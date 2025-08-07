AI – startskottet på dumhetens era?

Artificiell intelligens håller snabbt på att införas i både offentlig och privat sektor.

Men det finns de som menar att det kommer till ett pris.

Enligt ett växande antal forskningsstudier leder användningen av AI inte enbart till effektivisering utan också till en försämring av våra kognitiva förmågor, skriver The Telegraph.

Tjänsten fungerade för bra

Ett uppmärksammat fall i Finland visar hur ett företag inom finanssektorn valde att ta bort en fullt fungerande AI-tjänst inom redovisning.

Skälet var att tekniken ledde till att personalen tappade en djupare förståelse för arbetsuppgifterna. Ledningen var helt enkelt rädd att de anställda skulle ”glömma bort” centrala färdigheter.

Det utvecklas ständigt nya AI-verktyg som utlovar hjälp med olika uppgifter. (Foto: AP/TT)

Forskare menar att detta är en del i ett bredare fenomen kallat ”kognitiv avlastning”, där människor i allt högre grad överlåter tänkande till teknologin.

