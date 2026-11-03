Snap når förlikning med tonåringar – vd:n slipper vittna i rättegång

Snap, bolaget bakom Snapchat, har nått en förlikning med två tonåringar som anklagat företaget för att ha utformat sin plattform på ett sätt som skapar beroende och bidrar till psykisk ohälsa och ätstörningar.

Förlikningen nåddes på måndagen, mitt under en rättegång i en domstol i Los Angeles.

Fallet är en del av en omfattande rättsprocess i USA där flera sociala mediebolag anklagas för att medvetet ha utformat sina tjänster för att locka unga användare till ett tvångsmässigt användande.

Har redan nått förlikning med andra

De två ungdomarna, en 16-åring från Illinois och en 18-åring från Mississippi, hävdar att de började använda Youtube redan vid tre års ålder och andra sociala medieplattformar omkring nio års ålder, skriver Reuters.

De menar att funktioner som automatisk uppspelning och oändlig rullning bidrog till att skapa beroendeframkallande beteenden.

Ungdomarna hade dessförinnan nått förlikningar med Meta, som äger Instagram och Facebook, samt Tiktok och Youtube. Därmed återstod Snap som svarande i den aktuella rättegången.

Rättegången skulle ha blivit den första där Snap ställdes inför rätta i den bredare rättsprocessen. Bolagets vd Evan Spiegel väntades vittna.

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