Miljontals bilister registrerade av AI-kameror – teknikjätte stäms

Amerikanska Axon Enterprise är ett bolag som bland annat tillverkar elchockvapen och kroppskameror för polisen.

Nu stäms man i en grupptalan som rör bolagets AI-baserade system för automatisk avläsning av registreringsskyltar.

Stämningen lämnades in på tisdagen till en federal domstol i San Francisco.

Har fler än 1 000 kameror

Bolaget anklagas för att olagligt ha samlat in och lagrat information om miljontals bilister i Kalifornien genom sitt nätverk av övervakningskameror, skriver Reuters.

Enligt kärandena har Axon brutit mot delstatens integritetslagstiftning genom att inte redovisa hur informationen samlas in, används och delas vidare.

Axon har fler än 1 000 kameror i Kalifornien, enligt stämningsansökan.

Vissa är placerade vid hårt trafikerade vägar och registrerar registreringsskyltar när fordon passerar. Andra sitter monterade i polisfordon.

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