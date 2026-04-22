Det här är inte en övning: Energimarknaden nära katastrof

Att världen befinner sig i en energikris har konstaterats, även om den har slagit olika hårt. Men det kan snart bli ännu värre.

De globala energimarknaderna närmar sig nämligen i ett kritiskt läge i spåren av kriget mellan Iran och västmakter.

Ännu tycks inte oljepriserna fullt ut spegla krisens allvar, menar bedömare, men flera indikatorer pekar på att världsekonomin står inför betydande störningar.

Mycket olja som inte kommer fram

Sedan konflikten bröt ut har omkring 550 miljoner fat råolja från Persiska viken inte levererats som normalt, motsvarande nära två procent av den globala årsproduktionen.

Samtidigt har leveranser av flytande naturgas via Hormuzsundet minskat kraftigt. Hormuzsundet är en av världens viktigaste energipassager, och störningar där får omedelbara globala effekter.

Inledningsvis mildrades effekterna av att stora volymer olja redan var på väg till marknaden när kriget började. Dessa reserver är nu i stort sett uttömda, skriver The Economist.

Tillgängliga oljelaster har minskat snabbt, vilket gör att marknaden saknar buffertar inför en period av säsongsmässigt stigande efterfrågan.