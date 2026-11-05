Med hjälp av tusentals kameror har Axon samlat in data utifrån registreringsskyltar. Det kan man nu behöva försvara i domstol.
Miljontals bilister registrerade av AI-kameror – teknikjätte stäms
Amerikanska Axon Enterprise är ett bolag som bland annat tillverkar elchockvapen och kroppskameror för polisen.
Nu stäms man i en grupptalan som rör bolagets AI-baserade system för automatisk avläsning av registreringsskyltar.
Stämningen lämnades in på tisdagen till en federal domstol i San Francisco.
Har fler än 1 000 kameror
Bolaget anklagas för att olagligt ha samlat in och lagrat information om miljontals bilister i Kalifornien genom sitt nätverk av övervakningskameror, skriver Reuters.
Enligt kärandena har Axon brutit mot delstatens integritetslagstiftning genom att inte redovisa hur informationen samlas in, används och delas vidare.
Axon har fler än 1 000 kameror i Kalifornien, enligt stämningsansökan.
Vissa är placerade vid hårt trafikerade vägar och registrerar registreringsskyltar när fordon passerar. Andra sitter monterade i polisfordon.
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Kräver skadestånd
Grupptalan omfattar bilister vars registreringsskyltar har registrerats och vars uppgifter har behandlats eller lagrats i Axons system sedan 2023.
I stämningsansökan beskrivs systemet som en omfattande övervakningsinfrastruktur som är mycket svår för allmänheten att undvika.
Kärandena kräver mer än fem miljoner dollar i skadestånd. De vill även att domstolen ska utfärda ett förbud mot bolagets påstått olagliga hantering av uppgifterna.
Axon, med huvudkontor i Scottsdale i Arizona, hade vid publiceringen inte kommenterat anklagelserna.
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