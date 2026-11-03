Konflikten mellan traditionella medier och AI-bolag går vidare. Nu anklagar New York Times en AI-webbläsare för att dela material utan lov.
New York Times stämmer AI-webbläsare – anklagas för att runda betalväggar
New York Times och flera andra mediebolag har stämt företaget bakom webbläsaren Brave.
Anklagelserna gäller olovlig insamling av upphovsrättsskyddat journalistiskt material för AI-utveckling och funktioner som gör det möjligt för användare att kringgå tidningarnas betalväggar.
Stämningen har lämnats in av New York Times samt utgivarna bakom New York Daily News, Chicago Tribune och Orlando Sentinel.
Ska ha sålt material till AI-företag
Enligt anklagelserna har Brave Software byggt upp ett index med innehåll från webbplatser och sedan sålt tillgång till materialet till AI-företag, skriver The Verge.
Tjänsten Brave Index ska bland annat erbjuda tillgång till aktuellt innehåll på nätet. AI-bolagen kan använda materialet för att träna sina modeller eller för att generera svar på användarnas frågor.
Bland de företag som enligt stämningen har fått tillgång till materialet finns Anthropic, Perplexity, Mistral, xAI och Cohere.
Mediebolagen hävdar att Brave har kopierat och distribuerat deras journalistik utan tillstånd eller ersättning.
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Har beordrat dem att sluta
De anklagar också webbläsaren för att marknadsföra en funktion som låter användare kringgå betalväggar hos hundratals stora publicister.
Enligt stämningen har Brave dessutom vidtagit åtgärder för att förhindra att mediebolagen blockerar webbläsarens åtkomst till deras webbplatser.
New York Times uppger att bolaget tidigare har uppmanat Brave att upphöra med verksamheten.
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Avvisar kritiken
Tidningen anser att företaget har åsidosatt upphovsrätten och använt journalistiskt material för att stärka sina egna produkter och förse några av världens största AI-bolag med innehåll.
Ett av AI-bolagen, Perplexity, har avvisat kritiken i ett uttalande och anklagat New York Times för att prioritera juridiska kostnader framför journalistik.
Brave och flera av de utpekade AI-bolagen hade vid publiceringen inte lämnat några omedelbara kommentarer.
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