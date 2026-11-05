Flera flygningar har behövt avbrytas efter falska bomblarm under de senaste dagarna. Nu pågår utredningar för att se vem eller vilka som ligger bakom.
Fler falska bombhot mot europeiska flyg – bolagen rasar mot beteendet
Ett stort antal flygningar i Europa drabbades på torsdagen av bombhot för andra gången på samma vecka.
Minst 27 flygningar påverkades, flera tvingades ändra destination och andra eskorterades av stridsflygplan.
Hoten riktades mot flygbolag i flera europeiska länder och orsakade störningar i bland annat London, Dublin och Helsingfors.
Flera bolag drabbade
Enligt flygbolagen och myndigheterna rör det sig om falska bombhot.
Bland de drabbade bolagen finns Aer Lingus, Finnair, Wizz Air och polska LOT, skriver CNBC. Tidigare har även SAS drabbats.
Samtliga har bekräftat att några av deras flygningar utsatts för hot och att säkerhetskontroller genomförts.
Finnair uppger att två av bolagets flygningar från Helsingfors, en till Rom och en till Wien, mottog bombhot.
Det ena flygplanet hade 144 passagerare och sju besättningsmedlemmar, medan det andra hade 177 passagerare och sex besättningsmedlemmar.
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Hittade inga misstänkta föremål
Båda planen landade säkert och undersöktes av lokala myndigheter. Inga misstänkta föremål hittades.
Ungerska Wizz Air bekräftade att flygningar från Milano till Bukarest respektive Warszawa också utsatts för hot.
Flygningen till Bukarest landade som planerat, medan planet på väg till Warszawa tvingades ändra destination.
Irländska Aer Lingus fick omdirigera en flygning från Dublin till Rom till Normandie i Frankrike.
LOT uppgav samtidigt att två flygningar från Warszawa utsatts för säkerhetshot. Även dessa plan kunde fortsätta efter genomförda kontroller.
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Samarbete mellan myndigheter
Händelserna inträffar bara två dagar efter en liknande våg av bombhot mot sju passagerarflygningar i Europa.
Två av flygningarna avgick från Storbritannien. Den brittiska regeringen beskrev då hoten som avsiktliga falsklarm.
USA:s transportminister Sean Duffy uppgav på torsdagen att incidenterna förefaller vara falska attacker och att amerikanska myndigheter samarbetar med europeiska partner för att följa utvecklingen.
EU-kommissionären med ansvar för hållbara transporter och turism, Apostolos Tzitzikostas, varnade samtidigt för att det är för tidigt att dra slutsatser om huruvida de olika incidenterna har ett samband.
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