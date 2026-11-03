En ny förlikning har nåtts med en techgigant och dess användare. Den här gången är det Snapchat som nu slipper gå in i en oviss rättegång.
Snap når förlikning med tonåringar – vd:n slipper vittna i rättegång
Snap, bolaget bakom Snapchat, har nått en förlikning med två tonåringar som anklagat företaget för att ha utformat sin plattform på ett sätt som skapar beroende och bidrar till psykisk ohälsa och ätstörningar.
Förlikningen nåddes på måndagen, mitt under en rättegång i en domstol i Los Angeles.
Fallet är en del av en omfattande rättsprocess i USA där flera sociala mediebolag anklagas för att medvetet ha utformat sina tjänster för att locka unga användare till ett tvångsmässigt användande.
Har redan nått förlikning med andra
De två ungdomarna, en 16-åring från Illinois och en 18-åring från Mississippi, hävdar att de började använda Youtube redan vid tre års ålder och andra sociala medieplattformar omkring nio års ålder, skriver Reuters.
De menar att funktioner som automatisk uppspelning och oändlig rullning bidrog till att skapa beroendeframkallande beteenden.
Ungdomarna hade dessförinnan nått förlikningar med Meta, som äger Instagram och Facebook, samt Tiktok och Youtube. Därmed återstod Snap som svarande i den aktuella rättegången.
Rättegången skulle ha blivit den första där Snap ställdes inför rätta i den bredare rättsprocessen. Bolagets vd Evan Spiegel väntades vittna.
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Fick sex miljoner dollar
Företaget har avvisat anklagelserna och framhållit att det har infört säkerhetsfunktioner, utbildningsinsatser och samarbeten med experter för att skydda unga användare.
Målet hade valts ut bland tusentals liknande stämningar för att fungera som ett vägledande testfall. Nästa omgång rättegångar väntas inledas i mars.
I den första rättegången, som avslutades i mars, fann en jury i Los Angeles att Meta och Youtube hade agerat vårdslöst. En ung kvinna tilldömdes då sex miljoner dollar i skadestånd.
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Behöver förändra apparna
Sociala mediebolagen möter tusentals stämningar från privatpersoner, skoldistrikt och offentliga aktörer.
Anklagelserna går ut på att företagen medvetet bidragit till en psykisk ohälsokris bland unga genom att utforma plattformar som uppmuntrar överdriven användning.
I augusti ingick Meta dessutom förlikningar värda upp till 18 miljarder dollar med nästan samtliga amerikanska delstater och territorier. Uppgörelsen innefattar förändringar av hur Instagram och Facebook fungerar för tonåringar.
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