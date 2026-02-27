Lockas av lyxliv på TikTok – blir skulder och pyramidupplägg

Videor om lyxliv, passiv inkomst och ekonomisk frihet sprids i en strid ström på Tiktok.

Bakom de polerade klippen döljer sig ofta en affärsmodell som kritiker liknar vid pyramidspel, och som lämnar köparna med skulder i stället för inkomster.

Anna Stålnacke, 45, är en av dem som föll för löftena. Som ensamstående och anställd inom vården lockades hon av Tiktokvideor som utlovade stora summor för några timmars arbete om dagen.

Hon köpte en kurs i affiliatemarknadsföring på avbetalning, sa upp sig från sitt jobb och satsade på onlinemarknadsföring på heltid. Resultatet blev noll intäkter, skriver Yle.

”Vi som lockas av det här är ofta ensamstående föräldrar inom vården med svag ekonomi. Allt vi ser är möjligheten att skapa en friare vardag för våra barn”, säger Stålnacke till Yle.

Hon är i dag övertygad om att det hon deltog i i praktiken var ett pyramidspel.

Tiktok som säljmaskin

Upplägget följer ett tydligt mönster på plattformen.

Via Tiktokvideor om lyxliv lockas potentiella kunder till webbsidor där de laddar ner en gratis e-bok, som i sin tur leder vidare till ett säljsamtal, ofta maskerat som ett informationsmöte. Där uppmanas deltagaren att direkt signera ett lån för att finansiera kursavgiften.

En av de mest uppmärksammade kurserna är Nextlevel, som kostar cirka 4 000 euro och har sålts till runt tusen personer. Hugo Ewald, reporter på Dagens Nyheter som granskat kursen, berättar att de flesta kursdeltagare han talat med har varit missnöjda.

Flera upptäckte att enda sättet att tjäna tillbaka pengarna var att själva rekrytera nya medlemmar via Tiktok, och på så sätt hålla maskineriet igång.

I avtalet som marknadsförarna skriver under förbjuds de dessutom att avslöja exakt vad de säljer. Edvin Cederqvist, ansiktet utåt för Nextlevel, har avfärdat kritiken och menar att kursdeltagarna själva ansvarar för sina ekonomiska beslut.