AI – startskottet på dumhetens era?

ai
AI-verktyg som ChatGPT används redan i stor utsträckning i såväl skolan som arbetslivet. Frågan är bara hur det påverkar oss. (Foto: Nam Y. Huh/AP/TT)
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 06 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

AI breder sig ut sig över världen. Det kan höja människors produktivitet på kort sikt – men det kan också göra oss dummare, menar forskare.

Artificiell intelligens håller snabbt på att införas i både offentlig och privat sektor.

Men det finns de som menar att det kommer till ett pris.

Enligt ett växande antal forskningsstudier leder användningen av AI inte enbart till effektivisering utan också till en försämring av våra kognitiva förmågor, skriver The Telegraph.

Tjänsten fungerade för bra

Ett uppmärksammat fall i Finland visar hur ett företag inom finanssektorn valde att ta bort en fullt fungerande AI-tjänst inom redovisning.

Skälet var att tekniken ledde till att personalen tappade en djupare förståelse för arbetsuppgifterna. Ledningen var helt enkelt rädd att de anställda skulle ”glömma bort” centrala färdigheter.

Det utvecklas ständigt nya AI-verktyg som utlovar hjälp med olika uppgifter. (Foto: AP/TT)
Forskare menar att detta är en del i ett bredare fenomen kallat ”kognitiv avlastning”, där människor i allt högre grad överlåter tänkande till teknologin.

Försämrar kritiskt tänkande

Resultatet blir att både individer och organisationer riskerar att förlora förmågan att resonera, förstå och fatta egna beslut.

Flera studier visar att användning av AI-tjänster som generativa språkmodeller försämrar kritiskt tänkande, minskar långsiktig inlärning och skapar ett beroende av snabba svar snarare än egen analys.

Superintelligent AI – mänsklighetens slut eller nästa steg?

Det finns baksidor.

Trots dessa varningssignaler fortsätter regeringar, däribland Storbritanniens, att rulla ut AI-lösningar i snabb takt inom välfärdssektorn, med fokus på kostnadsbesparingar.

Används av elever

Särskilt oroande är utvecklingen inom utbildningssektorn. AI används i stor utsträckning av elever och studenter för att ta fram uppsatser och svar på prov, vilket underminerar inlärningens djup och bredd.

Lärare rapporterar att det blivit allt svårare att bedöma om inlämnade arbeten är resultatet av egen ansträngning.

”Bra att behöva kämpa”

AI-genererade texter är ofta ytligt behandlade, enformiga och präglade av några få idéer, vilket riskerar att hämma kreativitet och självständigt tänkande.

”Det är bra att behöva kämpa när man lär sig något eftersom det bygger upp långtidsminnet och gör det lättare att kunna överföra kunskapen mellan olika problem”, säger Lawrence Patihis, forskare vid University of Portsmouth.

Men det finns hopp. Enligt studier påverkar inte teknologin hjärnans inneboende kapacitet att tänka och resonera, och på sikt bör trenden därför gå att motverka, skriver The Economist.

AI tar över hälften av alla serviceärenden inom ett år

En ny rapport avslöjar en snabb utveckling inom kundservice.
AI Storbritannien Utbildning
