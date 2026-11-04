Lidls ägare tar nästa steg mot att utmana Amazon och Microsoft

Från butiks-it till molnutmanare

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Stackit började som Schwarzkoncernens interna it-plattform för bland annat Lidl och Kaufland. Den öppnades för externa kunder 2022.

Sedan dess har satsningen vuxit snabbt. Molnverksamheten omsätter 2,2 miljarder euro och växer tre gånger snabbare än resten av koncernen, rapporterar franska mind Retail.

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I augusti presenterade Schwarz Digits en investering på 5,6 miljarder euro i ett nytt datacenter i Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland, som ska stå klart senast 2033. Det kommer ovanpå de 11 miljarder euro som koncernen tidigare avsatt för ett AI-datacenter i Lübbenau söder om Berlin – den största investeringen i bolagets historia, enligt RetailDetail.

Som jämförelse omsatte hela Schwarzkoncernen 185,6 miljarder euro förra året. Molnet är alltså fortfarande en liten del av verksamheten, men den mest expansiva.

Statsägd partner med svensk koppling

Bull tillverkar Europas snabbaste superdatorer och ägs av franska staten, som i våras slutförde köpet av verksamheten från it-koncernen Atos för 404 miljoner euro. I oktober fördubblade bolaget produktionskapaciteten i den enda fabriken i Europa som är specialiserad på att bygga superdatorer, enligt Reuters.

I april tecknade bolaget ett femårskontrakt värt 30 miljoner euro för att leverera AI-superdatorn Mimer vid Linköpings universitet, rapporterade DCD. Linköping är sedan tidigare nav för svensk AI-infrastruktur, bland annat genom Wallenbergsfärens superdator.

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Miljardsatsning på Cohere

Samarbetet med Bull är det senaste i en rad AI-drag från Schwarz. Koncernen leder just nu en finansieringsrunda på 7 miljarder kanadensiska dollar, motsvarande 5 miljarder amerikanska dollar, i det kanadensiska AI-labbet Cohere.

Cohere växer i Europa genom köpen av tyska AI-bolaget Aleph Alpha, där Schwarz tidigare var delägare, och det tjeckiska cybersäkerhetsbolaget Aisle. Sammanslagningen med Aleph Alpha har beskrivits som bygget av en europeisk AI-jätte.

Europa vill bryta USA-beroendet

Bakom satsningarna ligger en bredare europeisk strävan efter digital suveränitet. Amerikanska Amazon, Microsoft och Google dominerar i dag den europeiska molnmarknaden, och oron har ökat för att europeisk data kan lämnas ut till amerikanska myndigheter.

Även i Sverige finns utmanare. Stockholmsbaserade Evroc bygger egna AI-datacenter med just suveränitet som säljargument.