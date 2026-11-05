Fler falska bombhot mot europeiska flyg – bolagen rasar mot beteendet

Ett stort antal flygningar i Europa drabbades på torsdagen av bombhot för andra gången på samma vecka.

Minst 27 flygningar påverkades, flera tvingades ändra destination och andra eskorterades av stridsflygplan.

Hoten riktades mot flygbolag i flera europeiska länder och orsakade störningar i bland annat London, Dublin och Helsingfors.

Flera bolag drabbade

Enligt flygbolagen och myndigheterna rör det sig om falska bombhot.

Bland de drabbade bolagen finns Aer Lingus, Finnair, Wizz Air och polska LOT, skriver CNBC. Tidigare har även SAS drabbats.

Samtliga har bekräftat att några av deras flygningar utsatts för hot och att säkerhetskontroller genomförts.

Finnair uppger att två av bolagets flygningar från Helsingfors, en till Rom och en till Wien, mottog bombhot.

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Det ena flygplanet hade 144 passagerare och sju besättningsmedlemmar, medan det andra hade 177 passagerare och sex besättningsmedlemmar.

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