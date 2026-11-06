EU: Tiktoks algoritmer bryter mot lagen – måste ändra funktion

EU-kommissionen anklagar Tiktok för att bryta mot unionens digitala regelverk genom plattformens algoritmstyrda videoflöde.

Enligt kommissionen riskerar rekommendationssystemet att leda användare in i innehåll som kan skada deras psykiska hälsa och kroppsuppfattning.

Kommissionen presenterade på fredagen preliminära slutsatser efter en utredning av plattformens rekommendationssystem.

Behöver förändra central funktion

EU anser att Tiktok inte har gjort tillräckligt för att bedöma riskerna med att algoritmen kontinuerligt föreslår liknande videor utifrån vad användarna tidigare har tittat på eller gillat, skriver AP.

Det kan exempelvis handla om innehåll som rör viktnedgång eller psykisk ohälsa.

Enligt kommissionen kan användare därmed hamna i ett ”kaninhål”, där de matas med allt mer likartat innehåll och får svårt att bryta mönstret.

EU vill att Tiktok förändrar utformningen av flödet För dig. Bland förslagen finns att användarnas uttryckliga innehållspreferenser ska få större betydelse för rekommendationerna.

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