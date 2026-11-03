New York Times stämmer AI-webbläsare – anklagas för att runda betalväggar

New York Times och flera andra mediebolag har stämt företaget bakom webbläsaren Brave.

Anklagelserna gäller olovlig insamling av upphovsrättsskyddat journalistiskt material för AI-utveckling och funktioner som gör det möjligt för användare att kringgå tidningarnas betalväggar.

Stämningen har lämnats in av New York Times samt utgivarna bakom New York Daily News, Chicago Tribune och Orlando Sentinel.

Ska ha sålt material till AI-företag

Enligt anklagelserna har Brave Software byggt upp ett index med innehåll från webbplatser och sedan sålt tillgång till materialet till AI-företag, skriver The Verge.

Tjänsten Brave Index ska bland annat erbjuda tillgång till aktuellt innehåll på nätet. AI-bolagen kan använda materialet för att träna sina modeller eller för att generera svar på användarnas frågor.

Bland de företag som enligt stämningen har fått tillgång till materialet finns Anthropic, Perplexity, Mistral, xAI och Cohere.

Mediebolagen hävdar att Brave har kopierat och distribuerat deras journalistik utan tillstånd eller ersättning.

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