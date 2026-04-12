Hur ska bolag kunna överleva i branscher som AI kan ta över? Ett svar som allt fler företagsledare lägger fram är ”förtroende”.
Ett hemligt vapen har tagits fram – för att stoppa AI:s slakt
Nya AI-verktyg från bolag som Anthropic har under året väckt oro för omfattande automatisering inom yrken som juridik, finans och revision.
Genom så kallade AI-agenter och anpassningsbara tillägg kan tekniken utföra uppgifter som dokumentanalys, finansiell modellering och kodgranskning betydligt snabbare än människor.
Det skakar om tjänstemannayrken, men i flera branscher pekas en avgörande faktor ut som broms för en snabb omställning: förtroende.
Kan variera kraftigt
En genomgång av företagsledare och investerare visar att AI:s potentiella effekter varierar kraftigt mellan sektorer.
I reglerade branscher där ansvar, spårbarhet och precision är avgörande går utvecklingen långsammare. Där räcker det inte med snabbhet – resultaten måste också vara tillförlitliga och kunna granskas.
Detta har blivit särskilt tydligt inom juridik och finansiella tjänster, där felaktiga beslut kan få stora konsekvenser.
Företag som Thomson Reuters betonar att AI måste kombineras med etablerad expertis och kvalitetskontroller för att kunna användas i skarpa miljöer, skriver Financial Times.
Finns begränsningar
Samtidigt pressas andra delar av marknaden hårdare. Branscher som kundtjänst, marknadsföring och enklare databehandling bedöms vara mer sårbara, eftersom arbetet ofta bygger på öppna data och mindre reglering.
Investerare beskriver ett läge där bolag tvingas ompröva sina strategier. AI används redan för uppgifter som marknadsanalys, screening av investeringar och framtagning av rapporter.
Men tekniken anses fortfarande ha begränsningar, särskilt när det gäller omdöme och beslutsfattande.
Behövs fortfarande mänsklig erfarenhet
Inom cybersäkerhet har utvecklingen också fått genomslag, vilket Realtid har rapporterat om tidigare.
Nya modeller kan identifiera sårbarheter i system, men experter menar att mänsklig erfarenhet fortfarande är avgörande för att hantera komplexa hot och fatta beslut i realtid.
Flera aktörer arbetar därför med att bygga in kontrollmekanismer kring AI-system för att säkerställa att resultaten är korrekta och följer regelverk. Detta gäller särskilt i sektorer där kundskydd och regelefterlevnad är centrala.
