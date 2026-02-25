Producentpriserna sjönk med 2,0 procent på årsbasis i januari, drivet av en kraftigt starkare krona. Samtidigt steg elpriserna på hemmamarknaden med 36 procent jämfört med samma månad förra året.
Elpriserna skenar – exportpriserna rasar
Statistiska centralbyrån (SCB) publicerade på tisdagen nya siffror för prisutvecklingen i producent- och importled.
Missa inte: Väder eller politik? Det ligger bakom rekordpriset på el. Realtid
Producentprisindex steg med 2,4 procent mellan december och januari, men på årsbasis sjönk priserna med 2,0 procent, en förbättring jämfört med decembers årstakt på minus 2,7 procent.
Den största drivkraften bakom månadsuppgången var kraftigt stigande elpriser på hemmamarknaden. Handel med elektricitet bidrog ensamt med 3,9 procentenheter till hemmamarknadens totala uppgång på 4,8 procent. Jämfört med januari 2025 har elpriserna på hemmamarknaden ökat med hela 36 procent.
Export- och importpriser under press
På exportmarknaden fortsatte priserna att falla, med en nedgång på 0,2 procent jämfört med december. Årstakten försämrades till minus 7,7 procent från minus 6,5 procent månaden innan.
Läs även: Svenska pensionsmiljarder i fara – igen: ”Akut kris”. Dagens PS
Lägre priser på motorfordon stod för det största negativa bidraget, följt av nedgångar inom massa och raffinerade petroleumprodukter.
Även importpriserna föll kraftigt på årsbasis, med en årstakt på minus 7,4 procent jämfört med minus 6,7 procent i december. På månadsbasis steg dock importpriserna marginellt med 0,1 procent.
Stark krona pressar priserna
En viktig förklaring till de fallande export- och importpriserna är den markant starkare svenska kronan.
Enligt Riksbankens omräkningskurser har kronan stärkts med 21,9 procent mot den amerikanska dollarn och 7,5 procent mot euron jämfört med januari 2025. En starkare krona sänker export- och importpriserna mätt i svenska kronor.
Missa inte: 75 procent vill att staten stoppar höga elpriser. Realtid
Prisindex för inhemsk tillgång, som kombinerar hemmamarknad och importmarknad, sjönk med 2,2 procent på årsbasis. Konsumtionsvaror inom detta index föll med 1,3 procent, en nedgång från minus 0,3 procent i december.
Exklusive energirelaterade varor var årstakten för producentprisindex minus 3,6 procent, vilket understryker att det underliggande pristrycket i producentledet förblir svagt.