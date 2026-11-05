AI-bolaget Nooks har säkrat ett finansieringsåtagande på 500 miljoner dollar från General Catalyst. Men i stället för att köpa aktier ska investeraren få en del av de intäkter som pengarna skapar.
Ingen ägarandel: Så får AI-bolaget 500 miljoner dollar
Det amerikanska AI-bolaget Nooks, som bygger AI-agenter för säljteam, får 500 miljoner dollar, motsvarande omkring 4,9 miljarder kronor, från riskkapitalbolaget General Catalysts Customer Value Fund. Pengarna ska finansiera bolagets satsning på sälj och marknadsföring, rapporterar Reuters.
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Till skillnad från en vanlig riskkapitalrunda köper General Catalyst inga aktier. I stället tar investeraren en andel av den avkastning som kapitalet bidrar till att skapa, enligt Nooks vd Dan Lee. Villkoren vill han inte gå in på.
”För att helt förändra en bransch behöver man mycket kapital”, säger han till Reuters.
”Vi tyckte att det här var det bästa sättet att finansiera både aggressiv tillväxt och lanseringen av nya produkter”.
Säljare nästa yrke på tur
Nooks satsar på att försäljning blir nästa yrke som AI ritar om, efter programmering, juridik och kundtjänst. I samband med finansieringen lanserade bolaget formellt sin Revenue Agent Platform, som ska täcka allt från första kundkontakten till förnyade avtal.
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Bolaget uppger att det är på väg att nästan tredubbla sina årliga återkommande intäkter till årsskiftet, men redovisar inte nivån. Kunderna är fler än 2 000, bland dem Cursor, Notion, Replit, Glean och HubSpot. Så sent som i augusti, när Nooks köpte AI-coachningsbolaget FullyRamped enligt Pulse 2.0, angavs drygt 1 800 kunder.
Nettointäktsretentionen ligger på 135 procent – befintliga kunder spenderar alltså i snitt 35 procent mer än året innan.
Nooks grundades i slutet av 2020 av Dan Lee, Rohan Suri och Nikhil Cheerla. Bolaget har tidigare tagit in omkring 70 miljoner dollar i traditionellt riskkapital, bland annat i en B-runda på 43 miljoner dollar ledd av Kleiner Perkins 2024.
Så fungerar modellen
För General Catalyst är upplägget inte nytt. Fonden finansierar merparten av bolagens sälj- och marknadsföringskostnader, och återbetalningen kommer enbart från intäkter från de kunder som pengarna har hjälpt till att vinna. När investeringen är återbetald och taket för intäktsdelningen nås går alla framtida intäkter tillbaka till bolaget.
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Poängen för grundarna är att ägandet inte späds ut och att ingen ny värdering sätts. Grammarly fick ett åtagande på 1 miljard dollar från fonden 2025, enligt Techcrunch, och i somras gick lika mycket till David Beckham-backade IM8, rapporterade Dealroom. Även den europeiska neobanken Finom har finansierats den vägen.
”Plattformen har visat en mycket förutsägbar intäktsmotor och stark enhetsekonomi, vilket är vad vi letar efter hos bolag i fonden. Det är imponerande att se den dragkraften så tidigt”, säger Pranav Singhvi, partner och medansvarig för Customer Value Fund på General Catalyst, till Reuters.
Alternativ när AI-kapitalet koncentreras
Affären kommer när riskkapitalet allt mer samlas hos ett fåtal AI-jättar. I februari gick 83 procent av världens startupkapital till Open AI, Anthropic och Waymo, rapporterade Dagens PS.
Också i Sverige letar AI-bolagen kapital. Statliga Saminvest satsar en halv miljard kronor på området, och värderingarna i sektorn har skjutit i höjden.