Elpriserna skenar – exportpriserna rasar

Statistiska centralbyrån (SCB) publicerade på tisdagen nya siffror för prisutvecklingen i producent- och importled.

Producentprisindex steg med 2,4 procent mellan december och januari, men på årsbasis sjönk priserna med 2,0 procent, en förbättring jämfört med decembers årstakt på minus 2,7 procent.

Den största drivkraften bakom månadsuppgången var kraftigt stigande elpriser på hemmamarknaden. Handel med elektricitet bidrog ensamt med 3,9 procentenheter till hemmamarknadens totala uppgång på 4,8 procent. Jämfört med januari 2025 har elpriserna på hemmamarknaden ökat med hela 36 procent.

Export- och importpriser under press

På exportmarknaden fortsatte priserna att falla, med en nedgång på 0,2 procent jämfört med december. Årstakten försämrades till minus 7,7 procent från minus 6,5 procent månaden innan.

Lägre priser på motorfordon stod för det största negativa bidraget, följt av nedgångar inom massa och raffinerade petroleumprodukter.

Även importpriserna föll kraftigt på årsbasis, med en årstakt på minus 7,4 procent jämfört med minus 6,7 procent i december. På månadsbasis steg dock importpriserna marginellt med 0,1 procent.