
Bolaget framhåller bland annat att det redan finns funktioner som gör det möjligt att minska mängden oönskat innehåll.
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Kan få stora böter
Kommissionen bedömer dock att befintliga åtgärder, däribland knappen för att markera att man inte är intresserad, inte har varit tillräckligt effektiva.
Det är ännu inte fråga om ett slutligt beslut. Tiktok får möjlighet att bemöta anklagelserna innan kommissionen går vidare.
Om företaget fälls för överträdelser av EU:s förordning om digitala tjänster kan det få böter på upp till sex procent av sin globala årsomsättning.
Utredningen inleddes för mer än två år sedan. Under 2026 har kommissionen även riktat preliminär kritik mot Tiktoks utformning, som enligt EU kan uppmuntra tvångsmässig användning bland barn, och plattformens hantering av minderårigas integritet.
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