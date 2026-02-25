25 feb.
Elpriserna skenar – exportpriserna rasar

Elpriserna har skjutit i höjden. Men annat har sjunkit i pris visar SCB:s statistik. (Foto: Janerik Henriksson/TT) Janerik Henriksson/TT
Johan Colliander

Producentpriserna sjönk med 2,0 procent på årsbasis i januari, drivet av en kraftigt starkare krona. Samtidigt steg elpriserna på hemmamarknaden med 36 procent jämfört med samma månad förra året.

Statistiska centralbyrån (SCB) publicerade på tisdagen nya siffror för prisutvecklingen i producent- och importled.

Producentprisindex steg med 2,4 procent mellan december och januari, men på årsbasis sjönk priserna med 2,0 procent, en förbättring jämfört med decembers årstakt på minus 2,7 procent.

Den största drivkraften bakom månadsuppgången var kraftigt stigande elpriser på hemmamarknaden. Handel med elektricitet bidrog ensamt med 3,9 procentenheter till hemmamarknadens totala uppgång på 4,8 procent. Jämfört med januari 2025 har elpriserna på hemmamarknaden ökat med hela 36 procent.

Export- och importpriser under press

På exportmarknaden fortsatte priserna att falla, med en nedgång på 0,2 procent jämfört med december. Årstakten försämrades till minus 7,7 procent från minus 6,5 procent månaden innan.

Lägre priser på motorfordon stod för det största negativa bidraget, följt av nedgångar inom massa och raffinerade petroleumprodukter.

Även importpriserna föll kraftigt på årsbasis, med en årstakt på minus 7,4 procent jämfört med minus 6,7 procent i december. På månadsbasis steg dock importpriserna marginellt med 0,1 procent.

Stark krona pressar priserna

En viktig förklaring till de fallande export- och importpriserna är den markant starkare svenska kronan.

Enligt Riksbankens omräkningskurser har kronan stärkts med 21,9 procent mot den amerikanska dollarn och 7,5 procent mot euron jämfört med januari 2025. En starkare krona sänker export- och importpriserna mätt i svenska kronor.

Prisindex för inhemsk tillgång, som kombinerar hemmamarknad och importmarknad, sjönk med 2,2 procent på årsbasis. Konsumtionsvaror inom detta index föll med 1,3 procent, en nedgång från minus 0,3 procent i december.

Exklusive energirelaterade varor var årstakten för producentprisindex minus 3,6 procent, vilket understryker att det underliggande pristrycket i producentledet förblir svagt.

