Det börjar bränna till rejält på världens energimarknader. Inom kort kan situationen förvärras betydligt, tror experter.
Det här är inte en övning: Energimarknaden nära katastrof
Att världen befinner sig i en energikris har konstaterats, även om den har slagit olika hårt. Men det kan snart bli ännu värre.
De globala energimarknaderna närmar sig nämligen i ett kritiskt läge i spåren av kriget mellan Iran och västmakter.
Ännu tycks inte oljepriserna fullt ut spegla krisens allvar, menar bedömare, men flera indikatorer pekar på att världsekonomin står inför betydande störningar.
Mycket olja som inte kommer fram
Sedan konflikten bröt ut har omkring 550 miljoner fat råolja från Persiska viken inte levererats som normalt, motsvarande nära två procent av den globala årsproduktionen.
Samtidigt har leveranser av flytande naturgas via Hormuzsundet minskat kraftigt. Hormuzsundet är en av världens viktigaste energipassager, och störningar där får omedelbara globala effekter.
Inledningsvis mildrades effekterna av att stora volymer olja redan var på väg till marknaden när kriget började. Dessa reserver är nu i stort sett uttömda, skriver The Economist.
Tillgängliga oljelaster har minskat snabbt, vilket gör att marknaden saknar buffertar inför en period av säsongsmässigt stigande efterfrågan.
Mycket dyrare med raffinerade bränslen
Särskilt utsatt är Asien, som tidigare tog emot merparten av exporten från Persiska viken. Oljelager i flera länder minskar snabbt, och raffinaderier har tvingats dra ned produktionen kraftigt.
Samtidigt har Kina valt att begränsa exporten av raffinerade produkter, vilket ytterligare förvärrar situationen.
Priserna på raffinerade bränslen har skjutit i höjden. Bensin, diesel och flygbränsle handlas nu långt över nivåerna före kriget, vilket Dagens PS har skrivit om.
Detta har lett till att flera asiatiska länder infört ransonering och andra åtgärder för att minska efterfrågan, vilket i sin tur bromsar ekonomisk aktivitet.
Kan behöva dra ned på produktionen
I Europa är situationen mer stabil för tillfället. Många regeringar har dämpat effekterna genom subventioner och skattesänkningar, vilket hållit efterfrågan uppe.
Samtidigt pressas raffinaderier av höga inköpspriser på råolja, vilket riskerar att leda till produktionsneddragningar framöver.
Ett växande problem är att lagernivåerna globalt sjunker snabbt. Utan en återöppning av Hormuzsundet riskerar flera regioner att stå inför akuta bristsituationer inom några månader.
Dessutom kan ökad konkurrens om naturgas inför vintern ytterligare driva upp energipriserna.
