Ingen ägarandel: Så får AI-bolaget 500 miljoner dollar

Det amerikanska AI-bolaget Nooks, som bygger AI-agenter för säljteam, får 500 miljoner dollar, motsvarande omkring 4,9 miljarder kronor, från riskkapitalbolaget General Catalysts Customer Value Fund. Pengarna ska finansiera bolagets satsning på sälj och marknadsföring, rapporterar Reuters.

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Till skillnad från en vanlig riskkapitalrunda köper General Catalyst inga aktier. I stället tar investeraren en andel av den avkastning som kapitalet bidrar till att skapa, enligt Nooks vd Dan Lee. Villkoren vill han inte gå in på.

”För att helt förändra en bransch behöver man mycket kapital”, säger han till Reuters.

”Vi tyckte att det här var det bästa sättet att finansiera både aggressiv tillväxt och lanseringen av nya produkter”.

Säljare nästa yrke på tur

Nooks satsar på att försäljning blir nästa yrke som AI ritar om, efter programmering, juridik och kundtjänst. I samband med finansieringen lanserade bolaget formellt sin Revenue Agent Platform, som ska täcka allt från första kundkontakten till förnyade avtal.

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Bolaget uppger att det är på väg att nästan tredubbla sina årliga återkommande intäkter till årsskiftet, men redovisar inte nivån. Kunderna är fler än 2 000, bland dem Cursor, Notion, Replit, Glean och HubSpot. Så sent som i augusti, när Nooks köpte AI-coachningsbolaget FullyRamped enligt Pulse 2.0, angavs drygt 1 800 kunder.

Nettointäktsretentionen ligger på 135 procent – befintliga kunder spenderar alltså i snitt 35 procent mer än året innan.

Nooks grundades i slutet av 2020 av Dan Lee, Rohan Suri och Nikhil Cheerla. Bolaget har tidigare tagit in omkring 70 miljoner dollar i traditionellt riskkapital, bland annat i en B-runda på 43 miljoner dollar ledd av Kleiner Perkins 2024.