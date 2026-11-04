Den tyska Schwarzkoncernen, som äger Lidl och Kaufland, har tecknat en preliminär överenskommelse med den franska superdatortillverkaren Bull om att utveckla AI-tjänster som helt ska omfattas av europeisk jurisdiktion.
Lidls ägare tar nästa steg mot att utmana Amazon och Microsoft
Avtalet skrevs under i tisdags av Bull och Schwarz Digits, koncernens tekniksektor, rapporterar Reuters. Målet är att gemensamt bygga AI-beräkningstjänster som drivs helt under europeisk lag.
Missa inte: New York Times stämmer AI-webbläsare – anklagas för att runda betalväggar. Realtid
Det är två bolag med stora AI-ambitioner som nu går ihop. Finansiella villkor har inte offentliggjorts.
Så ska samarbetet fungera
Tjänsten ska säljas via Stackit, Schwarz Digits molnverksamhet som hyr ut beräkningskraft och datalagring över internet. Bull står för tillverkningen, och de två bolagen ska tillsammans konstruera servrarna som ska fylla datacentren.
Läs även: 6 500 miljarder ska in i AI – börsvinnarna som många missat. Dagens PS
Företag och offentliga verksamheter som använder Stackit ska dessutom kunna köra Bulls programvara för att bygga och driva AI-tillämpningar direkt på plattformen. På sikt kan även affärssystem från tyska SAP erbjudas genom samarbetet, enligt bolagen.
Från butiks-it till molnutmanare
Stackit började som Schwarzkoncernens interna it-plattform för bland annat Lidl och Kaufland. Den öppnades för externa kunder 2022.
Sedan dess har satsningen vuxit snabbt. Molnverksamheten omsätter 2,2 miljarder euro och växer tre gånger snabbare än resten av koncernen, rapporterar franska mind Retail.
Missa inte: AI-agenterna hittar pengar efter flygresan – nu hotas gamla modeller. Realtid
I augusti presenterade Schwarz Digits en investering på 5,6 miljarder euro i ett nytt datacenter i Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland, som ska stå klart senast 2033. Det kommer ovanpå de 11 miljarder euro som koncernen tidigare avsatt för ett AI-datacenter i Lübbenau söder om Berlin – den största investeringen i bolagets historia, enligt RetailDetail.
Som jämförelse omsatte hela Schwarzkoncernen 185,6 miljarder euro förra året. Molnet är alltså fortfarande en liten del av verksamheten, men den mest expansiva.
Statsägd partner med svensk koppling
Bull tillverkar Europas snabbaste superdatorer och ägs av franska staten, som i våras slutförde köpet av verksamheten från it-koncernen Atos för 404 miljoner euro. I oktober fördubblade bolaget produktionskapaciteten i den enda fabriken i Europa som är specialiserad på att bygga superdatorer, enligt Reuters.
I april tecknade bolaget ett femårskontrakt värt 30 miljoner euro för att leverera AI-superdatorn Mimer vid Linköpings universitet, rapporterade DCD. Linköping är sedan tidigare nav för svensk AI-infrastruktur, bland annat genom Wallenbergsfärens superdator.
Miljardsatsning på Cohere
Samarbetet med Bull är det senaste i en rad AI-drag från Schwarz. Koncernen leder just nu en finansieringsrunda på 7 miljarder kanadensiska dollar, motsvarande 5 miljarder amerikanska dollar, i det kanadensiska AI-labbet Cohere.
Cohere växer i Europa genom köpen av tyska AI-bolaget Aleph Alpha, där Schwarz tidigare var delägare, och det tjeckiska cybersäkerhetsbolaget Aisle. Sammanslagningen med Aleph Alpha har beskrivits som bygget av en europeisk AI-jätte.
Europa vill bryta USA-beroendet
Bakom satsningarna ligger en bredare europeisk strävan efter digital suveränitet. Amerikanska Amazon, Microsoft och Google dominerar i dag den europeiska molnmarknaden, och oron har ökat för att europeisk data kan lämnas ut till amerikanska myndigheter.
Även i Sverige finns utmanare. Stockholmsbaserade Evroc bygger egna AI-datacenter med just suveränitet som säljargument.